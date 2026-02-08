A Real Madrid megszakította a Valencia jó hazai sorozatát

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

VALENCIA–REAL MADRID 0–2 (0–0)

Valencia, Mestalla Stadion. Vezette: Alberola

VALENCIA: Dimitrievszki – U. Núnez (T. Correia, 73.), Comert, Copete, Gaya – Rioja (Ramazani, 82.), Pepelu (G. Rodríguez, 72.), Ugrinic (Javi Guerra, 82.), Danjuma – Hugo Duro, L. Beltrán (U. Sadiq, 82.). Vezetőedző: Carlos Corberan

REAL MADRID: Courtois – D. Jiménez (Alexander-Arnold, 76.), R. Asencio, Huijsen, Á. Carreras – Valverde (Cestero, 90+2.), Tchouaméni, Camavinga – Arda Güler (Mastantuono, 82.), K. Mbappé, G. García (Brahim Díaz, 76.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Á. Carreras (65.), K. Mbappé (90+1.)

Vinícius Júnior eltiltás, Jude Bellingham sérülés miatt nem léphetett pályára a Real Madrid színeiben a Valencia otthonában rendezett vasárnap esti bajnokin. A brazil talán még kicsit örült is annak, hogy nem kell jelen lennie a Mestallában, hiszen legutóbbi három itt lejátszott mérkőzésén kétszer is piros lapot kapott. Igaz egyszer pedig két gólt szerzett…

A találkozó elején főleg távoli lövésekkel próbálkoztak a csapatok. Előbb Federico Valverde, majd Unai Núnez lőtt a tizenhatoson kívülről a kapu mellé. A 18. percben Arda Güler lövése Hugo Duro sarkán megpattant, a labda csak centikkel kerülte el a bal alsó sarkot. Később már a hazaiak kapusának, Sztole Dimitrievszkinek is volt dolga. Az északmacedón játékos előbb Kylian Mbappé, majd David Jiménez közeli lövését védte lábbal. A Valencia jól védekezett, és néha a kapuja elé is beszorította ellenfelét, az első félidőben gól azonban nem született.

A második játékrész elején Lucas Beltrán sarokkal próbált a kapuba találni, a labda azonban a bal alsó sarok mellé szállt. A 62. percben Valverde távoli lövését védte a hazaiak kapusa. Három perccel később megszerezték a vezetést a vendégek. Álvaro Carreras tört be a tizenhatoson belülre, megtartotta a labdát négy hazai védő között, és 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A spanyol hátvéd második gólját szerezte a madridiak színeiben, az elsőt még hazai pályán, szintén a Valencia ellen érte el. A hazaiak perceken belül majdnem egyenlítettek, de a Lucas Beltrán lábáról kapu felé szálló labda a jobb kapufát érintve hagyta el a játékteret. A találkozó a hosszabbítás perceiben dőlt el végleg, amikor a csereként beálló Brahim Díaz passza után Kylian Mbappé 10 méterről megszerezte idénybeli 23. bajnoki gólját.

Szoros maradt a bajnoki címért zajló küzdelem, a madridiak győzelmükkel ismét egy pontra megközelítették az élen álló Barcelonát. 0–2