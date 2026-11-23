Nyakunkon a PDC-dartsvilágbajnokság, aminek jele, hogy egymást érik a kiemelt tornák Angliában. Alig ért véget a Grand Slam of Darts Wolverhamptonban, a hét végén máris következik a Players Championship Finals Mineheadben, amely után két hét sem lesz hátra a vb rajtjáig.

A bő háromhetes londoni torna előtti utolsó viadalon az idén február elejétől november elejéig tartó 34 versenyes Players Championship-sorozat összesített rangsorának legjobb 64 versenyzője vesz részt, őket sorsolás nélkül, a rangsor alapján illesztették be az ágrajzba. Így lehet az, hogy a Grand Slam of Dartsot megnyerő Gerwyn Price már a második fordulóban lejátszhatja a vasárnapi döntő visszavágóját Gian van Veennel.

Az idei PC-sorozat egynapos tornáinak győzelmein 21 dartsos osztozott, a legjobb Wessel Nijman volt 6 diadallal, de egynél többet nyert Luke Humphries (4), Chris Dobey (3), Cameron Menzies (2) és Ross Smith (2) is. Egy-egy tornagyőzelmet aratott James Wade, Gerwyn Price, Ryan Searle, Beau Greaves, Kevin Doets, Michael van Gerwen, Andrew Gilding, Luke Woodhouse, Jeffrey de Graaf, Rob Cross, Gabriel Clemens, Sebastian Bialecki, Jermaine Wattimena, Karel Sedlácek, Charlie Manby, illetve a Pro Tour-kártya nélkül, a visszalépések miatt induló Henry Coates és Tommy Morris is.

A hét végi háromnapos Players Championship Finalsen több táblán játszanak egyszerre, hogy beleférjen a program a hétvégébe. Az első két fordulóban hat leget kell nyerni a továbbjutáshoz, a szombat esti nyolcaddöntőben és a vasárnap délutáni negyeddöntőben tízet, a vasárnap esti elődöntőben és döntőben 11-et.

A versenyről több klasszis is hiányozni fog, a tavalyi döntőt játszó Luke Littler és Nathan Aspinall is túl sok PC-tornán mondta le a szereplést ahhoz, hogy elég pontot szerezzen a 64-be kerüléshez (tavasszal még a Premier League miatt sűrűvé vált programjuk miatt léptek vissza, az év későbbi részében pedig inkább bemutató versenyeken vettek részt több pénzért, mint a PC viadalain). A megszokott arcok közül Josh Rock és Ryan Joyce is hiányozni fog, ahogy Peter Wright is, de Wright esetében ez már nem is meglepő.

Közben a világbajnokság mezőnye is nagyon közel áll ahhoz, hogy teljesnek mondható legyen. Mivel csak egy verseny van hátra a vb előtt, és azon csak olyanok szerepelnek, akik a világranglista vagy a Pro Tour-rangsor révén már kvalifikálták magukat, a kétszer negyven név vb-szereplése biztosra vehető, csak a két lista szereplői között lehet mozgás a Players Championship Finals eredményeitől függően, illetve a világranglistán belüli sorrend változhat.

A nemzetközi selejtezőkön még hét hely kiadó, a délkelet-európai selejtezőt szombaton, a cseh selejtező tornát vasárnap tartják meg. Vasárnap a Players Championship Finals elődöntője és döntője között játssza az ifjúsági vb döntőjét az angol Cam Crabtree és a német Jan Schmidt – a német a sikere esetén kijut a vb-re, de ha Crabtree nyer, akkor a győzelmével felszabadul egy hely a Development Touron, és a listán következő német Leon Weber örülhet a kvalifikációnak, azaz egy némettel még biztosan bővül a vb-szereplők sora.

Az utolsó négy vb-résztvevő a Pro Tour-kártyások selejtezőjéről érkezik majd, ezt a tornát hétfőn tartják meg olyanok szereplésével, mint Ricky Evans, Martin Lukeman vagy Thibault Tricole. Ezt követően hétfő délután sorsolják ki a vb-párosításokat.

A vb szempontjából érdekesség, hogy Gerwyn Price a Grand Slam of Darts megnyerésével feljött a világranglista 3. helyére, megelőzve Luke Humphriest, így a vb-ágrajzon az angol kerül azonos ágra Littlerrel, nem a walesi. Persze a Players Championship Finalsen Humphries akár Van Veen segítségével visszaelőzheti Price-t.

