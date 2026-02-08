Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: öt éremosztó versennyel folytatódik a téli olimpia

2026.02.08. 23:55
Hétfőn öt éremosztó versenyt rendeznek a milánói-cortina téli olimpián. Alpesi síben, gyorskorcsolyában, hódeszkában. síugrásban és szakad stílusú síben hirdetnek győztest. Meccsek az olasz Serie A-ban és a spanyol La Ligában.

 

 FEBRUÁR 9., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
18.30: Atalanta–Cremonese
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)

PORTUGÁLIA
21.30: Porto–Sporting CP (Tv: Sport1)

TÖRÖRORSZÁG
17.45: Fenerbahce–Genclerbirligi (Tv: Sport2)

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ
10.30: csapatkombináció, férfiak, lesiklás
14.00: csapatkombináció, férfiak, műlesiklás – DÖNTŐ

CURLING
VEGYES PÁROS
Csoportkör
10.05: Svájc–Kanada
Olaszország–Egyesült Államok
Norvégia–Dél-Korea
Csehország–Észtország
Elődöntő
18.05: 2 meccs

GYORSKORCSOLYA
17.30: női 1000 méter (DÖNTŐ)

HÓDESZKA
Női big air
19.30: DÖNTŐ

JÉGKORONG
Női torna, csoportkör
A-csoport
20.40: Svájc–Egyesült Államok
21.10: Kanada–Csehország
B-csoport
12.10: Japán–Olaszország
16.40: Németország–Franciaország

MŰKORCSOLYA
Jégtánc
19.20: ritmustánc

SÍUGRÁS
Férfiak, normálsánc
19.00: 1. sorozat és DÖNTŐ

SZABAD STÍLUSÚ SÍ
Női slopestyle
12.30: DÖNTŐ

SZÁNKÓ
Női egyes
17.00: 1. és 2. futam

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1021 (Tv: Sport1)

TENISZ 
ATP 500-as torna, Dallas
19.00: egyes, 1. forduló
ATP 500-as torna, Rotterdam
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Buenos Aires
17.00: egyes, 1. forduló
WTA 1000-es torna, Doha
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A labdarúgó NB I hétvégi fordulójának összefoglalója
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: jégkorong-válogatottunk története az 1964-es téli olimpiától a 2025-ös herningi vb 14. helyéig
12.00: Bajnokok 
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Cseh Sándor, az Eb-ezüstérmes női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: A téli olimpiáról Virányi Zsolt beszámolója
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Rangadó után a Liverpool: Gyenge Balázs

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Ez történt a téli olimpián: tudósítások, interjúk
20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: tenisz, kézilabda, Super Bowl
21.00: Interjúk a női vízilabda-válogatott fogadásáról
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

