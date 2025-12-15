Szoboszlai Dominik miatt aggódik a Liverpool
A címvédőnél ismét bizakodnak – már ami Mohamed Szalah jövőjét illeti az Anfieldben. Az egyiptomi támadó a Leeds elleni bajnokit követően fakadt ki a sajtónak, miszerint őt a „busz alá lökték”, és „valaki” nem akarja, hogy a klubnál maradjon, mire kimaradt az Inter elleni hétközi BL-meccs keretéből, de a Brighton ellen visszatérhetett, ráadásul gólpasszal vette ki részét a csapat győzelméből.
Jóllehet hagyott ki ziccert és az utolsó labdaérintésével hosszan szöktette a kontránál vele felfutó csapattársakat, az Anfield felállva tapsolta meg a mérkőzés után. Sőt, Szalah is megtapsolta a szurkolókat, miközben a stadion hangszóróiból felcsendült a James együttes Sit Down című slágere, amely a támadó híres lelátói dalát ihlette.
„Nincs megoldandó probléma, Szalahot ugyanúgy kezelem, mint az összes többi játékost” – fogalmazott a mérkőzést követő sajtótájékoztatóján Arne Slot menedzser, míg Virgil van Dijk csapatkapitány a következőket mondta a vegyes zónában: „Mindent megbeszéltem vele. Elmondtam neki, szeretném, ha maradna.”
Slot szerint tehát nincs megoldandó probléma Szalah miatt – aki nemsokára elindul az egyiptomi válogatotthoz az Afrikai Nemzetek Kupájára –, ugyanakkor sokkal nagyobb érvágás lenne a Liverpoolnak, ha Szoboszlai Dominikot is elveszítené egy időre. A magyar válogatott csapatkapitánya eddig végigjátszotta az összes bajnoki mérkőzést, a Brighton ellen hozta le először idő előtt a menedzser, ám nem önszántából. A középpályás a Liverpool egyik támadása közben a tizenhatoson belül átugrotta az elé csúszó Mitoma Kaorut, majd a földre érkezésnél rosszul fogott talajt, és bár tíz percig még a pályán tudott maradni, végül fájdalmas arccal hagyta el a játékteret.
„Dominik bokája sérült meg – adott felvilágosítást a Liverpool hivatalos honlapjának Arne Slot. – Nem nézett ki jól az imént, amikor megnéztem, de hihetetlen mentalitása van, úgyhogy bízunk a legjobban.”
Lapunk információi szerint az első vizsgálatok nem állapítottak meg súlyos sérülést, és vélhetően a hét második felében derül ki, hogy pályára léphet-e a Tottenham elleni bajnokin.
Figyelembe véve, hogy az első félidőben Joe Gomez izomhúzódás miatt kidőlt a jobb oldali védő pozíciójából és nem tudni, mikor térhet vissza, Szalah pedig a válogatottja miatt lesz távol, kifejezetten fájó lenne Szoboszlai esetleges kiesése a Spurs ellen, mert bár Conor Bradley visszatérhet az eltiltásából, Jeremie Frimpong pedig a sérüléséből, a végre jó ütemet találó jobb szélt egy igen kiélezettnek ígérkező meccsen kellene újrakalibrálni. Arról nem is beszélve, hogy Szoboszlai játéka korántsem csak a jobb oldalra korlátozódik, személyében a Liverpool motorja maradna ki.
„Pillanatnyilag ő a keret legfontosabb játékosa. Minden rábízott feladatot elvégez, több poszton is bevethető, szóval óriási veszteség lenne, ha nem játszhatna a Tottenham ellen. Ugyanakkor a Liverpool középpályája kezd összeállni, és talán már nem függ annyira Dominik játékától, mint az elmúlt időszakban. Korábban úgy tűnt, mintha csak ő dolgozott volna azokban a szituációkban, amikor az ellenfél birtokolta a labdát, mostanra viszont úgy érzékelem, a többiek is odateszik magukat” – értékelte lapunknak Szoboszlai Dominik szerepét és fontosságát David O’Connell, a Liverpoolhoz kötődő független hírportál, a DaveOCKOP főszerkesztője.
