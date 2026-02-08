Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid megszakította a Valencia jó hazai sorozatát

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2026.02.08. 22:58
Álvaro Carreras a hazai bajnoki után idegenben is gólt lőtt a Valencia kapujába (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valencia Real Madrid spanyol foci spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 23. fordulójában a Real Madrid 2–0-ra győzött a Valencia otthonában. A madridiak nehezen tudták feltörni a hazaiak védelmét, majd Álvaro Carreras és Kylian Mbappé góljával gyűjtötték be a három pontot.

 

SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
VALENCIA–REAL MADRID 0–2 (0–0)
Valencia, Mestalla Stadion. Vezette: Alberola
VALENCIA: Dimitrievszki – U. Núnez (T. Correia, 73.), Comert, Copete, Gaya – Rioja (Ramazani, 82.), Pepelu (G. Rodríguez, 72.), Ugrinic (Javi Guerra, 82.), Danjuma – Hugo Duro, L. Beltrán (U. Sadiq, 82.). Vezetőedző: Carlos Corberan
REAL MADRID: Courtois – D. Jiménez (Alexander-Arnold, 76.), R. Asencio, Huijsen, Á. Carreras – Valverde (Cestero, 90+2.), Tchouaméni, Camavinga – Arda Güler (Mastantuono, 82.), K. Mbappé, G. García (Brahim Díaz, 76.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Á. Carreras (65.), K. Mbappé (90+1.)

Vinícius Júnior eltiltás, Jude Bellingham sérülés miatt nem léphetett pályára a Real Madrid színeiben a Valencia otthonában rendezett vasárnap esti bajnokin. A brazil talán még kicsit örült is annak, hogy nem kell jelen lennie a Mestallában, hiszen legutóbbi három itt lejátszott mérkőzésén kétszer is piros lapot kapott. Igaz egyszer pedig két gólt szerzett…

A találkozó elején főleg távoli lövésekkel próbálkoztak a csapatok. Előbb Federico Valverde, majd Unai Núnez lőtt a tizenhatoson kívülről a kapu mellé. A 18. percben Arda Güler lövése Hugo Duro sarkán megpattant, a labda csak centikkel kerülte el a bal alsó sarkot. Később már a hazaiak kapusának, Sztole Dimitrievszkinek is volt dolga. Az északmacedón játékos előbb Kylian Mbappé, majd David Jiménez közeli lövését védte lábbal. A Valencia jól védekezett, és néha a kapuja elé is beszorította ellenfelét, az első félidőben gól azonban nem született.

A második játékrész elején Lucas Beltrán sarokkal próbált a kapuba találni, a labda azonban a bal alsó sarok mellé szállt. A 62. percben Valverde távoli lövését védte a hazaiak kapusa. Három perccel később megszerezték a vezetést a vendégek. Álvaro Carreras tört be a tizenhatoson belülre, megtartotta a labdát négy hazai védő között, és 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A spanyol hátvéd második gólját szerezte a madridiak színeiben, az elsőt még hazai pályán, szintén a Valencia ellen érte el. A hazaiak perceken belül majdnem egyenlítettek, de a Lucas Beltrán lábáról kapu felé szálló labda a jobb kapufát érintve hagyta el a játékteret. A találkozó a hosszabbítás perceiben dőlt el végleg, amikor a csereként beálló Brahim Díaz passza után Kylian Mbappé 10 méterről megszerezte idénybeli 23. bajnoki gólját.

Szoros maradt a bajnoki címért zajló küzdelem, a madridiak győzelmükkel ismét egy pontra megközelítették az élen álló Barcelonát. 0–2

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona23191363–23+40 58 
2. Real Madrid23183249–18+31 57 
3. Atlético Madrid23136438–18+20 45 
4. Villarreal21133539–23+16 42 
5. Betis23108537–28+9 38 
6. Espanyol22104826–27–1 34 
7. Celta Vigo2389630–25+5 33 
8. Real Sociedad2387833–31+2 31 
9. Osasuna23851028–2829 
10. Athletic Bilbao23841125–33–8 28 
11. Getafe23751118–27–9 26 
12. Girona2368922–37–15 26 
13. Sevilla23741230–38–8 25 
14. Alaves23741220–29–9 25 
15. Elche2359931–35–4 24 
16. Mallorca23661128–37–9 24 
17. Valencia23581023–37–14 23 
18. Rayo Vallecano22571018–30–12 22 
19. Levante22461226–38–12 18 
20. Oviedo22371212–34–22 16 

 

 

PERCRŐL PERCRE

Valencia Real Madrid spanyol foci spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: a vártnál nehezebben verte meg a Levantét a Bilbao, otthon kapott ki az Atleti

Spanyol labdarúgás
3 órája

La Liga: megműtötték Marc-André ter Stegent

Spanyol labdarúgás
12 órája

Egyik madridi „rosszfiú” sem játszik Valenciában

Spanyol labdarúgás
13 órája

Három gólt szerzett, továbbra is hibátlan hazai pályán a Barcelona

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 23:00

La Liga: az Osasuna legyűrte a Celtát Vigóban

Spanyol labdarúgás
2026.02.06. 23:16

Atlético Madrid–Barcelona elődöntő lesz a spanyol Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2026.02.06. 14:58

Umar Sadiq két kapura játszott, a Williams fivérek a négy közé juttatták a Bilbaót a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2026.02.04. 23:05

Elmaradt az újabb Albacete-bravúr, a Barcelona jutott a Király-kupa elődöntőjébe

Spanyol labdarúgás
2026.02.03. 22:57
Ezek is érdekelhetik