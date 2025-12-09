Vezetett a Frankfurt, de Koundé duplájával a Barcelona győzött

Nemzeti Sportrádió

2025.12.09. 22:59
Jules Koundé feje aranyat ért ezen az estén (Fotó: Getty Images)
Címkék
Eintracht Frankfurt Bajnokok Ligája Barcelona
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának keddi játéknapján a Barcelona 2–1-re legyőzte idegenben az Eintracht Frankfurtot.

 

A német bajnokságban a Frankfurt 6–0-ra kikapott a Lipcsétől, miközben a spanyol bajnokságban a katalánok szárnyalnak, igaz, a BL-ben eddig nem remekelt Hansi Flick csapata. Ezzel együtt nagy meglepetés volt, hogy a németek szerezték meg a vezetést idegenben, a 21. percben Ansgar Knauff remek kontra végén szerzett gólt. A vendégek megtartották előnyüket a szünetig, a hazaiak játékában sok volt a hiba. A Barca sorozatban a kilencedik BL-meccsén kapott gólt.

Nem tudni, mit mondott a játékosainak Flick a szünetben, mindenesetre az 53. percben már a Barcelona vezetett! Jules Koundé az 50. és az 53. percben is eredményes volt, mindkétszer gyönyörűen fejel a kapuba. Először fordult elő a BL történetében, hogy egy Barca-játékos két fejes gólt szerzett ugyanazon a mérkőzésen.

A Frankfurt sokat kockáztatott az egyenlítésért, így a hazaiak előtt is adódtak lehetőségek. Azonban többször már nem jutott a kapuba a labda, így a Barcelona nagyon fontos három pontot szerzett.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 2–1 (Koundé 50., 53., ill. Knauff 21.)

A játéknap további eredményei
Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) 0–1
Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) 3–1
Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–1
Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) 2–1
Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh) 3–0
PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol) 2–3
Monaco (francia)–Galatasaray (török) 1–0
Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia) 2–3

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal5514–1+1315
  2. Bayern München65118–7+1115
  3. Atalanta64118–6+213
  4. Paris SG54119–8+1112
  5. Internazionale64212–4+812
  6. Real Madrid54112–5+712
  7. Atlético Madrid64215–12+312
  8. Liverpool64211–8+312
  9. Tottenham632113–7+611
10. Borussia Dortmund531117–11+610
11. Chelsea631213–8+510
12. Manchester City531110–5+510
13. Sporting631212–8+410
14. Barcelona631214–11+310
15. Newcastle United53211–4+79
16. Marseille63311–8+39
17. Galatasaray6338–809
18. Monaco62317–8–19
19. PSV Eindhoven622215–11+48
20. Bayer Leverkusen52218–10–28
21. Qarabag52128–9–17
22. Napoli52126–9–37
23. Juventus513110–1006
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union SG6247–15–86
26. Olympiakosz Pireusz61236–13–75
27. FC Bruges51138–13–54
28. Athletic Bilbao51134–9–54
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Eintracht Frankfurt61148–16–84
31. Benfica5144–8–43
32. Slavia Praha6332–11–93
33. Bodö/Glimt5237–11–42
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati6154–15–111
36. Ajax551–16–150

 

 

