Videó: Tóth Alex bevallotta, hogy Cristiano Ronaldo a bálványa

2026.01.21. 11:09
Cristiano Ronaldo Bournemouth Tóth Alex angol foci
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Bournemouth új szerzeménye, Tóth Alex a klub hivatalos közösségi csatornáján egy videóban válaszolt néhány gyors kérdésre, köztük arra is, hogy ki a bálványa.

A klub Facebook-oldala 50 másodperces villáminterjút készített Tóth Alexszel, akinek az érkezését kedden jelentette be a Bournemouth. A korábbi ferencvárosi játékos a villáminterjúban többek között elmondta: a beceneve Ally, a legnagyobb bálványa Cristiano Ronaldo, rajong a Rocky- és Creed-filmekért, kedvenc étele a csirke és a rizs, valamint nagyon várja, hogy együtt játszhasson új csapattársaival.

 

