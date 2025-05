A Cristiano Ronaldo-hatás: egy fecske, aki nyarat csinált – a szaúdi futball, 1. rész

A mai labdarúgásban a kiemelt játékosigazolásoknál már korántsem csak a sportteljesítmény számít, a kiszemelt futballistákat gazdasági és stratégiai szempontok alapján is értékelik. Az átigazolási érték meghatározásában tehát egyre többet nyom a latban, hogy a játékos milyen szponzori érdeklődést és nemzetközi médiafigyelmet generál, és hogy mennyire képes fellendíteni a jegyeladást és a klub kereskedelmi forgalmát.

Ez a szemlélet ráadásul már nem is mondható új keletűnek. 2017-ben, amikor Neymar a mai napig világrekord összegnek számító 222 millió euróért a Paris Saint-Germainhez igazolt az FC Barcelonától, már egy az egyben ilyen mérlegelés alá esett, csakúgy, mint a rá következő időszakban Lionel Messi (FC Barcelona–PSG–Inter Miami) vagy Cristiano Ronaldo (Real Madrid–Juventus–Manchester United–Al-Naszr) klubváltásai. Ebből a sorból is kiemelkedik a portugál klasszis legutóbbi átigazolása, 2022 decemberében ugyanis nemcsak a játékos és a klub gazdasági lehetőségei kerültek górcső alá, hanem a teljes szaúdi labdarúgás, sőt az ország globális pozicionálásának lehetőségét is mérlegelték.

Cristiano Ronaldo érkezése azonnali és látványos hatást gyakorolt az Al-Naszr egyesületére. A Ronaldo előtti érában a szaúdi profi liga (SPL) alakulatai közül az Al-Naszr a harmadik legnépszerűbb csapat volt a közösségi médiában az Al-Hilal és az Al-Ittihad mögött, globálisan pedig a 74. helyen állt. A klub digitális jelenléte nem érte el az 5.2 millió követőt (Facebook, Insta­gram, Twitter, YouTube, TikTok, Weibo közösen) – ami nagyjából a spanyol Real Betis és a perui Alianza Lima számadataival volt egy szinten –, 2025 májusára viszont megközelítette a 62 milliót! Az Al-Naszr ma már a második legnépszerűbb klub Európán kívül, egyedül a brazil Flamengo előzi meg (67.3 millió követő), emellett bekerült a világ első húsz egyesülete közé, olyan nagyságok közelébe, mint az Internazionale (73.8 millió) vagy a Borussia Dortmund (69.1), ami jól mutatja, milyen hatalmas előrelépést tett az ismertség terén.

Cristiano Ronaldo hatása a klub digitális lábnyomára különösen szembetűnő, ha összehasonlítjuk az elmúlt időszak további kiemelkedő átigazolásaival. 2023 nyarán Lionel Messi és Neymar – két globális ikon kiterjedt közösségimédia-eléréssel – távozott a Paris Saint-Germaintől, és új piacra lépett: Messi az Inter Miamihoz, Neymar pedig az Al-Naszr ősi riválisához, az Al-Hilalhoz igazolt. Ha megvizsgáljuk, hogy a követők számát tekintve milyen növekedést produkáltak a közösségi médiában ezek a csapatok a klasszisok érkezését követő első hónapban, illetve évben, azt láthatjuk, hogy az Al-Naszr előrelépése nagyobb, mint Messi és Neymar együttes hatása az Inter Miamira és az Al-Hilalra.

A digitális elköteleződés hirtelen növekedését az SPL iránti globális érdeklődés megugrása kísérte. A 2022–2023-as és 2023–2024-es idény nyitó hónapjait összevetve drámai emelkedés mutatkozott a Google keresési adataiban, a legtöbb országban minimálisan a harmincszorosára nőtt a szaúdi ligára irányuló figyelem. A keresési adatok alapján a bajnokság képes volt felvenni a versenyt, sőt bizonyos nemzetközi piacokon túl is szárnyalni olyan európai élvonalbeli ligákat, mint az olasz Serie A, a francia Ligue 1 és a német Bundesliga Ronaldo érkezésekor. Ily módon a meredek emelkedést már az a kritika sem érheti, hogy az SPL népszerűsége viszonylag alacsony bázisról indult, a liga ugyanis mostanra egyértelműen globális jelentőségűvé nőtt.

Cristiano Ronaldo tradicionális szaúdi viseletbe bújva...

A Cristiano Ronaldo-hatás tehát azonnali és kézzelfogható lendületet adott az SPL-nek, de nemcsak a digitális jelenlétet tekintve. A portugál kritikus időszakban igazolt a királyságba, elősegítve, hogy a bajnokság vonzó célponttá váljon klasszis szintű játékosoknak, így nem csoda, hogy az érkezését követően a többi klub is sikerrel tudott kiválóságokat szerződtetni. Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané, N’Golo Kanté és sokan mások követték Szaúd-Arábiába, és többségük nyíltan beszélt róla, hogy Ronaldo hatással volt a döntésére.

