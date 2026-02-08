Ötöt számolt a PSG a Marseille-re a francia klasszikuson

A 8. percben Bradley Barcola adta meg a jelet a PSG-offenzívára az Olympique Marseille elleni francia klasszikuson, ám a hazaiak szélsője hiába tört be remekül a déliek büntetőterületére, lövése leheletnyivel elkerülte a jobb sarkot. Nem tévesztett viszont célt az előző év aranylabdása, Ousmane Dembélé, aki négy perccel később Nuno Mendes passzából kilőtte a bal alsót. Ezt követően Barcola és Desiré Doué is kihagyott még egy-egy lehetőséget, Dembélé azonban megint nem hibázott: bő fél óra elteltével pazar szóló végén bombázott a jobb felsőbe – kétgólos előnnyel mentek a szünetre a párizsiak.

A második félidőben már a vendégektől is láttunk valamirevaló helyzetet: Igor Paixao fejesénél kellett nagy bravúrt bemutatnia Matvej Szafonov kapusnak, igaz, kevéssel azelőtt Joao Neves és Doué is megszerezhette volna a fővárosiak harmadik találatát. Aztán tíz perc alatt pontot tett a dolgok végére PSG: a 64. percben a marseille-i Facundo Medina lőtt öngólt, két perccel később Hvicsa Kvarachelia bombázott kapásból Jeffrey De Lange kapujába. Bő negyedórával a vége előtt pedig Li Kang In vágta be az ötödiket – a két ősi ellenfél ezúttal nem volt egy súlycsoportban. 5–0

FRANCIA LIGUE 1

21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Paris SG–Olympique Marseille 5–0 (O. Dembélé 12., 36., F. Medina 64. – öngól, Kvarachelia 66., Li Kang In 74.)

Le Havre–Strasbourg 2–1 (Zagadou 26., Soumaré 54., ill. Godo 36.)

Kiállítva: Doukouré (29., Strasbourg)

Nice–Monaco 0–0

Angers–Toulouse 1–0 (Raolisoa 89.)

Auxerre–Paris FC 0–0

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

Szombaton játszották

Lens–Rennes 3–1 (Édouard 41., Aguilar 54., Saint-Maximin 78., ill. Lepaul 8.)

Kiállítva: Aguilar (Lens, 56.)

Brest–Lorient 2–0 (Lascary 50., Ajorque 77.)

Nantes–Lyon 0–1 (Sulc 25.)

Kiállítva: Endrick (Lyon, 61.)

Pénteken játszották

Metz–Lille 0–0