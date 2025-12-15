Gálaesttel ünnepelt a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság

Az eseményre az egyetemes magyar sport nagyjai és hazai, illetve nemzetközi sportági szövetségek vezetői mellett meghívták ötkarikás érmes sportolóinkat. Gyulay Zsolt, a MOB elnöke ünnepi beszédének elején kiemelte, olimpiai bajnokként és a szervezet vezetőjeként különleges megtiszteltetés számára, hogy az ünneplők előtt állhat.

„Százharminc év – megannyi küzdelem, elszántság, hit és győzelem – utalt a MOB-elnök a gála nyitányaként levetített kisfilmre. – (…) Százharminc év alatt a magyar olimpiai csapat színeiben háromezer-negyvenöt sportoló vett részt a játékokon, közülük hétszázötvenketten szereztek érmet. Egyszerre tekintünk vissza a múlt nagy pillanataira és vetünk egy pillantást a jövőbe, bízva a további sikerekben. (…) Százharminc év a történelemben is hosszú idő, a sport világában pedig egész korszakokat, generációkat ölel fel. Az olimpiai bajnoki cím Magyarországon sosem csak egy sportsikert takart, sokkal, de sokkal több volt annál: a történelem nehéz időszakaiban, amikor háborúk, veszteségek, igazságtalanságok próbálták megtörni a nemzet lelkét, egy-egy sportsiker valódi gyógyírt jelentett. (…) A sport, legfőképpen az olimpiai sport az elmúlt százharminc évben a magyar önkifejezés, önbecsülés és összetartás egyik legerősebb formájává vált. (…) Büszke magyarok vagyunk, büszke sportolók és talán ennél is fontosabb: büszke, összetartó olimpiai család. Küldetésünk, hogy ez az összetartás megmaradjon, hogy a sport továbbra is híd legyen ember és ember, generáció és generáció, múlt és jövő között.”

Gyulay Zsolt hangsúlyozta, a MOB százharminc éve azért dolgozik, hogy a magyar sport ereje ne csak a pályán, hanem azon kívül is érvényesüljön, büszkén ápolva a hagyományokat, emlékeztetve az országot a hőseire. Bejelentette, 2026-ot, az első ötkarikás aranyérem 130. évfordulója alkalmából magyar olimpiai emlékévnek nyilvánítják, terveik szerint emléket állítva a bajnokok szülővárosaiban.

Részlet a műsorból (Fotó: MOB-média)

Magyarország köztársasági elnöke, Sulyok Tamás beszédében kiemelte a magyar sport egész nemzetre gyakorolt pozitív hatását, és hangsúlyozta, teljes mellszélességgel kiáll a jövőbeli olimpiai rendezés elősegítése mellett:

„Végigtekintve a jelenlévő kiválóságok körén, megerősödött bennem a felismerés: Magyarországon a sport és az olimpiai mozgalom olyan eleven, összetartó és példamutató közösséget teremtett, amely méltán tekinthető nemzeti önazonosságunk egyik sarokkövének. (...) Mi, magyarok ízig-vérig olimpiai nemzet vagyunk. Sokan az itt jelenlevők közül jártasabbak nálam az életformát jelentő olimpiai eszme finom árnyalataiban. Mégis, amikor olyan világszerte ismert és elismert bajnokok, sportvezetők, mint akik ma itt vannak körünkben, ekkora összetartást, fegyelmezettséget és lendületet látnak a magyar sport világában, azt gondolom, az irány magától értetődik. Ha ezt a csapategységet megőrizzük, a legnagyobb álmaink, köztük akár egy olimpia megrendezése is kézzelfogható közelségbe kerülnek. Önök mindig számíthatnak rám e nagyratörő álmok megvalósításában. A sport nálunk, magyaroknál tradicionális, közösségformáló erő. Nemzedékek adják tovább egymásnak a tudást, lelkesedést és a szenvedélyt. (...) Kevés ügy szól ennyire tisztán a nemzetről, a nemzet önazonosságáról, önbecsüléséről és összetartozásáról, jövőbe vetett hitünkről, mint a magyar sport, a magyar olimpiai mozgalom szolgálata. A Magyar Olimpiai Bizottság százharminc éve ezt a küldetést éli.”