A keret másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos is alaposan megszenvedett a szombati győzelemért, a bal oldali védő a mérkőzés vége felé erős görcsöt érzett a vádlijában. Az ő esetében azonban joggal lehet azzal számolni, hogy bevethető lesz a Spurs ellen, ami jól jönne a Liverpoolnak, a Brighton ellen ugyanis talán a legjobb teljesítményét nyújtotta az idényben.
|– Miként értékeli a Brighton teljesítményét?
– Borzalmasan kezdtük a mérkőzést, azonnal gólt kaptunk, és máris futhattunk az eredmény után – mondta Ferdi Kadioglu, a Brighton hátvédje a Spíler TV-nek. – Igyekeztünk rendezni a sorokat, akadtak helyzeteink, a második félidőben kifejezetten ígéretesek is. Közel jártunk az egyenlítéshez, de végül mi kaptunk újabb gólt, onnantól pedig még nagyobb kockázatot vállalva játszott a csapat. Ezután is lehetett volna keresnivalónk, igazából csak a Liverpool kontrái jelentettek valós veszélyt. Nem vagyok boldog, de nem adjuk fel, a következő meccsre talpra állunk.
– A Brightonnak akadtak kifejezetten erős időszakai. A szerencsén vagy esetleg a gyors Liverpool-gólon ment el a meccs?
– Valóban, időnként mi irányítottuk a játékot, kis szerencsével gólt is szerezhettünk volna. Nem azon ment el a mérkőzés, hogy nagyon hamar hátrányba kerültünk, de meghatározta a játék képét. Mondhatni, a saját dolgunkat nehezítettük meg. Nem szabad ilyen hamar gólt kapni, mert mire összeszedjük magunkat minden elúszhat. Szerintem a körülményekhez mérten jól reagált a csapat a hideg zuhanyra.
– A gyors gólon kívül mi billentette még a Liverpool felé a mérleg nyelvét?
– A hazaiak végig nagyon jól kontráztak, minél nagyobb kockázatot vállaltunk, annál inkább váltak veszélyessé a Liverpool-lehetőségek. Lendületesen és erőteljesen támadtak le, a szabályos keretek között a lehető legkeményebben. Idővel sajnos már nem tudtunk mit kezdeni ezzel a lendülettel, és helyenként túl könnyen adtuk el a labdát.
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Brighton & Hove Albion 2–0
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik kezdett, a 83. percben lecserélték.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|16
|11
|3
|2
|30–10
|+20
|36
|2. Manchester City
|16
|11
|1
|4
|38–16
|+22
|34
|3. Aston Villa
|16
|10
|3
|3
|25–17
|+8
|33
|4. Chelsea
|16
|8
|4
|4
|27–15
|+12
|28
|5. Crystal Palace
|16
|7
|5
|4
|20–15
|+5
|26
|6. Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26–24
|+2
|26
|7. Sunderland
|16
|7
|5
|4
|19–17
|+2
|26
|8. Manchester United
|15
|7
|4
|4
|26–22
|+4
|25
|9. Everton
|16
|7
|3
|6
|18–19
|–1
|24
|10. Brighton & Hove Albion
|16
|6
|5
|5
|25–23
|+2
|23
|11. Tottenham
|16
|6
|4
|6
|25–21
|+4
|22
|12. Newcastle
|16
|6
|4
|6
|21–20
|+1
|22
|13. Fulham
|16
|6
|2
|8
|23–26
|–3
|20
|14. Brentford
|16
|6
|2
|8
|22–25
|–3
|20
|15. Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21–24
|–3
|20
|16. Nottingham Forest
|16
|5
|3
|8
|17–25
|–8
|18
|17. Leeds United
|16
|4
|4
|8
|20–30
|–10
|16
|18. West Ham
|16
|3
|4
|9
|19–32
|–13
|13
|19. Burnley
|16
|3
|1
|12
|18–33
|–15
|10
|20. Wolverhampton
|16
|–
|2
|14
|9–35
|–26
|2