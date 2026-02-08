Szoboszlai a Manchester City ellen is pokolian nagy gólt lőtt, később piros lapot kapott – videó

Szoboszlai Dominik góljával a Liverpool megszerezte a vezetést a Manchester City ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójában. Íme, a gól, amely után a City fordított, ráadásul a legvégén Szoboszlai piros lapot is kapott, mert Rayan Cherki saját térfeléről az üres liverpooli kapura gurított labdáját hajszolva visszarántotta Erling Haaland-t.