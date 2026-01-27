Cristiano Ronaldónak meggyűlt a baja az őrzőivel, de a végén ünnepelhetett – videó

Nemzeti Sportrádió

A Cristiano Ronaldóval a soraiban felálló Al-Naszr hétfőn 1–0-ra legyőzte az Al-Tavunt a szaúdi labdarúgó-bajnokságban. A mérkőzésen a 40 éves portugál klasszis ezúttal nem szerzett gólt, és az interneten keringő videók tanúsága szerint alaposan meggyűlt a baja a védőkkel, akik minden egyes szögletnél a szó szoros értelmében tapadtak a legendás játékosra. A végén ennek ellenére Ronaldo csapata újabb győzelmét ünnepelhette az első félidő utolsó percében esett öngólnak köszönhetően.
Cristiano Ronaldo’s interaction with an Al-Taawoun players during a corner kick in yesterday’s game
byu/DavidRolands insoccer

 

