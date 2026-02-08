Nemzeti Sportrádió

Ötöt számolt a PSG a Marseille-re a francia klasszikuson

2026.02.08. 22:42
Ousmane Dembélére nem volt ellenszere a Marseille-nek (Fotó: AFP)
Ligue 1 Olympique Marseille Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé vezérletével az első félidőben megrogyasztotta, a másodikban kiütötte az Olympique Marseille-t a Paris Saint-Germain, amely öt gólt rámolt be az ősi riválisnak a francia első osztályú labdarúgó-bajnokság vasárnap esti rangadóján a Parc des Princes-ben.

A 8. percben Bradley Barcola adta meg a jelet a PSG-offenzívára az Olympique Marseille elleni francia klasszikuson, ám a hazaiak szélsője hiába tört be remekül a déliek büntetőterületére, lövése leheletnyivel elkerülte a jobb sarkot. Nem tévesztett viszont célt az előző év aranylabdása, Ousmane Dembélé, aki négy perccel később Nuno Mendes passzából kilőtte a bal alsót. Ezt követően Barcola és Desiré Doué is kihagyott még egy-egy lehetőséget, Dembélé azonban megint nem hibázott: bő fél óra elteltével pazar szóló végén bombázott a jobb felsőbe – kétgólos előnnyel mentek a szünetre a párizsiak.

A második félidőben már a vendégektől is láttunk valamirevaló helyzetet: Igor Paixao fejesénél kellett nagy bravúrt bemutatnia Matvej Szafonov kapusnak, igaz, kevéssel azelőtt Joao Neves és Doué is megszerezhette volna a fővárosiak harmadik találatát. Aztán tíz perc alatt pontot tett a dolgok végére PSG: a 64. percben a marseille-i Facundo Medina lőtt öngólt, két perccel később Hvicsa Kvarachelia bombázott kapásból Jeffrey De Lange kapujába. Bő negyedórával a vége előtt pedig Li Kang In vágta be az ötödiket – a két ősi ellenfél ezúttal nem volt egy súlycsoportban. 5–0

FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Paris SG–Olympique Marseille 5–0 (O. Dembélé 12., 36., F. Medina 64. – öngól, Kvarachelia 66., Li Kang In 74.)
Le Havre–Strasbourg 2–1 (Zagadou 26., Soumaré 54., ill. Godo 36.)
Kiállítva: Doukouré (29., Strasbourg)
Nice–Monaco 0–0
Angers–Toulouse 1–0 (Raolisoa 89.)
Auxerre–Paris FC 0–0

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Szombaton játszották
Lens–Rennes 3–1 (Édouard 41., Aguilar 54., Saint-Maximin 78., ill. Lepaul 8.)
Kiállítva: Aguilar (Lens, 56.)
Brest–Lorient 2–0 (Lascary 50., Ajorque 77.)
Nantes–Lyon 0–1 (Sulc 25.)
Kiállítva: Endrick (Lyon, 61.)
Pénteken játszották
Metz–Lille 0–0

  1. Paris SG

21

16

3

2

48–16

+32 

51

  2. Lens

21

16

1

4

37–17

+20 

49 

  3. Lyon

21

13

3

5

33–20

+13 

42 

  4. Marseille

21

12

3

6

46–27

+19 

39 

  5. Lille

21

10

3

8

34–30

+4 

33 

  6. Rennes

21

8

7

6

31–34

–3 

31 

  7. Strasbourg

21

9

3

9

34–27

+7 

30 

  8. Toulouse

21

8

6

7

31–24

+7 

30 

  9. Angers

21

8

5

8

22–25

–3 

29 

10. Monaco

21

8

4

9

32–33

–1 

28 

11. Lorient

21

7

7

7

27–33

–6 

28 

12. Brest

21

7

5

9

28–33

–5 

26 

13. Le Havre

21

5

8

8

18–26

–8 

23 

14. Nice

21

6

5

10

27–37

–10 

23 

15. Paris FC

21

5

7

9

25–31

–6 

22 

16. Auxerre

21

3

5

13

14–29

–15 

14 

17. Nantes

21

3

5

13

19–37

–18 

14 

18. Metz

21

3

4

14

21–46

–25 

13 

AZ ÁLLÁS

 

 

