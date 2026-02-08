A Real Madrid megszakította a Valencia jó hazai sorozatát
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
VALENCIA–REAL MADRID 0–2 (0–0)
Valencia, Mestalla Stadion. Vezette: Alberola
VALENCIA: Dimitrievszki – U. Núnez (T. Correia, 73.), Comert, Copete, Gaya – Rioja (Ramazani, 82.), Pepelu (G. Rodríguez, 72.), Ugrinic (Javi Guerra, 82.), Danjuma – Hugo Duro, L. Beltrán (U. Sadiq, 82.). Vezetőedző: Carlos Corberan
REAL MADRID: Courtois – D. Jiménez (Alexander-Arnold, 76.), R. Asencio, Huijsen, Á. Carreras – Valverde (Cestero, 90+2.), Tchouaméni, Camavinga – Arda Güler (Mastantuono, 82.), K. Mbappé, G. García (Brahim Díaz, 76.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Á. Carreras (65.), K. Mbappé (90+1.)
Vinícius Júnior eltiltás, Jude Bellingham sérülés miatt nem léphetett pályára a Real Madrid színeiben a Valencia otthonában rendezett vasárnap esti bajnokin. A brazil talán még kicsit örült is annak, hogy nem kell jelen lennie a Mestallában, hiszen legutóbbi három itt lejátszott mérkőzésén kétszer is piros lapot kapott. Igaz egyszer pedig két gólt szerzett…
A találkozó elején főleg távoli lövésekkel próbálkoztak a csapatok. Előbb Federico Valverde, majd Unai Núnez lőtt a tizenhatoson kívülről a kapu mellé. A 18. percben Arda Güler lövése Hugo Duro sarkán megpattant, a labda csak centikkel kerülte el a bal alsó sarkot. Később már a hazaiak kapusának, Sztole Dimitrievszkinek is volt dolga. Az északmacedón játékos előbb Kylian Mbappé, majd David Jiménez közeli lövését védte lábbal. A Valencia jól védekezett, és néha a kapuja elé is beszorította ellenfelét, az első félidőben gól azonban nem született.
A második játékrész elején Lucas Beltrán sarokkal próbált a kapuba találni, a labda azonban a bal alsó sarok mellé szállt. A 62. percben Valverde távoli lövését védte a hazaiak kapusa. Három perccel később megszerezték a vezetést a vendégek. Álvaro Carreras tört be a tizenhatoson belülre, megtartotta a labdát négy hazai védő között, és 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A spanyol hátvéd második gólját szerezte a madridiak színeiben, az elsőt még hazai pályán, szintén a Valencia ellen érte el. A hazaiak perceken belül majdnem egyenlítettek, de a Lucas Beltrán lábáról kapu felé szálló labda a jobb kapufát érintve hagyta el a játékteret. A találkozó a hosszabbítás perceiben dőlt el végleg, amikor a csereként beálló Brahim Díaz passza után Kylian Mbappé 10 méterről megszerezte idénybeli 23. bajnoki gólját.
Szoros maradt a bajnoki címért zajló küzdelem, a madridiak győzelmükkel ismét egy pontra megközelítették az élen álló Barcelonát. 0–2
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|23
|19
|1
|3
|63–23
|+40
|58
|2. Real Madrid
|23
|18
|3
|2
|49–18
|+31
|57
|3. Atlético Madrid
|23
|13
|6
|4
|38–18
|+20
|45
|4. Villarreal
|21
|13
|3
|5
|39–23
|+16
|42
|5. Betis
|23
|10
|8
|5
|37–28
|+9
|38
|6. Espanyol
|22
|10
|4
|8
|26–27
|–1
|34
|7. Celta Vigo
|23
|8
|9
|6
|30–25
|+5
|33
|8. Real Sociedad
|23
|8
|7
|8
|33–31
|+2
|31
|9. Osasuna
|23
|8
|5
|10
|28–28
|0
|29
|10. Athletic Bilbao
|23
|8
|4
|11
|25–33
|–8
|28
|11. Getafe
|23
|7
|5
|11
|18–27
|–9
|26
|12. Girona
|23
|6
|8
|9
|22–37
|–15
|26
|13. Sevilla
|23
|7
|4
|12
|30–38
|–8
|25
|14. Alaves
|23
|7
|4
|12
|20–29
|–9
|25
|15. Elche
|23
|5
|9
|9
|31–35
|–4
|24
|16. Mallorca
|23
|6
|6
|11
|28–37
|–9
|24
|17. Valencia
|23
|5
|8
|10
|23–37
|–14
|23
|18. Rayo Vallecano
|22
|5
|7
|10
|18–30
|–12
|22
|19. Levante
|22
|4
|6
|12
|26–38
|–12
|18
|20. Oviedo
|22
|3
|7
|12
|12–34
|–22
|16
PERCRŐL PERCRE