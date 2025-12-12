Nemzeti Sportrádió

Nagyot hajrázva nyert a címvédő Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában

2025.12.12. 23:03
Fotó: Getty Images
Barcelona férfi kosárlabda Euroliga Bayern München Fenerbache
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 15. fordulójában a címvédő Fenerbahce az utolsó negyedet 32–17-re megnyerve legyőzte idegenben a Monacót. A Dubai Basketball is a negyedik tíz perc során döntötte el a Bayern Münchennel szembeni párharcot.

 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Bayern München (német) 89–88 (24–23, 18–23, 16–20, 31–22)
Monaco (francia)–Fenerbahce (török) 86–92 (21–14, 25–24, 23–22, 17–32)
Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) 98–85 (21–22, 21–17, 30–17, 26–29)
Partizan Beograd (szerb)–Crvena zvezda (szerb) 79–76 (15–18, 20–21, 14–21, 30–16)
Virtus Bologna (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 74–79 (24–21, 18–15, 15–14, 17–29)

Tabella itt

 

