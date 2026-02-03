Dagad a botrány az Al-Naszrnál: Cristiano Ronaldo bojkottja után nyilatkozatstopot rendeltek el

Ronaldo a szavak után nyomatékosította is álláspontját azzal, hogy nem lépett pályára az Al-Naszr hétfői, Al-Rijád elleni mérkőzésén, amelyet ennek ellenére 1–0-ra megnyert csapata Sadio Mané góljának köszönhetően.

A portugál A Bola ezután már arról is hírt adott, hogy az Al-Naszr vezetőedzője, Jorge Jesus az Al-Rijád elleni mérkőzés előtt nem állt a sajtó rendelkezésére, és a meccs utáni sajtótájékoztatón sem vett részt, majd nem sokkal később a szaúdi sajtó arról cikkezett, hogy a tapasztalt portugál mester bocsánatot kért, amiért nem nyilatkozott az összecsapás után a médiának. A sajtótájékoztató bojkottja több mint 6700 eurójába kerülhet az edzőnek a szaúdi futball-liga fegyelmi és etikai szabályzata szerint.

A nyilatkozatstop azonban nemcsak az edzőre, hanem a játékosokra is kiterjedt: a Thmanyah Sports úgy tudja, hogy az Al-Naszr vezetősége megtagadta azt is, hogy bármelyik játékos belépjen a villáminterjú-zónába és beszéljen a sajtó munkatársaival.

Az Al-Naszr következő mérkőzése február 6-án lesz az immáron Benzema nélkül felálló Al-Ittihad ellen – még nem tudni, hogy Cristiano Ronaldóval vagy nélküle.