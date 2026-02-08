Ötöt számolt a PSG a Marseille-re a francia klasszikuson
A 8. percben Bradley Barcola adta meg a jelet a PSG-offenzívára az Olympique Marseille elleni francia klasszikuson, ám a hazaiak szélsője hiába tört be remekül a déliek büntetőterületére, lövése leheletnyivel elkerülte a jobb sarkot. Nem tévesztett viszont célt az előző év aranylabdása, Ousmane Dembélé, aki négy perccel később Nuno Mendes passzából kilőtte a bal alsót. Ezt követően Barcola és Desiré Doué is kihagyott még egy-egy lehetőséget, Dembélé azonban megint nem hibázott: bő fél óra elteltével pazar szóló végén bombázott a jobb felsőbe – kétgólos előnnyel mentek a szünetre a párizsiak.
A második félidőben már a vendégektől is láttunk valamirevaló helyzetet: Igor Paixao fejesénél kellett nagy bravúrt bemutatnia Matvej Szafonov kapusnak, igaz, kevéssel azelőtt Joao Neves és Doué is megszerezhette volna a fővárosiak harmadik találatát. Aztán tíz perc alatt pontot tett a dolgok végére PSG: a 64. percben a marseille-i Facundo Medina lőtt öngólt, két perccel később Hvicsa Kvarachelia bombázott kapásból Jeffrey De Lange kapujába. Bő negyedórával a vége előtt pedig Li Kang In vágta be az ötödiket – a két ősi ellenfél ezúttal nem volt egy súlycsoportban. 5–0
FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Paris SG–Olympique Marseille 5–0 (O. Dembélé 12., 36., F. Medina 64. – öngól, Kvarachelia 66., Li Kang In 74.)
Le Havre–Strasbourg 2–1 (Zagadou 26., Soumaré 54., ill. Godo 36.)
Kiállítva: Doukouré (29., Strasbourg)
Nice–Monaco 0–0
Angers–Toulouse 1–0 (Raolisoa 89.)
Auxerre–Paris FC 0–0
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Szombaton játszották
Lens–Rennes 3–1 (Édouard 41., Aguilar 54., Saint-Maximin 78., ill. Lepaul 8.)
Kiállítva: Aguilar (Lens, 56.)
Brest–Lorient 2–0 (Lascary 50., Ajorque 77.)
Nantes–Lyon 0–1 (Sulc 25.)
Kiállítva: Endrick (Lyon, 61.)
Pénteken játszották
Metz–Lille 0–0
|1. Paris SG
21
16
3
2
48–16
+32
51
|2. Lens
21
16
1
4
37–17
+20
49
|3. Lyon
21
13
3
5
33–20
+13
42
|4. Marseille
21
12
3
6
46–27
+19
39
|5. Lille
21
10
3
8
34–30
+4
33
|6. Rennes
21
8
7
6
31–34
–3
31
|7. Strasbourg
21
9
3
9
34–27
+7
30
|8. Toulouse
21
8
6
7
31–24
+7
30
|9. Angers
21
8
5
8
22–25
–3
29
|10. Monaco
21
8
4
9
32–33
–1
28
|11. Lorient
21
7
7
7
27–33
–6
28
|12. Brest
21
7
5
9
28–33
–5
26
|13. Le Havre
21
5
8
8
18–26
–8
23
|14. Nice
21
6
5
10
27–37
–10
23
|15. Paris FC
21
5
7
9
25–31
–6
22
|16. Auxerre
21
3
5
13
14–29
–15
14
|17. Nantes
21
3
5
13
19–37
–18
14
|18. Metz
21
3
4
14
21–46
–25
13