Szoboszlai a Manchester City ellen is pokolian nagy gólt lőtt, később piros lapot kapott – videó

2026.02.08. 19:20
Fotó: Getty Images
Szoboszlai Dominik góljával a Liverpool megszerezte a vezetést a Manchester City ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójában. Íme, a gól, amely után a City fordított, ráadásul a legvégén Szoboszlai piros lapot is kapott, mert Rayan Cherki saját térfeléről az üres liverpooli kapura gurított labdáját hajszolva visszarántotta Erling Haaland-t.

A közvetítésünket ide kattintva érheti el.

 