2026 PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS, MINEHEAD

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Wessel Nijman (holland, 1.)–Henry Coates (angol, 64.)

Gabriel Clemens (német, 32.)–Dave Chisnall (angol, 33.)

Charlie Manby (angol, 16.)–Martin Schindler (német, 49.)

Cameron Menzies (skót, 17.)–Mensur Suljovic (osztrák, 48.)

Beau Greaves (angol, 8.)–Christian Kist (holland, 57.)

Tom Bissell (angol, 25.)–Rob Owen (walesi, 40.)

Ross Smith (angol, 9.)–Michael Smith (angol, 56.)

Niels Zonneveld (holland, 24.)–Niko Springer (német, 41.)

Luke Woodhouse (angol, 4.)–Alexander Merkx (holland, 61.)

Stephen Bunting (angol, 29.)–Max Hopp (német, 36.)

Sebastian Bialecki (lengyel, 13.)–Gerwyn Price (walesi, 52.)

Jeffrey de Graaf (svéd, 20.)–Gian van Veen (holland, 45.)

Jermaine Wattimena (holland, 5.)–Keane Barry (ír, 60.)

Ryan Searle (angol, 28.)–Brendan Dolan (ír, 37.)

William O’Connor (ír, 12.)–James Hurrell (angol, 53.)

Tommy Morris (angol, 21.)–Callan Rydz (angol, 44.)

Chris Dobey (angol, 2.)–Mike De Decker (belga, 63.)

Richard Veenstra (holland, 31.)–Joe Cullen (angol, 34.)

Cristo Reyes (spanyol, 15.)–Darius Labanauskas (litván, 50.)

Michael van Gerwen (holland, 18.)–Connor Scutt (angol, 47.)

Luke Humphries (angol, 7.)–Darryl Pilgrim (angol, 58.)

Krzysztof Ratajski (lengyel, 26.)–Damon Heta (ausztrál, 39.)

Danny Noppert (holland, 10.)–Scott Williams (angol, 55.)

Jonny Clayton (walesi, 23.)–Tom Sykes (angol, 42.)

Kevin Doets (holland, 3.)–Ritchie Edhouse (angol, 62.)

James Wade (angol, 30.)–Justin Hood (angol, 35.)

Dirk van Duijvenbode (holland, 14.)–Alan Soutar (skót, 51.)

Maik Kuivenhoven (holland, 19.)–Daryl Gurney (északír, 46.)

Andrew Gilding (angol, 6.)–Bradley Brooks (angol, 59.)

Kim Huybrechts (belga, 27.)–Joe Hunt (angol, 38.)

Karel Sedlácek (cseh, 11.)–Gary Anderson (skót, 54.)

Rob Cross (angol, 22.)–Mickey Mansell (ír, 43.)

A 2026–2027-OS PDC-VILÁGBAJNOKSÁG KVALIFIKÁCIÓJÁNAK ÁLLÁSA

PDC-világranglista: 40 fő (jelen állás szerinti lista) – Luke Littler (angol), Gian van Veen (holland), Gerwyn Price (walesi), Luke Humphries (angol), Jonny Clayton (walesi), Ross Smith (angol), James Wade (angol), Michael van Gerwen (holland), Nathan Aspinall (angol), Wessel Nijman (holland), Stephen Bunting (angol), Josh Rock (északír), Ryan Searle (angol), Danny Noppert (holland), Chris Dobey (angol), Gary Anderson (skót), Luke Woodhouse (angol), Jermaine Wattimena (holland), Krzysztof Ratajski (lengyel), Martin Schindler (német), Kevin Doets (holland), Damon Heta (ausztrál), Dirk van Duijvenbode (holland), Rob Cross (angol), Cameron Menzies (skót), Ryan Joyce (angol), Andrew Gilding (angol), Niels Zonneveld (holland), William O’Connor (ír), Niko Springer (német), Daryl Gurney (északír), Dave Chisnall (angol), Joe Cullen (angol), Ricardo Pietreczko (német), Mike De Decker (belga), Peter Wright (skót), Michael Smith (angol), Karel Sedlácek (cseh), Justin Hood (angol), Callan Rydz (angol)

