Téli olimpia: Norvégia átvette a vezetést az éremtáblázaton
A milánói-cortinai téli olimpia második hivatalos versenynapján nyolc versenyszámban osztottak érmeket. Norvégia két aranyérmet gyűjtött be vasárnap, és ezzel átvette a vezetést az élen. Az Egyesült Államok is duplázott, így a második.
A sífutó Johannes Hösflot Klaebo, valamint a gyorskorcsolyázó Sander Eitrem aranya repítette élre a norvégokat. Az amerikaiak Breezy Johnson lesiklásban szerzett elsőségével, illetve a műkorcsolyázók csapatversenyének megnyerésével arattak sikert.
|1. Norvégia
|3
|1
|2
|2. Egyesült Államok
|2
|–
|–
|3. Olaszország
|1
|2
|6
|4. Japán
|1
|2
|1
|5. Ausztria
|1
|2
|0
|6. Németország
|1
|1
|1
|7. Csehország
|1
|1
|–
|7. Franciaország
|1
|1
|–
|7. Svédország
|1
|1
|–
|10. Svájc
|1
|–
|–
|11. Dél-Korea
|–
|1
|–
|11. Szlovénia
|–
|1
|–
|13. Bulgária
|–
|–
|1
|13. Kanada
|–
|–
|1
|13. Kína
|–
|–
|1
