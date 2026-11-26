Tenisz: elődöntőben a britek a Davis-kupában
Harmadikként a brit válogatott jutott be az elődöntőbe a férfi tenisz Davis-kupa bolognai világdöntőjében.
A britek a csütörtöki negyeddöntőben a világelső Alexander Zverevvel felálló németekkel csaptak össze, s bár az ATP-rangsor első helyezettje hozta a saját meccsét, Cameron Norrie, illetve a Henry Patten, Neal Skupski duó sikerével a szigetországiak diadalmaskodtak.
A két válogatott az 1928-as első Davis-kupa-találkozója óta a 12. alkalommal mérkőzött meg, sikerükkel a britek egyenlítettek a párharcban,
A britek a szombati elődöntőben az osztrákokkal vagy a spanyolokkal találkoznak.
TENISZ
DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA
NEGYEDDÖNTŐ
Nagy-Britannia–Németország 2–1
Cameron Norrie–Jan-Lennard Struff 6:3, 3:6, 6:2
Arthur Fery–Alexander Zverev 3:6, 2:6
Henry Patten, Neal Skupski–Kevin Krawietz, Tim Puetz 6:2, 7:6 (8–6)
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