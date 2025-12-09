Vezetett a Frankfurt, de Koundé duplájával a Barcelona győzött

A német bajnokságban a Frankfurt 6–0-ra kikapott a Lipcsétől, miközben a spanyol bajnokságban a katalánok szárnyalnak, igaz, a BL-ben eddig nem remekelt Hansi Flick csapata. Ezzel együtt nagy meglepetés volt, hogy a németek szerezték meg a vezetést idegenben, a 21. percben Ansgar Knauff remek kontra végén szerzett gólt. A vendégek megtartották előnyüket a szünetig, a hazaiak játékában sok volt a hiba. A Barca sorozatban a kilencedik BL-meccsén kapott gólt.

Nem tudni, mit mondott a játékosainak Flick a szünetben, mindenesetre az 53. percben már a Barcelona vezetett! Jules Koundé az 50. és az 53. percben is eredményes volt, mindkétszer gyönyörűen fejel a kapuba. Először fordult elő a BL történetében, hogy egy Barca-játékos két fejes gólt szerzett ugyanazon a mérkőzésen.

A Frankfurt sokat kockáztatott az egyenlítésért, így a hazaiak előtt is adódtak lehetőségek. Azonban többször már nem jutott a kapuba a labda, így a Barcelona nagyon fontos három pontot szerzett.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 2–1 (Koundé 50., 53., ill. Knauff 21.)

A játéknap további eredményei

Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) 0–1

Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) 3–1

Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–1

Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) 2–1

Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh) 3–0

PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol) 2–3

Monaco (francia)–Galatasaray (török) 1–0

Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia) 2–3