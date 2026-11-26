Az idei bajnoki pontversenyben élen záró Szegedi Vízisport Egyesület, a harmadik helyezett UTE, a negyedik helyezett Győri VSE, valamint az ötödik KSI SE vezetése közös közleményt adott ki arról, hogy dr. Banai Ádám elnökjelölését támogatják.

A másik pályázó, Medveczky Erika pénteken 13 órától a Stopper rendezvényhajón tart nyílt fórumot az érdeklődők számára.