„Egyértelmű, hogy Cristiano Ronaldo volt az úttörő, és mindenki őrültnek titulálta. Ma már látjuk, hogy a bajnokság milyen nagyra nőtt” – mondta például Neymar, kiemelve Ronaldo közvetlen szerepét a liga sztárállományának és vonzerejének növelésében. Sadio Mané szintén elismerően nyilatkozott: „Cristiano Ronaldo egy legenda, és az, hogy a szaúdi ligában játszik, megmutatja, mennyire ambiciózus projektről van szó.”

Ez a befektetési hullám jelentősen megnövelte az SPL versenyképességét. Ronaldo érkezése előtt az első osztályú szaúdi csapatok keretének átlagos piaci értéke – a Football Bench­mark saját értékelési módszertana alapján – 20 millió euró alatt volt, hasonlóan a szerb, román vagy dél-koreai bajnokság klubjaiéhoz. A 2023 nyári átigazolási időszak végére az átlagos csapatérték közel megháromszorozódott, elérte a 60 millió eurót, megelőzve az argentin piacot és olyan, gazdasági szempontból már az elithez közelítő európai ligákat, mint az osztrák vagy a belga, sőt globálisan a török Süper Liget is lehagyta. 2023 óta az SPL stabilan meg tudta őrizni ezt az igen magas átlagos csapatértéket.

CR az Al-Naszr mezében...

Cristiano Ronaldo hatása szorosan illeszkedik Szaúd-Arábia szélesebb stratégiai célkitűzéseihez, amelyeket a „Vision 2030” nevű program keretében határoztak meg. A terv célja a nemzetgazdaság diverzifikálása, és hogy az országot globális turisztikai és szórakoztatóipari központtá alakítsák, az évtized végére pedig évente 70 millió turistát szeretnének fogadni. „Szaúd-Arábia jelenleg a világ vezető országává vált a turisztikai szektorban eszközölt befektetések tekintetében” – hangsúlyozta 2024-ben a londoni World Travel Marketen, az egyik legjelentősebb nemzetközi turisztikai kiállításon Fahd Hamidaddin, a Szaúdi Turisztikai Hatóság (STA) vezérigazgatója.

E cél megvalósításának egyik kulcsfontosságú eleme, hogy a megfelelő irányba formálják az ország nemzetközi megítélését, különösen azokon a piacokon, ahol Szaúd-Arábia korábban nem számított kiemelt turisztikai célpontnak. Ennek részeként az STA számos partnerkapcsolatot alakított ki nemzetközi sportintézményekkel és sztárokkal, például az Amerikában játszó Lionel Messivel is. Ugyanakkor kevesen tudnak olyan tartós és megbízható láthatóságot biztosítani, mint Cristiano Ronaldo, aki – a legtöbb nagykövettel ellentétben – a királyságban él a családjával, és aktívan részt vesz a helyi kulturális életben, folyamatosan olyan pillanatokat teremtve, amelyek messze túlmutatnak a futball világán és jelentős médiafigyelmet generálnak. A portugál játékos pályán kívüli szereplései – részvétel fesztiválokon vagy szimplán családi nyaralások – következetesen globális figyelmet irányítanak Szaúd-Arábiára.

Kiemelten fontos, hogy amíg a vállalati partnerségek vitákat vagy negatív visszhangot váltottak ki – például amikor a Visit Saudi szponzornak jelentkezett a 2023-as női világbajnokságra –, addig a sportolók által készített tartalmakat sokkal pozitívabban fogadták, és hitelesebbnek is tartották a fogyasztók. Ez a dinamika különösen a közösségi média elköteleződési mutatóin látszik. Amikor Cristiano Ronaldo 2024 júliusában megosztott egy bejegyzést a Vörös-tengernél tett családi kirándulásáról, az Instagramon több mint 16 millióan kedvelték. A VisitRedSea hivatalos fiókja – amely Szaúd-Arábia egyik kiemelt turisztikai fejlesztését népszerűsíti és az ország átfogó turisztikai stratégiájának kulcseleme – a 2024-es elköteleződési szintje alapján nyolcvan év alatt érné el ugyanazt a szintű láthatóságot, amelyet Ronaldo egyetlen promócióval generált.

Cristiano Ronaldo természetesen a hagyományos futballüzleti mutatókra is kézzelfogható hatást gyakorolt. Érkezése után az Al-Naszr az SPL történetének legnagyobb mezszponzori megállapodását kötötte a KAFD-vel (a királyi család érdekeltségébe tartozó rijádi irodakomplexummal), a csapat átlagos nézőszáma pedig több mint a kétszeresére emelkedett. A portugál szupersztár jelentősége azonban jóval túlmutat ezeken a kereskedelmi indikátorokon, hiszen előbb egy szaúdi klubot, majd a teljes szaúdi klubfutballt emelte fel a globális színtérre, ritka példát kínálva arra, hogyan válhat egy játékosmozgás stratégiai eszközzé egyszerre több dimenzióban. Bár a hosszú távú hatások teljes mértékben még nem láthatók, a korai jelek arra utalnak, hogy ez az átigazolás mérföldkőnek számít – nem csupán a szaúdi labdarúgásnak, hanem az elit sport, az üzleti stratégia és országimázs-építés metszéspontjában is.

Turistacsalogató mesés tengerpart

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. május 17-i lapszámában jelent meg.)