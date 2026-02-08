Hétfői sportműsor: öt éremosztó versennyel folytatódik a téli olimpia

FEBRUÁR 9., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ

18.30: Atalanta–Cremonese

20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)

PORTUGÁLIA

21.30: Porto–Sporting CP (Tv: Sport1)

TÖRÖRORSZÁG

17.45: Fenerbahce–Genclerbirligi (Tv: Sport2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ

10.30: csapatkombináció, férfiak, lesiklás

14.00: csapatkombináció, férfiak, műlesiklás – DÖNTŐ

CURLING

VEGYES PÁROS

Csoportkör

10.05: Svájc–Kanada

Olaszország–Egyesült Államok

Norvégia–Dél-Korea

Csehország–Észtország

Elődöntő

18.05: 2 meccs

GYORSKORCSOLYA

17.30: női 1000 méter (DÖNTŐ)

HÓDESZKA

Női big air

19.30: DÖNTŐ

JÉGKORONG

Női torna, csoportkör

A-csoport

20.40: Svájc–Egyesült Államok

21.10: Kanada–Csehország

B-csoport

12.10: Japán–Olaszország

16.40: Németország–Franciaország

MŰKORCSOLYA

Jégtánc

19.20: ritmustánc

SÍUGRÁS

Férfiak, normálsánc

19.00: 1. sorozat és DÖNTŐ

SZABAD STÍLUSÚ SÍ

Női slopestyle

12.30: DÖNTŐ

SZÁNKÓ

Női egyes

17.00: 1. és 2. futam

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1021 (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP 500-as torna, Dallas

19.00: egyes, 1. forduló

ATP 500-as torna, Rotterdam

13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Buenos Aires

17.00: egyes, 1. forduló

WTA 1000-es torna, Doha

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A labdarúgó NB I hétvégi fordulójának összefoglalója

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: jégkorong-válogatottunk története az 1964-es téli olimpiától a 2025-ös herningi vb 14. helyéig

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Cseh Sándor, az Eb-ezüstérmes női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: A téli olimpiáról Virányi Zsolt beszámolója

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Rangadó után a Liverpool: Gyenge Balázs

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Ez történt a téli olimpián: tudósítások, interjúk

20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: tenisz, kézilabda, Super Bowl

21.00: Interjúk a női vízilabda-válogatott fogadásáról

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel