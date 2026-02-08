Bravúros MÁV Előre-, sima TFSE- és Vasas-siker a női röplabda Extraligában

A három vasárnapi mérkőzéssel befejeződött a TippmixPro női Extraliga alapszakasza és kialakult a negyeddöntő párosítása, amely a következő: Vasas Óbuda–Vasas SC, KHG Kaposvári NRC–TFSE. Újpesti TE–MÁV Előre Foxconn, MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza. A párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

ÚJPESTI TE–VASAS ÓBUDA 0:3 (–24, –16, –16)

Szilágyi u., 142 néző. V: Horváth M., Halász E.

UTE: Kucharska 2, Tkacsenko 8, Nacsa-Pekárik 4, Pezelj 7, JORDANOVA 13, Ambrosio 5. Csere: Dömsödi, Morioka (liberók), Bilusic 2, Fábián. Edző: Alejandro Altamirano

VASAS ÓBUDA: OHWOBETE 11, Papp 8, SUNDERLIKOVÁ 23, GLEMBOCZKI 14, Fekete F., Leite 2. Csere: Juhár (liberó), Ariail 8. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 4:4, 6:11, 9:15, 16:16, 17:20, 21:22, 22:24. 2. játszma: 0:3, 2:9, 4:14, 9:17, 10:21, 13:24. 3. játszma: 0:4, 5:7, 8:9, 8:16, 15:17, 16:19

MESTERMÉRLEG

Alejandro Altamirano: – Nehéz mérkőzés volt, a fogadás okozta a legtöbb gondot, ami általában nagyon jól megy nekünk.

Janisz Athanaszopulosz: – Meggyőző győzelmet arattunk egy jó csapat ellen, nehéz körülmények között. A második szettben az eddigi szakasz egyik legjobb teljesítményét nyújtottuk, de a szezon érdemi része most kezdődik.

MÁV ELŐRE FOXCONN–MBH-BÉKÉSCSABA 3:2 (22, 24, –11, –22, 18)

Székesfehérvár, 105 néző. V: Árpás, Bátkai-Katona

MÁV ELŐRE: Hollósi 10, FITZPATRICK 19, THOMSEN 13, McEWAN 26, Kotormán 3, Dzjuba 14. Csere: Nagy-Hegyesi, Nagy E. (liberók), Sziládi 3, Rieder, Jeszek, Szatmári. Edző: Kaszap Tamás

BÉKÉSCSABA: Schlegel Mosegui 17, Orosz 8, ROBINSON 27, Németh L. 5, KRIVOSIJSZKA 17, Allard 3. Csere: Kertész (liberó), Isanovic 1, Gajdács 4. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:5, 6:5, 8:9, 11:10, 12:13, 17:14, 20:15, 22:21, 24:21. 2. játszma: 4:2, 5:5, 9:7, 10:11, 11:15, 14:16, 21:18, 22:21, 24:23. 3. játszma: 5:2, 7:12, 9:18, 11:21. 4. játszma: 4:1, 5:5, 12:13, 13:17, 16:19, 20:20, 22:23. 5. játszma: 4:1, 4:3, 8:4, 10:5, 11:9, 14:12, 14:15, 16:15, 17:18

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Az első két szettben nagyon szépen, szervezetten játszottunk. Nyomás alatt tartottuk ellenfelünk fogadóit, így sokkal könnyebben olvastuk a játékukat. Ez sajnos a harmadik és a negyedik szettben elmaradt, de a negyedikben már voltak jelek arra, hogy csapatunk soha nem adja fel. Az ötödikben viszont mindenki fókuszáltan ment fel a pályára, és amikor a legfontosabb volt, akkor minden játékos nagyon jól teljesített.

Nagy Péter: – Igazságos a sport, mert nem kellő az agresszióval kezdtük a találkozót, így jelentős előnyt adtunk ellenfelünknek. Aztán visszajöttünk a mérkőzésbe, de maratoni csatában nem tudtuk lezárni.

TFSE–VASAS SC 3:0 (18, 23, 15)

Csörsz u., 200 néző. V: Kiss N., Adler

TFSE: Boros 5, TATÁR 14, Zen 3, KIS D. 13, Tátrai Zs. 7, NAGY V. 11. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Rádosi 2, Vértes Sz., Báder, Olcsváry. Edző: Jókay Zoltán

VASAS SC: Kiss N., Kiss L. 6, ZSOMBÓK A. 10, ZSOMBÓK E. 11, Botyánszki 8, Csereklye 5. Csere: Balogh E., Stankovics (liberók), Butor 1, Réthelyi 2. Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:1, 8:5, 17:6, 20:11, 24:17. 2. játszma: 1:0, 2:6, 3:8, 6:9, 6:13, 10:14, 12:18, 16:20, 21:21, 23:23. 3. játszma: 0:1, 12:3, 14:6, 19:8, 21:14, 23:15

MESTERMÉRLEG

Jókay Zoltán: – Volt némi feszültség a csapatban, mert érezték a lányok, hogy ez az a mérkőzés, amit meg lehetne nyerni. A meccs a fegyelmezettségről is szólt. Amíg így játszottunk, ki tudtunk építeni megfelelő előnyt. Nem mindenki tudta a maximumát adni, de csapatként jól működtünk, és most ez volt a legfontosabb.

Kőnig Gábor: – Az elmúlt mérkőzésekhez hasonlóan gyengén kezdtünk és későn ébredtünk, és bár a második szettben végig vezettünk, e szakasz végjátékának elbukása megpecsételte a sorsunkat.