Négy lejátszott mérkőzés után hibátlan a Ferencváros az Európa-ligában. Borbély Balázs együttese csütörtök este a Celjét fogadja, ezt követően pedig Poznanba, Torinóba és a Hoffenheimhez látogat. Szavazást tartalmazó cikkünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink szerint hány pontot szereznek összesen az alapszakaszban a jelenleg tizenkettővel álló zöld-fehérek. A legtöbb voksot a 16–18 pontos tartomány kapta.

Ön szerint hány ponttal zárja az Európa-liga alapszakaszát a Ferencváros? – A szavazás végeredménye: 16–18 – 64% (1281 szavazat)

19–22 – 18% (360 szavazat)

13–15 – 12% (233 szavazat)

Marad a mostani 12 – 3% (69 szavazat)

A maximális 24-gyel – 3% (62 szavazat)