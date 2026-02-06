A szaúdi futball-liga közleményben reagált Cristiano Ronaldo bojkottjára

Tekintettel a helyzet súlyosságára, Cristiano Ronaldo lépése után a szaúdi Pro League szóvivője közleményt juttatott el a BBC Sportnak, amelyben a szervezet részletezte álláspontját: „A szaúdi Pro League egyszerű elvre épül: minden klub függetlenül működik és minden klubnak saját igazgatótanácsa van, saját vezetőkkel és futballirányítással rendelkezik. A költésekről és a stratégiáról szóló döntések a klubok kompetenciája” – írták egyebek mellett.

A közleményben kitértek arra is, hogy bár Cristiano Ronaldo pályafutása kétségkívül páratlan, egyetlen játékos sem helyezheti saját magát a klubja fölé: „Cristiano teljes mértékben elkötelezett volt az Al-Naszrhez az érkezése óta, és fontos szerepet játszott a klub fejlődésében és ambiciójában. Mint minden élsportoló, ő is nyerni akar, ugyanakkor egyetlen játékos sem – legyen bármennyire is jelentős – hozhat döntéseket a klubja nélkül” – fogalmaztak.

„A bajnokság versenyképessége önmagáért beszél. A legjobb négy csapat között mindössze pár pont a különbség, a bajnoki címért folytatott versenyfutás teljesen nyitott. Ez a kiegyensúlyozottság azt is mutatja, hogy a rendszer jól működik.”

Az Al-Naszr ma (pénteken) magyar idő szerint 18.30-tól az Al-Ittihad ellen lép pályára a bajnokságban – még nem tudni, hogy Cristiano Ronaldóval vagy nélküle.