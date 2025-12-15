Legyőzte a Comót, tizedik sikerét aratta a Roma

Végig a hazaiak voltak veszélyesebbek, akik a második félidő elején eltalálták a kapufát Matías Soulé révén, majd Bryan Cristante találatát les miatt nem adták meg. Egy óra elteltével már érvényes gólt szereztek a „farkasok”, Wesley lőtt 13 méterről a jobb alsóba, ezzel a Roma 262 perc után újra betalált a bajnokságban. A Como nem sokat mutatott ezen a meccsen, így nem tudott talpra állni az Inter elleni 0–4 után. 1–0

OLASZ SERIE A

15. FORDULÓ

Roma–Como 1–0 (Wesley 61.)

Vasárnap játszották

Bologna–Juventus 0–1 (Cabal 64.)

Kiállítva: Heggem (69., Bologna)

Genoa–Internazionale 1–2 (Vitinha 68., ill. Bisseck 6., La. Martínez 38.)

Udinese–Napoli 1–0 (Ekkelenkamp 73.)

Fiorentina–Verona 1–2 (U. Núnez 69. – öngól, ill. G. Orban 42., 90+3.)

Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)

Szombaton játszották

Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)

Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)

Kiállítva: Zaccagni (42., Lazio), Basic (78., Lazio)

Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)

Pénteken játszották

Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)