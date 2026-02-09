Téli olimpia: Norvégia átvette a vezetést az éremtáblázaton

A milánói-cortinai téli olimpia második hivatalos versenynapján nyolc versenyszámban osztottak érmeket. Norvégia két aranyérmet gyűjtött be vasárnap, és ezzel átvette a vezetést az élen. Az Egyesült Államok is duplázott, így a második.

A sífutó Johannes Hösflot Klaebo, valamint a gyorskorcsolyázó Sander Eitrem aranya repítette élre a norvégokat. Az amerikaiak Breezy Johnson lesiklásban szerzett elsőségével, illetve a műkorcsolyázók csapatversenyének megnyerésével arattak sikert. 1. Norvégia 3 1 2 2. Egyesült Államok 2 – – 3. Olaszország 1 2 6 4. Japán 1 2 1 5. Ausztria 1 2 0 6. Németország 1 1 1 7. Csehország 1 1 – 7. Franciaország 1 1 – 7. Svédország 1 1 – 10. Svájc 1 – – 11. Dél-Korea – 1 – 11. Szlovénia – 1 – 13. Bulgária – – 1 13. Kanada – – 1 13. Kína – – 1 TÉLI OLIMPIA 2026, MILÁNÓ-CORTINA – AZ ÉREMTÁBLÁZAT ÁLLÁSA FEBRUÁR 8. UTÁN