Kajak-kenu: négy nagy klub megnevezte közös elnökjelöltjét
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség december elsejei elnökválasztó közgyűlése előtt a négy nagy klub közös közleményben jelentette be, kit támogat.
Az idei bajnoki pontversenyben élen záró Szegedi Vízisport Egyesület, a harmadik helyezett UTE, a negyedik helyezett Győri VSE, valamint az ötödik KSI SE vezetése közös közleményt adott ki arról, hogy dr. Banai Ádám elnökjelölését támogatják.
A másik pályázó, Medveczky Erika pénteken 13 órától a Stopper rendezvényhajón tart nyílt fórumot az érdeklődők számára.
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