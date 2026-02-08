Bombagól, fordítás, piros lap: a Manchester City nyert Liverpoolban; Alig 15 másodperc után darabokra tört Vonn olimpiai álma

A Nemzeti Sport

hétfői számából ajánljuk:

Bombagól, fordítás, piros lap: a Manchester City nyert Liverpoolban. Szoboszlai Dominik szabadrúgásból vette be a Manchester City kapuját, mégsem lett nyerőember: a Liverpool két gólt is kapott a folytatásban, a magyar középpályást pedig a mérkőzés végéhez közeledve kiállította a játékvezető. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

Varga Barnabás duplázott, nyert az AEK. Az Olympiakosz elleni gólja után vasárnap kétszer vette be a Panszeraikosz kapuját Varga Barnabás, főszerepet vállalva a bajnoki címért küzdő athéniak győzelmében. Judi Ádám írása

Hibákkal tarkított meccsen győzött a Fradi. Az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata idegenben 28–24-re legyőzte a norvég Solát a Bajnokok Ligája csoportkörének vasárnapi mérkőzésén. Szendrei Zoltán összefoglalója

Alig 15 másodperc után darabokra tört Vonn olimpiai álma. A 41 éves, keresztszalag-szakadással induló Lindsey Vonn aranyesélye miatt az olimpia egyik leginkább várt versenyszáma a női alpesi sízők vasárnapi lesiklása volt, ám tündérmese helyett horror íródott: bukása után mentőhelikopterrel szállították el az amerikai klasszist. Zsoldos Barna tudósítása

