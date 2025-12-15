Keddi sportműsor: Katarban átadják a FIFA 2025-ös díjait

DECEMBER 16., KEDD

FUTBALLPROGRAM

FIFA THE BEST-DÍJÁTADÓ, DOHA

18.00: online esemény – élőben az NSO-n!

ANGOL LIGAKUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Cardiff City (III.)–Chelsea (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

19.00: Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca (Tv: Sport2)

19.00: Eibar (II.)–Elche

21.00: Eldense (III.)–Real Sociedad

21.00: Deportivo Guadalajara (III.)–FC Barcelona (Tv: Sport2)

21.00: Sporting Gijón (II.)–Valencia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING

Vegyes páros olimpiai selejtező, Kelowna

3.00: Hollandia–Magyarország

23.00: Spanyolország–Magyarország

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

20.00 (Tv: Sport1)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

F-CSOPORT

6. FORDULÓ

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–AEK Athén (görög) (Tv: M4 Sport)

FÉRFI NB I

18.00: MVM-OSE Lions–Atomerőmű SE

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ

17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

18.45: Fenerbahce (török)–Panathinaikosz (görög)

20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Crvena zvezda (szerb)

20.15: Olympiakosz (görög)–Valencia (spanyol)

20.30: Milan (olasz)–Real Madrid (spanyol)

21.00: Paris Basketball (francia)–Barcelona (spanyol)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1174 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.00: MAFC–Szolnoki RK-SC SI

19.00: Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC

20.00: DEAC–Dunaújvárosi KSE

20.00: TFSE–Swissten Dág KSE

SÍSPORTOK

VILÁGKUPAVERSENYEK

Alpesi sí, Courchevel

17.30: női műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport2)

20.15: női műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport2)

Szabadstílusú sí, Arosa

19.15: síkrossz, női és férfi selejtező (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER

Scottish Open, Edinburgh

14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont

9.00: férfi egyes és páros, női egyes, 1. forduló, női páros, negyeddöntő

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Ikonikus sportlétesítmények nyomában: hétfőn volt 26 éve, hogy leégett a Budapest Sportcsarnok

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sport Gála: négy kategóriában megvan a tízes lista

9.00: A vonalban Détári Lajos

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: ez történt a sport világában 30 és 40 éve

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás, műsorvezető: Jó András

13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Csajok ligája, vendég: Elbert Gábor

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Bobory Balázs, Székely Dávid

17.00: Milyen volt a 2025-ös női kézilabda-világbajnokság?

17.30: A Szolnok–AEK Athén férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzés előzetese

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Közvetítés a Szolnok–AEK Athén férfi kosárlabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, Marosréti Ervin, szakkommentátor: Károlyi Andrea

20.30: Háttéranyag a skót válogatottról

21.00: Tízes listák a Nemzeti Sport Gálára

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág