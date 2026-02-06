A szaúdi futball-liga közleményben reagált Cristiano Ronaldo bojkottjára
Mint arról korábban már beszámoltunk, Cristiano Ronaldo a napokban felháborodásának adott hangot, amiért csapata, az Al-Naszr látványosan tétlen az átigazolási piacon, miközben a nagy rivális Al-Hilal Karim Benzema szerződtetését is bejelentette. Az ötszörös aranylabdás portugál ezért saját elhatározásából nem lépett pályára az Al-Rijád elleni bajnokin, és sajtóhírek szerint végső esetben arra is van esély, hogy elhagyja Szaúd-Arábiát.
Tekintettel a helyzet súlyosságára, Cristiano Ronaldo lépése után a szaúdi Pro League szóvivője közleményt juttatott el a BBC Sportnak, amelyben a szervezet részletezte álláspontját: „A szaúdi Pro League egyszerű elvre épül: minden klub függetlenül működik és minden klubnak saját igazgatótanácsa van, saját vezetőkkel és futballirányítással rendelkezik. A költésekről és a stratégiáról szóló döntések a klubok kompetenciája” – írták egyebek mellett.
A közleményben kitértek arra is, hogy bár Cristiano Ronaldo pályafutása kétségkívül páratlan, egyetlen játékos sem helyezheti saját magát a klubja fölé: „Cristiano teljes mértékben elkötelezett volt az Al-Naszrhez az érkezése óta, és fontos szerepet játszott a klub fejlődésében és ambiciójában. Mint minden élsportoló, ő is nyerni akar, ugyanakkor egyetlen játékos sem – legyen bármennyire is jelentős – hozhat döntéseket a klubja nélkül” – fogalmaztak.
„A bajnokság versenyképessége önmagáért beszél. A legjobb négy csapat között mindössze pár pont a különbség, a bajnoki címért folytatott versenyfutás teljesen nyitott. Ez a kiegyensúlyozottság azt is mutatja, hogy a rendszer jól működik.”
Az Al-Naszr ma (pénteken) magyar idő szerint 18.30-tól az Al-Ittihad ellen lép pályára a bajnokságban – még nem tudni, hogy Cristiano Ronaldóval vagy nélküle.