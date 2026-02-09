Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Norvégia átvette a vezetést az éremtáblázaton

R. P.R. P.
2026.02.09. 00:09
Zuzana Maderová (Fotó: Getty Images)
A milánói-cortinai téli olimpia második hivatalos versenynapján nyolc versenyszámban osztottak érmeket. Norvégia két aranyérmet gyűjtött be vasárnap, és ezzel átvette a vezetést az élen. Az Egyesült Államok is duplázott, így a második.

A sífutó Johannes Hösflot Klaebo, valamint a gyorskorcsolyázó Sander Eitrem aranya repítette élre a norvégokat. Az amerikaiak Breezy Johnson lesiklásban szerzett elsőségével, illetve a műkorcsolyázók csapatversenyének megnyerésével arattak sikert.

1. Norvégia312
2. Egyesült Államok2
3. Olaszország126
4. Japán121
5. Ausztria120
6. Németország111
7. Csehország11
7. Franciaország11
7. Svédország11
10. Svájc1
11. Dél-Korea1
11. Szlovénia1
13. Bulgária1
13. Kanada1
13. Kína1
TÉLI OLIMPIA 2026, MILÁNÓ-CORTINA – AZ ÉREMTÁBLÁZAT ÁLLÁSA FEBRUÁR 8. UTÁN

 

 

Ezek is érdekelhetik