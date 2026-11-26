Olvasóink többsége szerint legalább 16 ponttal zárja az El-alapszakaszt a Ferencváros
Ön szerint hány ponttal zárja az Európa-liga alapszakaszát a Ferencváros? – A szavazás végeredménye:
- 16–18 – 64% (1281 szavazat)
- 19–22 – 18% (360 szavazat)
- 13–15 – 12% (233 szavazat)
- Marad a mostani 12 – 3% (69 szavazat)
- A maximális 24-gyel – 3% (62 szavazat)
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Besiktas (török)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
18.45: Salzburg (osztrák)–Ararat-Armenia (örmény)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Benfica (portugál) (Tv: RTL+)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz) (Tv: RTL+)
18.45: Olympique Marseille (francia)–Levszki Szófia (bolgár)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Lech Poznan (lengyel)
18.45: Celta Vigo (spanyol)–Bournemouth (angol) (Tv: RTL+)
21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Crystal Palace (angol)–Real Sociedad (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Juventus (olasz)–Omonia (ciprusi) (Tv: RTL+)
21.00: NEC (holland)–Rennes (francia)
21.00: OFI (görög)–Anderlecht (belga)
21.00: Lyon (francia)–Lilleström (norvég)
21.00: Torreense (portugál)–Celtic (skót)
21.00: Sunderland (angol)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Hoffenheim (német)–Sturm Graz (osztrák)