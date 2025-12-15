Szoboszlai Dominik miatt aggódik a Liverpool

A címvédőnél ismét bizakodnak – már ami Mohamed Szalah jövőjét illeti az Anfieldben. Az egyiptomi támadó a Leeds elleni bajnokit követően fakadt ki a sajtónak, miszerint őt a „busz alá lökték”, és „valaki” nem akarja, hogy a klubnál maradjon, mire kimaradt az Inter elleni hétközi BL-meccs keretéből, de a Brighton ellen visszatérhetett, ráadásul gólpasszal vette ki részét a csapat győzelméből.

Jóllehet hagyott ki ziccert és az utolsó labdaérintésével hosszan szöktette a kontránál vele felfutó csapattársakat, az Anfield felállva tapsolta meg a mérkőzés után. Sőt, Szalah is megtapsolta a szurkolókat, miközben a stadion hangszóróiból felcsendült a James együttes Sit Down című slágere, amely a támadó híres lelátói dalát ihlette.

„Nincs megoldandó probléma, Szalahot ugyanúgy kezelem, mint az összes többi játékost” – fogalmazott a mérkőzést követő sajtótájékoztatóján Arne Slot menedzser, míg Virgil van Dijk csapatkapitány a következőket mondta a vegyes zónában: „Mindent megbeszéltem vele. Elmondtam neki, szeretném, ha maradna.”

Slot szerint tehát nincs megoldandó probléma Szalah miatt – aki nemsokára elindul az egyiptomi válogatotthoz az Afrikai Nemzetek Kupájára –, ugyanakkor sokkal nagyobb érvágás lenne a Liverpoolnak, ha Szoboszlai Dominikot is elveszítené egy időre. A magyar válogatott csapatkapitánya eddig végigjátszotta az összes bajnoki mérkőzést, a Brighton ellen hozta le először idő előtt a menedzser, ám nem önszántából. A középpályás a Liverpool egyik támadása közben a tizenhatoson belül átugrotta az elé csúszó Mitoma Kaorut, majd a földre érkezésnél rosszul fogott talajt, és bár tíz percig még a pályán tudott maradni, végül fájdalmas arccal hagyta el a játékteret.

„Dominik bokája sérült meg – adott felvilágosítást a Liverpool hivatalos honlapjának Arne Slot. – Nem nézett ki jól az imént, amikor megnéztem, de hihetetlen mentalitása van, úgyhogy bízunk a legjobban.”

Lapunk információi szerint az első vizsgálatok nem állapítottak meg súlyos sérülést, és vélhetően a hét második felében derül ki, hogy pályára léphet-e a Tottenham elleni bajnokin.

Figyelembe véve, hogy az első félidőben Joe Gomez izomhúzódás miatt kidőlt a jobb oldali védő pozíciójából és nem tudni, mikor térhet vissza, Szalah pedig a válogatottja miatt lesz távol, kifejezetten fájó lenne Szoboszlai esetleges kiesése a Spurs ellen, mert bár Conor Bradley visszatérhet az eltiltásából, Jeremie Frimpong pedig a sérüléséből, a végre jó ütemet találó jobb szélt egy igen kiélezettnek ígérkező meccsen kellene újrakalibrálni. Arról nem is beszélve, hogy Szoboszlai játéka korántsem csak a jobb oldalra korlátozódik, személyében a Liverpool motorja maradna ki.