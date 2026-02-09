Super Bowl: Seattle Seahawks–New England Patriots

A tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) döntőjében az NFC-bajnok Seattle Seahawks az AFC-t megnyerő New England Patriots ellen mérkőzik meg a kaliforniai Santa Clarában található Levi's Stadionban. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
SUPER BOWL
Február 9., hétfő
Seattle Seahawks–New England Patriots 6–0 (3–0, 3–0) (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
Santa Clara, Levi's Stadium. Vezeti: Shawn Smith
IDŐ
PONTSZERZŐ AKCIÓ
TÁMADÓSOROZAT
ÁLLÁS
|1. negyed 4. perc
|Myers 33 yardos FG
|8 játék, 51 yard, 3 p 2 mp
|3–0
|2. negyed, 4. perc
|Myers 39 yardos FG
|8 játék, 55 yard, 2 p 54 mp
|6–0
