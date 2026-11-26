Alighanem kitelt Alejandro Garnacho ideje az Aston Villánál – írja a BBC Sports. Minden jel arra mutat ugyanis, hogy utánpótlás-játékosként Spanyolországban a Getafénál és az Atlético Madridnál, Angliában a Manchester Unitednél pallérozódó, még mindig csak 22 éves szélső kiesett a pikszisből Unai Emery menedzsernél, és nem lesz számára visszaút.

Ennek a szakember elég nyilvánvaló jelét adta a keddi, Galatasarayjal szemben idegenben 1–0-ra elvesztett Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt, amelyre Emery nem nevezte be az argentint. Az eset pikantériáját az adja, hogy a kispadon tizenkét labdarúgónak lett volna hely, de a spanyol tréner csak tizenegyet nevezett be – köztük két kapust –, Garnacho mégis otthon maradt.

„Azok a játékosok vannak itt velünk, akik a legjobban megérdemlik, hogy itt legyenek” – magyarázta meg döntését az edző.

Garnachót a nyáron kölcsönben szerezte meg a Chelsea-től a birminghami klub, a szerződésben 52 millió eurós automatikus kivásárlási árról szóró záradék szerepel, amely akkor lépne életbe, ha a futballista meghatározott számú mérkőzésen pályára lép. Ettől viszont a támadó igencsak messze van, sőt, inkább valószínű, hogy többé nem húzza magára a bordó-világoskék mezt.

Garnacho kihagyását a BBC Sports szerint leginkább az indokolja, hogy erőnlét terén nyár óta még mindig nem érte utol magát. Jól mutatja ezt az is, hogy az október 31-ei, Fulham elleni bajnoki (1–1) óta egy percet sem játszott a Premier League-ben (akkor is csak hármat, s összesen 34-gyel „büszkélkedhet”), az utolsó három alkalommal pedig a meccskeretből is kimaradt.

„Három hónapja először voltam kezdő. Nagy örömömre újra élvezem a futballt” – írta még nyáron saját közösségi oldalán az egyik felkészülési mérkőzés után. Azóta az összes Aston Villával kapcsolatos bejegyzését törölte...