PDC Pro Tour-ranglista: 40 fő (jelen állás szerinti lista) – Cristo Reyes (spanyol), Sebastian Bialecki (lengyel), Kim Huybrechts (belga), Beau Greaves (angol), Jeffrey de Graaf (svéd), Maik Kuivenhoven (holland), Charlie Manby (angol), Richard Veenstra (holland), Tom Bissell (angol), Mickey Mansell (ír), Brendan Dolan (ír), Tom Sykes (angol), Mensur Suljovic (osztrák), Tommy Morris (angol), Rob Owen (walesi), Gabriel Clemens (német), Max Hopp (német), Keane Barry (ír), Bradley Brooks (angol), James Hurrell (angol), Connor Scutt (angol), Joe Hunt (angol), Madars Razma (lett), Alan Soutar (skót), Darius Labanauskas (litván), Scott Williams (angol), Ritchie Edhouse (angol), Christian Kist (holland), Mario Vandenbogaerde (belga), Darryl Pilgrim (angol), Jimmy van Schie (holland), Ian White (angol), Raymond van Barneveld (holland), Lukas Wenig (német), Jim Long (kanadai), Adam Gawlas (cseh), Alexander Merkx (holland), Owen Bates (angol), Jurjen van der Velde (holland), Henry Coates (angol)

TOVÁBBI SELEJTEZŐSÖK (48 fő, 7 nem ismert még)

Ifjúsági világbajnok: 1 fő – november 29.

PDC Development Tour-ranglista: 3 fő – Cam Crabtree (angol), Jamai van den Herik (holland), Jack Drayton (angol)

PDC Challenge Tour-ranglista: 3 fő – Derek Coulson (walesi), Daniel Klose (német), Archie Self (angol)

Női PDC-ranglista: 4 fő – Lisa Ashton (angol), Fallon Sherrock (angol), Gemma Hayter (angol), Vicky Pruim (svéd)

Holland–belga selejtező: 1 fő – Stefan Kosters (holland)

Mediterrán selejtező: 1 fő – José Marques (portugál)

Délkelet-európai selejtező: 1 fő – november 28.

Cseh selejtező: 1 fő – november 29.

Lengyel selejtező: 1 fő – Dawid Herberg (lengyel)

Német–osztrák–svájci selejtező: 1 fő – Paul Krohne (német)

Hungarian Darts Super League: 1 fő – BORBÉLY ANDRÁS

Brit és ír amatőr selejtező: 1 fő – Carl Wilson (angol)

Észak-európai (Nordic&Baltic) bajnok: 1 fő – Anton Östlund (svéd)

Észak-európai ranglista: 2 fő – Daniel Karlsson (svéd), Cor Dekker (norvég)

Japán sorozat: 1 fő – Szakai Motomu (japán)

Kínai sorozat: 1 fő – Ven Li-hao (kínai)

Indiai selejtező: 1 fő – Nitin Kumar (indiai)

PDC Ázsia-bajnokság: 2 fő – Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki), Kam Veng Cseng (makaói)

PDC ázsiai ranglista: 5 fő – Arihara Rjuta (japán), Christian Perez (Fülöp-szigeteki), Muramacu Haruki (japán), Lok Yin Lee (hongkongi), Man Lok Leung (hongkongi)

Észak-amerikai bajnokság: 1 fő – Adam Sevada (amerikai)

Észak-amerikai kontinentális kupa: 1 fő – Gary Mawson (amerikai)

Észak-amerikai Cross-Border Challenge: 1 fő – David Cameron (kanadai)

Észak-amerikai sorozat: 2 fő – Fred Krueger (amerikai), Brayden Hall (kanadai)

Latin-amerikai selejtező: 1 fő – Jesús Salate (argentin)

Ausztrál–új-zélandi Premier League-győztes: 1 fő – Raymond Smith (ausztrál)

Ausztrál ADA-sorozat: 1 fő – Brody Klinge (ausztrál)

Új-zélandi Pro Tour: 1 fő – Ben Robb (új-zélandi)

Trans-Tasman bajnokság: 1 fő – Mal Cuming (ausztrál)

Észak-afrikai selejtező: 1 fő – David Munyua (kenyai)

Dél-afrikai selejtező: 1 fő – Rudie van Staden (dél-afrikai)

PDC Pro Tour-selejtező: 4 fő – november 30.