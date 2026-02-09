Nemzeti Sportrádió

Super Bowl: Seattle Seahawks–New England Patriots

2026.02.09. 00:00
Fotó: Getty Images
NFL Super Bowl élő közvetítés New England Patriots Seattle Seahawks
A tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) döntőjében az NFC-bajnok Seattle Seahawks az AFC-t megnyerő New England Patriots ellen mérkőzik meg a kaliforniai Santa Clarában található Levi's Stadionban. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!

AMERIKAI FUTBALL 
NFL, RÁJÁTSZÁS 
SUPER BOWL 
Február 9., hétfő 
Seattle Seahawks–New England Patriots 6–0 (3–0, 3–0) (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n! 
Santa Clara, Levi's Stadium. Vezeti: Shawn Smith

IDŐ

PONTSZERZŐ AKCIÓ

TÁMADÓSOROZAT

ÁLLÁS

1. negyed 4. percMyers 33 yardos FG8 játék, 51 yard, 3 p 2 mp3–0
2. negyed, 4. percMyers 39 yardos FG8 játék, 55 yard, 2 p 54 mp6–0

 

 

Ezek is érdekelhetik