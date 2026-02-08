Női kézi El: Korsós Dorina négy gólt dobott a bukaresti Rapid győzelmekor

Az európai szövetség honlapja szerint a továbbra is veretlen bukarestiek hat ponttal a csoport tabellájának élén állnak, de matematikailag még nem biztos a negyeddöntőbe jutásuk.

Jánosi Tamás négy góllal zárt a Tubos Aranda Villa de Aranda csapatában, amely 32–32-es döntetlen játszott a Viveros Herol BM Nava otthonában a spanyol bajnokságban. Rosta Miklós kétszer talált a hálóba a címvédő Dinamo Bucuresti-ben, együttese vendégként 31–18-ra verte a CSU Cluj-Napocát a román bajnokságban.

Fazekas Gergő egy gólt lőtt a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plockban, amely 37–22-re nyert a Zaglebie Lubin otthonában a lengyel élvonalban.

Máthé Dominik négyszer volt eredményes és három gólpasszt is adott a listavezető Elverumban, csapata 35–26-ra győzött a Halden TH otthonában a norvég élvonalban.