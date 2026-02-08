Nemzeti Sportrádió

Pedro-gól, Provedel-védések – de a Juve a 96. percben egyenlített

2026.02.08. 22:51
AFPIvan Provedel hat védést mutatott be a Juventus ellen, de a a hazaiak így is egyenlíteni tudtak 0–2-ről (Fotó: AFP)
A Serie A vasárnapi programja egy jó iramú, fordulatos, kimondottan izgalmas Juventus–Lazio mérkőzéssel zárult, amelyen a 96. percben szerzett góllal mentettek pontot a hazaiak.

 

A Juventus a legutóbbi két bajnoki meccsét úgy nyerte meg, hogy hét gólt szerzett összesen a Napoli és a Parma ellen, miközben csak egyet kapott, de a Lazio ellen az első félidőben hiába jutott el 11 lövésig a vendégek négy kísérletével szemben, csak lesgólt ért el.

Miközben a rómaiak egy kontra végén a bal oldalon kilépő Pedro megpattanó lövésével az első félidő hajrájában megszerezték a vezetést. A 38 éves támadó a harmadik bajnoki gólját szerezte ebben az idényben, viszont egymás után a második meccsén talált be, mivel az előző fordulóban a Genoa ellen is beköszönt.

Juventus FC v SS Lazio - Serie A
Pedro gólöröme (Fotó: AFP)

A Lazio ősszel hazai pályán 1–0-ra nyert a Juventus ellen, ezúttal viszont a 47. percben a jobb szélen elrobogó Gustav Isaksen lövésével már 2–0-ra vezetett. A folytatásban a Juve fokozta a nyomást és bár az 59. percben Eden Zeghrova lövését nagy bravúrral még védte Ivan Provedel kapus, a kipattanóból Andrea Cambiasso középre adott, Weston McKennie pedig fejjel szépített.

A Juve sokáig csak újabb lesgólig jutott (miközben két ziccert a Lazio is kihagyott egy-egy újabb kontrából), és amikor már úgy tűnt, a hazaiak nem tudnak ismét túljárni a meccsen hat védést bemutató Provedel eszén, Pierre Kalulu a hosszabbításban, a 96. percben szerzett fejes góllal egyenlített, így a Lazio másodszor már nem tudta legyőzni ebben az idényben a torinóiakat. 2–2

OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Juventus–Lazio 2–2 (McKennie 59., Kalulu 90+6., ill. Pedro 45+2., Isaksen 47.)
Sassuolo–Internazionale 0–5 (Bisseck 11., M. Thuram 28., L. Martínez 50., Akanji 54., Luis Henrique 89.)
Kiállítva: Matics (54., Sassuolo)
Bologna–Parma 0–1 (Ordónez 90+5.)
Kiállítva: Pobega (22.), ill. Troilo (79.)
Lecce–Udinese 2–1 (Gandelman 5., Banda 90., ill. Solet 26. – 11-esből)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Genoa–Napoli 2–3 (Malinovszkij 3. – 11-esből, L. Colombo 57., ill. R. Höjlund 20., 90+5. – a másodikat 11-esből, McTominay 22.)
Fiorentina–Torino 2–2 (Szolomon 51., Kean 57., ill. Casadei 26., Maripán 90+4.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Hellas Verona–Pisa 0–0
HÉTFŐ
18.30: Atalanta–Cremonese
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)
FEBRUÁR 18., SZERDA
20.45: Milan–Como

1. Internazionale24191457–19+38 58 
2. Milan23148138–17+21 50 
3. Napoli24154536–23+13 49 
4. Juventus24137441–20+21 46 
5. Roma23141827–14+13 43 
6. Como23118437–16+21 41 
7. Atalanta2399530–20+10 36 
8. Lazio2489726–23+3 33 
9. Udinese24951027–36–9 32 
10. Bologna24861032–31+1 30 
11. Sassuolo24851127–34–7 29 
12. Cagliari2377928–31–3 28 
13. Torino24761124–42–18 27 
14. Parma24681016–30–14 26 
15. Genoa24581129–37–8 23 
16. Cremonese23581020–31–11 23 
17. Lecce24561315–31–16 21 
18. Fiorentina24391227–38–11 18 
19. Pisa241121119–40–21 15 
20. Verona24291318–41–23 15 
AZ ÁLLÁS

 

 

