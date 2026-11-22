Az első elődöntő Kevin Doets bréklegjével indult, utána viszont Gerwyn Price kétszer is elvette a holland kezdését, majd egy újabb Doets-féle brékleg következett. A folytatásban is kiélezett csatát láthatott a wolverhamptoni publikum, Price négyszer, míg Doets háromszor vette el ellenfele kezdését, így ha szoros versenyben is, de a jobban kiszállózó walesi jutott be a fináléba.

A második elődöntőben sokáig fej fej mellett haladt Michael van Gerwen és Gian van Veen, majd a 24 éves holland 7–7 után összességében négyszer elvette honfitársa kezdését, amire MVG csak egy brékkel tudott válaszolni. Van Veen 98.66-os átlagával remekül dobta a tömeget, és sokkal jobban kiszállózott rutinosabb ellenfelénél, így megérdemelten került a döntőbe.

A finálé is kiegyenlített küzdelemmel indult, Price és Van Veen is három-három brékleget produkált, majd 7–7-nél a walesi megtáltosodott, és sorozatban hat leget nyert meg, utcahossznyi előnyre szert téve a 16 nyert legig tartó meccsen. A holland 13–7-nél ugyan egy brékkel jelezte, hogy még nincs vége a mérkőzésnek, de a folytatásban Price magabiztosan hozta a kezdéseit, s ez elégnek bizonyult a sikerhez. A walesi kiválóság kiváló, 53 százalékos hatékonysággal kiszállózott, továbbá öt 100 fölötti kiszállója is volt – ebből Van Veen egyet sem tudott felmutatni.

PRICE WINS FOURTH GRAND SLAM! 🏆 Gerwyn Price wins his fourth Grand Slam of Darts title and first TV ranking title in FIVE YEARS by defeating Gian van Veen 16-11 in the final! 🧊 https://t.co/0nI04zgEG0 — PDC Darts (@OfficialPDC) November 22, 2026

A 2021-es világbajnok „Jégember” negyedszer nyerte meg a Grand Slam of Dartsot, így – a három tornagyőzelemmel rendelkező Michael van Gerwent megelőzve – a torna második legsikeresebb játékosa lett a hatszoros bajnok Phil Taylor mögött. A walesi versenyző egyébként négyéves szünet után nyert nagy tornát, legutóbb a World Series of Darts 2022-es fináléját húzta be.

„A legszebb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy az elmúlt években az lett vb-győztes, aki ezt a tornát is megnyerte, szóval mindent bele! – hívta fel a figyelmet a döntő utáni interjújában a közelmúlt egyik érdekes trendjére Gerwyn Price. – Nagyon örülök a sikernek, de a fő célom az év végi világbajnokság megnyerése.”

Amikor megkérdezték, hogy mire költi a 200 ezer fontos pénzdíjat, Price nem habozott a válasszal.

„Kijön belőle néhány birka!” – mondta a 41 éves játékos, aki az év elején vásárolt meg egy 200 hektáros farmot a walesi Treharrisben, ahol elsősorban állattenyésztéssel foglalkozik.

£200,000 for winning the Grand Slam of Darts... Gerwyn Price knows how he's spending some of it 😂🐑 https://t.co/2tbmL7Ldex — BBC Sport (@BBCSport) November 22, 2026

DARTS

GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON

ELŐDÖNTŐK

Kevin Doets (holland, 94.06)–Gerwyn Price (walesi, 4., 95.03) 13–16

Michael van Gerwen (holland, 10., 95.47)–Gian van Veen (holland, 3., 98.66) 11–16

DÖNTŐ

Gerwyn Price (walesi, 4., 97.34)–Gian van Veen (holland, 3., 94.76) 16–11

