Legyőzte a Comót, tizedik sikerét aratta a Roma
Végig a hazaiak voltak veszélyesebbek, akik a második félidő elején eltalálták a kapufát Matías Soulé révén, majd Bryan Cristante találatát les miatt nem adták meg. Egy óra elteltével már érvényes gólt szereztek a „farkasok”, Wesley lőtt 13 méterről a jobb alsóba, ezzel a Roma 262 perc után újra betalált a bajnokságban. A Como nem sokat mutatott ezen a meccsen, így nem tudott talpra állni az Inter elleni 0–4 után. 1–0
OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ
Roma–Como 1–0 (Wesley 61.)
Vasárnap játszották
Bologna–Juventus 0–1 (Cabal 64.)
Kiállítva: Heggem (69., Bologna)
Genoa–Internazionale 1–2 (Vitinha 68., ill. Bisseck 6., La. Martínez 38.)
Udinese–Napoli 1–0 (Ekkelenkamp 73.)
Fiorentina–Verona 1–2 (U. Núnez 69. – öngól, ill. G. Orban 42., 90+3.)
Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)
Szombaton játszották
Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)
Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)
Kiállítva: Zaccagni (42., Lazio), Basic (78., Lazio)
Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)
Pénteken játszották
Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
15
11
–
4
34–14
+20
33
|2. Milan
15
9
5
1
24–13
+11
32
|3. Napoli
15
10
1
4
22–13
+9
31
|4. Roma
15
10
–
5
16– 8
+8
30
|5. Juventus
15
7
5
3
19–14
+5
26
|6. Bologna
15
7
4
4
23–13
+10
25
|7. Como
15
6
6
3
19–12
+7
24
|8. Lazio
15
6
4
5
17–11
+6
22
|9. Sassuolo
15
6
3
6
21–19
+2
21
|10. Udinese
15
6
3
6
16–22
–6
21
|11. Cremonese
15
5
5
5
18–18
0
20
|12. Atalanta
15
4
7
4
19–18
+1
19
|13. Torino
15
4
5
6
15–26
–11
17
|14. Lecce
15
4
4
7
11–19
–8
16
|15. Cagliari
15
3
5
7
15–21
–6
14
|16. Genoa
15
3
5
7
16–23
–7
14
|17. Parma
15
3
5
7
10–18
–8
14
|18. Verona
15
2
6
7
13–22
–9
12
|19. Pisa
15
1
7
7
10–20
–10
10
|20. Fiorentina
15
–
6
9
12–26
–14
6