Legyőzte a Comót, tizedik sikerét aratta a Roma

2025.12.15. 22:53
Wesley szerezte a meccs egyetlen gólját (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 15. fordulójának záró mérkőzésén a Roma hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Comót.

Végig a hazaiak voltak veszélyesebbek, akik a második félidő elején eltalálták a kapufát Matías Soulé révén, majd Bryan Cristante találatát les miatt nem adták meg. Egy óra elteltével már érvényes gólt szereztek a „farkasok”, Wesley lőtt 13 méterről a jobb alsóba, ezzel a Roma 262 perc után újra betalált a bajnokságban. A Como nem sokat mutatott ezen a meccsen, így nem tudott talpra állni az Inter elleni 0–4 után. 1–0

OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ
Roma–Como 1–0 (Wesley 61.)

Vasárnap játszották
Bologna–Juventus 0–1 (Cabal 64.)
Kiállítva: Heggem (69., Bologna)
Genoa–Internazionale 1–2 (Vitinha 68., ill. Bisseck 6., La. Martínez 38.)
Udinese–Napoli 1–0 (Ekkelenkamp 73.)
Fiorentina–Verona 1–2 (U. Núnez 69. – öngól, ill. G. Orban 42., 90+3.)
Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)
Szombaton játszották
Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)
Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)
Kiállítva: Zaccagni (42., Lazio), Basic (78., Lazio)
Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)
Pénteken játszották
Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Internazionale

15

11

4

34–14

+20

33

  2. Milan

15

9

5

1

24–13

+11

32

  3. Napoli

15

10

1

4

22–13

+9

31

  4. Roma

15

10

5

16–  8

+8

30

  5. Juventus

15

7

5

3

19–14

+5

26

  6. Bologna

15

7

4

4

23–13

+10

25

  7. Como

15

6

6

3

19–12

+7

24

  8. Lazio

15

6

4

5

17–11

+6

22

  9. Sassuolo

15

6

3

6

21–19

+2

21

10. Udinese

15

6

3

6

16–22

–6

21

11. Cremonese

15

5

5

5

18–18

0

20

12. Atalanta

15

4

7

4

19–18

+1

19

13. Torino

15

4

5

6

15–26

–11

17

14. Lecce

15

4

4

7

11–19

–8

16

15. Cagliari

15

3

5

7

15–21

–6

14

16. Genoa

15

3

5

7

16–23

–7

14

17. Parma

15

3

5

7

10–18

–8

14

18. Verona

15

2

6

7

13–22

–9

12

19. Pisa

15

1

7

7

10–20

–10

10

20. Fiorentina

15

6

9

12–26

–14

6

 

 

