A szervezőbizottság bejelentése szerint az október 30. és november 3. között végzett közvélemény-kutatásban 2079 francia felnőtt vett részt, egy reprezentatív minta alapján. Az eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezettek 89 százaléka optimista Franciaország azon képességét illetően, hogy sikeres játékokat rendezzen, míg 84 százalékuk pozitívan viszonyul a projekthez.

„Ezek az eredmények biztatóak mindazok számára, akik a Francia Alpok 2030 megvalósításán dolgoznak. A közvélemény határozott támogatása egy közös törekvést tükröz: egy kiemelkedő téli olimpia és paralimpia megrendezését, amely hegyvidéki régióink identitásában és erősségeiben gyökerezik” – mondta Geoffroy Roux de Bézieux, a szervezőbizottság elnöke. Hozzátette: a válaszadók bizalmukat fejezték ki, hogy Franciaország képes fogadni a külföldi látogatókat, garantálni a biztonságot, megszervezni a közlekedést és a nézők mozgását, valamint az ütemtervnek megfelelően lebonyolítani a játékokat.

A felmérés arra is rámutatott: a válaszadók 85 százaléka örül annak, hogy a versenyszámokat több helyszínen és régióban rendezik, lehetővé téve az infrastruktúra megosztását, az erőforrások hatékonyabb felhasználását, valamint a rendezéssel járó előnyök szélesebb körű elosztását.