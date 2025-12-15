Buszsofőrök az NB I-es csapatoknál; Bárány Donátra az FTC után államvizsga vár

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Akad, aki maga is a klubnál focizott, más gyerekkori álmát valósította meg, de az NB I-es csapatokat szállító buszok sofőrjei között olyan is akad, aki egy kupadöntő után mindössze két futballistával a fedélzeten indult haza. Titokzatos figurák, akik szinte mindent tudnak a csapatról. Testközelből látják, egy-egy győztes mérkőzés után mi zajlik a hazafelé tartó úton, ki szeret elterülni a hátsó széksorokon, ki az, aki fülhallgatóval a fején szó nélkül üli végig az utat vagy éppen megállás nélkül nyomkodja a telefonját. Felelősségteljes munka az övék, alighanem egyetlen rémálmuk van: nehogy kifogyjon az üzemanyag a tartályból! A magyar labdarúgás háttéremberei közül címlapsztorinkban most a 12 élvonalbeli csapatot fuvarozó buszsofőrt mutatjuk be.

A DVSC legyőzte a Ferencvárost idegenben, a hétvégi mérkőzés hőse a csereként beszálló Bárány Donát volt, aki a 75. percben szerzett gólt. „Nagyon sajnáltam a remek formában futballozó Szuhodovszki Somát, hiszen megsérült, ezért kellett beszálljak a kispadról – mondta lapunknak a Loki 25 éves csatára. – Mindössze egy-két perc jutott a bemelegítésre, szerencsére minden meccs előtt elvégzem a szokásos munkámat, így nem teljesen hidegen kellett a pályára lépjek. Ha a játékomat nézzük, nem voltam elégedett magammal, de a győztes gólom sokat dobott a teljesítményemen.” A jelenlegi bajnoki idényben hét gólnál és két gólpassznál tartó Bárány Donát nemcsak a futballpályán, hanem az iskolapadban is jeleskedik: kedden államvizsga vár rá.

A hűség szobrát is mintázhatnák a kedden 70 esztendős Szabó Ottóról: az egyszeres válogatott korábbi labdarúgó futballistaként 16 éven át szolgálta az ETO-t, majd pályafutása befejezése után további 35 évig utánpótlás- és pályaedzőként dolgozott, s még mindig aktív, napjainkban az U7-es korosztály mellett tevékenykedik. A győri futball aranykorára, a Verebes-korszakra így emlékszik vissza: „Ahhoz, hogy nyomot hagyjunk a két bajnoki címet, két ezüstérmet, egy bronzérmet hozó időszakban, sok gyakorlás, munka kellett. Emlékszem, a Mágus négy-öt támadásvariációt dolgozott ki nekünk, meghatározva, hogy a labdához viszonyítva ki milyen pozíciót foglal el, s ebbe bevonta a jobb oldali középpályást, Hannich Pétert is. Hiába készültek fel belőlünk az ellenfelek, a gyors, korszerű akciók ellen nem sokat tehettek, ráadásul a másik oldalon ott volt a kiszámíthatatlan Hajszán Gyula.”

