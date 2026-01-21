„Ez Isten utolsó figyelmeztetése!” – Lángba borította Cristiano Ronaldo szobrát egy férfi Madeirán

A Portugáliához tartozó Madeira Autonóm Tartomány fővárosában, Funchalban 2014-ben avatták fel a város leghíresebb szülötte, Cristiano Ronaldo szobrát. A műalkotást egyszer már le kellett cserélni egy újra – egyrészt nem sikerült éppen túl jól, másrészt pedig 2016-ban vandálok Lionel Messi nevét és mezszámát festették fel a portugál klasszis hasonmásának hátára. Tíz évvel később a második szobor is vandalizmus áldozatává vált: egy férfi arról tett közzé egy – azóta már eltávolított, de több másik felületen, így Fabrizio Romano Facebook-oldalán is megtekinthető – videót az Instagramon, ahogyan az alkotást éghető anyaggal leönti, majd egy öngyújtó felhasználásával egy időre lángba borítja.

„Ez Isten utolsó figyelmeztetése!” – fenyegetőzött a videóban az elkövető, aki kis híján magát is meggyújtotta.

A brit Metro a helyi rendőrség közleménye alapján arról írt, hogy a tettest – aki nem volt ismeretlen a hatóságok előtt – letartóztatták.