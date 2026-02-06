Benzema mesterhármassal debütált, miután C. Ronaldo tiltakozott az átigazolása miatt

Karim Benzema hétfőn, a téli átigazolási időszak utolsó napján csatlakozott az Al-Hilalhoz, miután az idényben gyengélkedő Al-Ittihaddal közös megegyezéssel szerződést bontott.

A debütálása aligha sikerülhetett volna ennél jobban, hiszen már az első félidőben betalált, ráadásul nem is akárhogyan: a 38 éves játékos sarokkal volt eredményes közelről. Benzema a térfélcserét követően további kétszer beköszönt, előbb Malcom passza után belsőzött a kapuba, a 64. percben pedig szintén közelről fejezte be, amit elkezdett, azaz mesterhármast ért el.

Benzemának gólpassza is volt a korábbi ferencvárosi légióst, Tokmac Nguent foglalkoztató Al-Okhdood elleni 6–0-s siker során, Malcom előkészítését viszonozta a Real Madrid egykori kiválósága.

A szaúdi bajnokság másik aranylabdása, Cristiano Ronaldo az elmúlt napokban tiltakozását fejezte ki – nem lépett pályára –, amiért a közös tulajdonosok és befektetők az Al-Hilalnál kedvezőbb anyagi feltételeket biztosítanak a keret megerősítésére, mint az Al-Naszrnál. Mindkét csapatnak reális esélye van a bajnoki címre idén, míg a Benzemától megvált Al-Ittihad csak 6. helyen áll a tabellán.

SZAÚDI PROFESSZIONÁLIS LIGA

21. FORDULÓ

Al-Okhdood–Al-Hilal 0–6 (Benzema 31., 60., 64., Malcom 70., Sz. Al-Davszari 74., 90+3.)