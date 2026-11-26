Rég várt annyira hazai mérkőzést Szép Márton, az ETO FC 19 éves középpályása, mint a Debreceni VSC elleni péntekit. Lelkesedése érthető, hiszen az éllovas győriek a Ferencváros otthonában aratott 3–1-es győzelmük után újabb, a bajnoki címért folyó versenyfutást befolyásoló találkozó előtt állnak. Emlékezhetünk, a két csapat a Nagyerdőben augusztus 16-án 1–1-et játszott egymással, ám azóta mindkét fél jócskán előrelépett.



„Debrecenben nyernünk kellett volna, lefociztuk az ellenfelünket, ám azóta mindkét csapat sokat fejlődött – mondta lapunknak Szép Márton. – A Lokit elnézve látszik, mennyire összeállt, eredményesség tekintetében is jó passzban van. A labdakihozataloknál rengeteget változtatják a pozíciójukat a játékosai, a középpályán folyamatos helycserékkel igyekeznek káoszt előidézni. Ilyen csapat ellen az lehet a megoldás, ha szüntelenül kommunikálunk egymással, hogy kontrollálni tudjuk ezeket a mozgásokat, a fejetlenséget ugyanis könnyen megbüntethetik a debreceniek. Felkészültünk a Debrecenből, azt viszont egyelőre megtartanám magamnak, hogyan játszunk ellenük.”



Bár a bajnokság feléhez sem érkeztünk el, lélektani szempontból óriási jelentősége lehet annak, ha az ETO FC egy héten belül két közvetlen riválisát is legyőzné – már csak azért is, mert a győriek az őszi szezonból hátralévő három mérkőzésüknek abban a tudatban vághatnának neki, hogy elsősorban saját teljesítményüktől függ, milyen pozícióban vonulhatnak téli pihenőre.



„Magam is eljátszottam a gondolattal, mekkora lendületet adhatna nekünk az év hátralévő részére, sőt akár az idény második felére is, ha a Ferencváros és a Debrecen elleni két meccsen megszereznénk a hat pontot. A Groupama Arénában aratott győzelmünkben kevesen hittek, mégis megmutattuk, mire vagyunk képesek. Korai lenne a bajnoki címen gondolkodnunk, meccsről meccsre haladunk, ám ha az ilyen nehéz találkozókat meg tudjuk nyerni, az idény végén is ott lehetünk az élen. Az erőviszonyokat tekintve úgy érzem, a Ferencváros, a Debrecen és az ETO egyaránt odaérhet, a többi csapatot sem szabad azonban lebecsülni.”



A vasárnapi siker értékét növeli, hogy a győrieknek hosszabb időszakokon keresztül kellett a saját térfelükre húzódva védekezniük, ám úgy is kontrollálták a mérkőzést, hogy csak huszonöt százalékban volt náluk a labda.



„Szerintem senkit sem lepek meg azzal, ha azt mondom, kevésbé szeretünk a saját tizenhatosunk környékén védekezni, ám ha ez vezet minket győzelemre, zokszó nélkül megtesszük. Edzőnkkel, Efraín Juárezzel közösen abban hiszünk, hogy amikor nálunk a labda, meg kell mutatnunk, amit tudunk, azon nyomban le kell csapnunk. Az ellenfeleinknek rengeteg türelemre és jó játékra van szükségük ahhoz, hogy megbontsák a védekezésünket, mivel szűken helyezkedünk, közel vagyunk egymáshoz. Ha visszagondolunk a vasárnapi meccsre, még a Ferencvárosnak sem voltak igazán nagy helyzetei ellenünk, pedig nyomást helyezett ránk.”



Efraín Juárez munkájának megítélésekor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a mexikói szakembernek úgy kellett csapatot építenie, hogy a nyáron több meghatározó futballistáját is elveszítette, márpedig az előző évadban megszerzett bajnoki cím révén magasra került a léc Győrben.



„Rendkívül határozott, kemény, nagy hangú edző, aki mindent egyenesen megmond, és kiválóan motivál – én éppen az ilyen karakterű szakembereket kedvelem. Az edzéseken százhúsz százalékot követel meg tőlünk. A kőkemény munkában hisz, abban, hogy többet kell futnunk, több párharcot kell megnyernünk az ellenfelünknél. A nyári távozások után kevesen gondolták, hogy a bajnokság féltávjához közeledve itt tartunk majd. Kár lenne tagadni, az idény elején voltak gondjaink, ám kezdünk összekovácsolódni, egyre jobban érezzük egymást a pályán. Néhány fordulóval ezelőtt az edzőnk azt mondta, még közel sem tartunk ott játékban, ahová el szeretne juttatni minket – ehhez képest a tabella élén állunk…”



LABDARÚG NB I

15. FORDULÓ

November 27., péntek

19.30: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

November 28., szombat

13.30: Vasas FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

16.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

November 29., vasárnap

14.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

16.30: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)