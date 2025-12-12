Nagyot hajrázva nyert a címvédő Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában

A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 15. fordulójában a címvédő Fenerbahce az utolsó negyedet 32–17-re megnyerve legyőzte idegenben a Monacót. A Dubai Basketball is a negyedik tíz perc során döntötte el a Bayern Münchennel szembeni párharcot.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ

Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Bayern München (német) 89–88 (24–23, 18–23, 16–20, 31–22)

Monaco (francia)–Fenerbahce (török) 86–92 (21–14, 25–24, 23–22, 17–32)

Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) 98–85 (21–22, 21–17, 30–17, 26–29)

Partizan Beograd (szerb)–Crvena zvezda (szerb) 79–76 (15–18, 20–21, 14–21, 30–16)

Virtus Bologna (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 74–79 (24–21, 18–15, 15–14, 17–29) Tabella itt