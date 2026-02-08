Nemzeti Sportrádió

Bombagól, fordítás, piros lap: a Manchester City nyert Liverpoolban; Alig 15 másodperc után darabokra tört Vonn olimpiai álma

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2026.02.08. 23:50
Címkék
téli olimpia NS-ajánló Lindsey Vonn

A Nemzeti Sport
hétfői számából ajánljuk:

 

Bombagól, fordítás, piros lap: a Manchester City nyert Liverpoolban. Szoboszlai Dominik szabadrúgásból vette be a Manchester City kapuját, mégsem lett nyerőember: a Liverpool két gólt is kapott a folytatásban, a magyar középpályást pedig a mérkőzés végéhez közeledve kiállította a játékvezető. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

Varga Barnabás duplázott, nyert az AEK. Az Olympiakosz elleni gólja után vasárnap kétszer vette be a Panszeraikosz kapuját Varga Barnabás, főszerepet vállalva a bajnoki címért küzdő athéniak győzelmében. Judi Ádám írása

Hibákkal tarkított meccsen győzött a Fradi. Az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata idegenben 28–24-re legyőzte a norvég Solát a Bajnokok Ligája csoportkörének vasárnapi mérkőzésén. Szendrei Zoltán összefoglalója

Alig 15 másodperc után darabokra tört Vonn olimpiai álma. A 41 éves, keresztszalag-szakadással induló Lindsey Vonn aranyesélye miatt az olimpia egyik leginkább várt versenyszáma a női alpesi sízők vasárnapi lesiklása volt, ám tündérmese helyett horror íródott: bukása után mentőhelikopterrel szállították el az amerikai klasszist. Zsoldos Barna tudósítása

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

téli olimpia NS-ajánló Lindsey Vonn
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: Kónya Ádám 63., Büki Ádám 68. lett sífutásban, Vonn súlyos sérüléseket szenvedett – infóközpont

Téli olimpia 2026
36 perce

Az Egyesült Államok megvédte címét a műkorcsolyázók csapatversenyében a téli olimpián

Téli olimpia 2026
44 perce

Minden elődöntős hely elkelt a vegyes párosoknál curlingben a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2 órája

Simán győztek, és negyeddöntősök a svédek az olimpia női hokitornáján

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: Langenhan négy pályacsúccsal lett a férfi szánkósok bajnoka

Téli olimpia 2026
4 órája

Olimpiai csúccsal lett aranyérmes a norvég gyorskorcsolyázó

Téli olimpia 2026
5 órája

Téli olimpia: először kaptak ki a britek curlingben

Téli olimpia 2026
6 órája

Lindsey Vonn lábszártörést és újabb szalagszakadást szenvedhetett

Téli olimpia 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik