C. Ronaldo betalált, de csapata emberhátrányban kikapott az éllovastól – videó

Az első félidő végén megszerezte a vezetést az Al-Naszr, Joao Félix ívelése után Kingsley Coman parádés mozdulattal tette Cristiano Ronaldo elé a labdát, ő meg a léc alá vágta, a kapus csak beleérni tudott a lövésbe. A 40 éves portugál sztár a 15. gólját szerezte a szaúdi élvonal mostani kiírásában, s ez volt pályafutása 959. gólja. A szünet után fordított az Al-Hilal, előbb Szalem al-Davszari tizenegyesből egalizált, majd emberhátrányba kerültek a vendégek, Navaf al-Akidi kapus kapott piros lapot, miután karjával arcot találva ellenfelét, amikor a hálóból akarták a felek kiszedni a labdát.

Tíz ember ellen egyre nagyobb fölényben játszott Simone Inzaghi csapata, és a 81. percben megszerezte a vezetést, Rúben Neves beadásából Mohammed Kanno talált be közelről. A ráadás első perceiben az Al-Hilal újra tizenegyeshez jutott, amelyet Rúben Neves értékesített, így 3–1-es hazai siker született. Az Al-Naszr, bár az első 11 bajnokiján hibátlan maradt, a legutóbbi négy meccsén csupán egy pontot szerzett, így hét pontra nőtt a hátránya az éllovas mögött.

SZAÚDI PRO LEAGUE

15. FORDULÓ

Al-Hilal–Al-Naszr 3–1 (Al-Davszari 57. – 11-esből, Kanno 81., R. Neves 90+2. – 11-esből, ill. C. Ronaldo 42.)

Kiállítva: Al-Akidi (60., Al-Naszr)

Az élmezőny állása

1. Al-Hilal 38 pont (14 mérkőzés)

2. Al-Naszr 31 pont (14, 39–15)

3. Al-Tavon 31 pont (13, 29–14)