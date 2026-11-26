A britek a csütörtöki negyeddöntőben a világelső Alexander Zverevvel felálló németekkel csaptak össze, s bár az ATP-rangsor első helyezettje hozta a saját meccsét, Cameron Norrie, illetve a Henry Patten, Neal Skupski duó sikerével a szigetországiak diadalmaskodtak.

A két válogatott az 1928-as első Davis-kupa-találkozója óta a 12. alkalommal mérkőzött meg, sikerükkel a britek egyenlítettek a párharcban,

A britek a szombati elődöntőben az osztrákokkal vagy a spanyolokkal találkoznak.

TENISZ

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA

NEGYEDDÖNTŐ

Nagy-Britannia–Németország 2–1

Cameron Norrie–Jan-Lennard Struff 6:3, 3:6, 6:2

Arthur Fery–Alexander Zverev 3:6, 2:6

Henry Patten, Neal Skupski–Kevin Krawietz, Tim Puetz 6:2, 7:6 (8–6)