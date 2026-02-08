Pedro-gól, Provedel-védések – de a Juve a 96. percben egyenlített

A Juventus a legutóbbi két bajnoki meccsét úgy nyerte meg, hogy hét gólt szerzett összesen a Napoli és a Parma ellen, miközben csak egyet kapott, de a Lazio ellen az első félidőben hiába jutott el 11 lövésig a vendégek négy kísérletével szemben, csak lesgólt ért el.

Miközben a rómaiak egy kontra végén a bal oldalon kilépő Pedro megpattanó lövésével az első félidő hajrájában megszerezték a vezetést. A 38 éves támadó a harmadik bajnoki gólját szerezte ebben az idényben, viszont egymás után a második meccsén talált be, mivel az előző fordulóban a Genoa ellen is beköszönt.

Pedro gólöröme (Fotó: AFP)

A Lazio ősszel hazai pályán 1–0-ra nyert a Juventus ellen, ezúttal viszont a 47. percben a jobb szélen elrobogó Gustav Isaksen lövésével már 2–0-ra vezetett. A folytatásban a Juve fokozta a nyomást és bár az 59. percben Eden Zeghrova lövését nagy bravúrral még védte Ivan Provedel kapus, a kipattanóból Andrea Cambiasso középre adott, Weston McKennie pedig fejjel szépített.

A Juve sokáig csak újabb lesgólig jutott (miközben két ziccert a Lazio is kihagyott egy-egy újabb kontrából), és amikor már úgy tűnt, a hazaiak nem tudnak ismét túljárni a meccsen hat védést bemutató Provedel eszén, Pierre Kalulu a hosszabbításban, a 96. percben szerzett fejes góllal egyenlített, így a Lazio másodszor már nem tudta legyőzni ebben az idényben a torinóiakat. 2–2

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Juventus–Lazio 2–2 (McKennie 59., Kalulu 90+6., ill. Pedro 45+2., Isaksen 47.)

Sassuolo–Internazionale 0–5 (Bisseck 11., M. Thuram 28., L. Martínez 50., Akanji 54., Luis Henrique 89.)

Kiállítva: Matics (54., Sassuolo)

Bologna–Parma 0–1 (Ordónez 90+5.)

Kiállítva: Pobega (22.), ill. Troilo (79.)

Lecce–Udinese 2–1 (Gandelman 5., Banda 90., ill. Solet 26. – 11-esből)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Genoa–Napoli 2–3 (Malinovszkij 3. – 11-esből, L. Colombo 57., ill. R. Höjlund 20., 90+5. – a másodikat 11-esből, McTominay 22.)

Fiorentina–Torino 2–2 (Szolomon 51., Kean 57., ill. Casadei 26., Maripán 90+4.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Hellas Verona–Pisa 0–0

HÉTFŐ

18.30: Atalanta–Cremonese

20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)

FEBRUÁR 18., SZERDA

20.45: Milan–Como