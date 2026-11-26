A selejtezőből induló Varga Botond (világranglista-351.) nagy menetelés után jutott el a WTT-sorozat Düsseldorfban zajló, feeder besorolású versenyének nyolcaddöntőjéig: a főtáblán előbb az amerikai Nandan Naresh (159.), majd a német Kay Stumper (111.) legyőzésével szerzett jogot arra, hogy a 16 között megmérkőzhessen a spanyol Álvero Roblesszel (66.). Miként a korábbi meccseken, ezúttal sem a 18 éves magyar volt a találkozó favoritja, a 35 éves balkezes spanyol sokkal rutinosabbnak számít, ráadásul az eddig elért eredményei – párosban vb-ezüst, vegyes párosban Eb-arany – is tiszteletet parancsolóak. Varga ennek ellenére nem ijedt meg, fiatalos lendülettel, bátran játszva alaposan megizzasztotta Roblest, aki csak 40 perces, ötszettes nagy csatában tudta kiharcolni a továbbjutást, míg Varga WTT-versenyen a felnőttek között pályafutása eddigi legjobb eredményével zárta a versenyt.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, FEEDER, DÜSSELDORF

Férfiak. Egyes. Nyolcaddöntő

Robles (spanyol)–Varga Botond 3:2 (–9, 11, 11, –8, 5)