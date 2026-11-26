A szervezet honlapján megjelent közlemény szerint az NBA ennek érdekében egy olyan, globális cégekből álló csoportot hoz létre, amelynek tagjai széleskörű befektetési tapasztalattal és kellő infrastruktúrával rendelkeznek Európa-szerte.

„Testközelből láttuk, miként alakíthatják át a legmodernebb arénák és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztések a kosárlabda-csapatokat és közösségeiket” – mondta Adam Silver, az NBA első embere, aki szerint a mostani is egy fontos lépés az NBA európai térhódítása kapcsán. A liga azt már korábban bejelentette, hogy – a nemzetközi szövetséggel, a FIBA-val közösen – jövő ősszel 16 csapatos európai bajnokságot szeretne indítani NBA Europe néven.

Az új sorozatban 12 nagyvárosban (Párizs, Lyon, London, Manchester, Berlin, München, Madrid, Barcelona, Athén, Isztambul, Milánó és Róma) működne állandó klub, hozzájuk csatlakozna négy, szakmai teljesítmény alapján kvalifikáló együttes.

A 2000 óta a legmagasabban jegyzett európai klubsorozat, az Euroliga vezetősége októberben elutasította az együttműködési javaslatot, amelyet az akkori tárgyalásokhoz közel álló források „elfogadhatatlannak”, sőt egyes résztvevők „gyarmatosítónak” minősítettek. Az Euroliga a 2027–28-as idényre a tervek szerint 20-ról 24 csapatosra bővül: a mezőnyt a 13 tulajdonos klub, nyolc új csapat és három meghívott együttes alkotja majd.

Egy tanulmány alapján az NBA és a FIBA új ligája több mint 24 milliárd euró bruttó hozzáadott értéket adna az európai GDP-hez, évente közel 15 ezer munkahelyet támogatna, és az első tíz évben közel 70 millió nézőt vonzana, többek között az új és felújított arénák eredményeként.