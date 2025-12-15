Keddi sportműsor: Katarban átadják a FIFA 2025-ös díjait
DECEMBER 16., KEDD
FUTBALLPROGRAM
FIFA THE BEST-DÍJÁTADÓ, DOHA
18.00: online esemény – élőben az NSO-n!
ANGOL LIGAKUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Cardiff City (III.)–Chelsea (Tv: Match4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
19.00: Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca (Tv: Sport2)
19.00: Eibar (II.)–Elche
21.00: Eldense (III.)–Real Sociedad
21.00: Deportivo Guadalajara (III.)–FC Barcelona (Tv: Sport2)
21.00: Sporting Gijón (II.)–Valencia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Vegyes páros olimpiai selejtező, Kelowna
3.00: Hollandia–Magyarország
23.00: Spanyolország–Magyarország
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)
20.00 (Tv: Sport1)
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
F-CSOPORT
6. FORDULÓ
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–AEK Athén (görög) (Tv: M4 Sport)
FÉRFI NB I
18.00: MVM-OSE Lions–Atomerőmű SE
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Fenerbahce (török)–Panathinaikosz (görög)
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Crvena zvezda (szerb)
20.15: Olympiakosz (görög)–Valencia (spanyol)
20.30: Milan (olasz)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Paris Basketball (francia)–Barcelona (spanyol)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1174 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.00: MAFC–Szolnoki RK-SC SI
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC
20.00: DEAC–Dunaújvárosi KSE
20.00: TFSE–Swissten Dág KSE
SÍSPORTOK
VILÁGKUPAVERSENYEK
Alpesi sí, Courchevel
17.30: női műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport2)
20.15: női műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport2)
Szabadstílusú sí, Arosa
19.15: síkrossz, női és férfi selejtező (Tv: Eurosport2)
SZNÚKER
Scottish Open, Edinburgh
14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont
9.00: férfi egyes és páros, női egyes, 1. forduló, női páros, negyeddöntő
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Ikonikus sportlétesítmények nyomában: hétfőn volt 26 éve, hogy leégett a Budapest Sportcsarnok
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sport Gála: négy kategóriában megvan a tízes lista
9.00: A vonalban Détári Lajos
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: ez történt a sport világában 30 és 40 éve
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás, műsorvezető: Jó András
13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Csajok ligája, vendég: Elbert Gábor
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Bobory Balázs, Székely Dávid
17.00: Milyen volt a 2025-ös női kézilabda-világbajnokság?
17.30: A Szolnok–AEK Athén férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzés előzetese
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Közvetítés a Szolnok–AEK Athén férfi kosárlabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, Marosréti Ervin, szakkommentátor: Károlyi Andrea
20.30: Háttéranyag a skót válogatottról
21.00: Tízes listák a Nemzeti Sport Gálára
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág