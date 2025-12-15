Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik miatt aggódik a Liverpool

• Liverpool
2025.12.15. 10:18
Szoboszlait az idény során először volt kénytelen lecserélni Arne Slot (Fotó: Getty Images)
Egy gond megoldódni látszik a címvédőnél, de máris itt a következő: Mohamed Szalah mintha békét kötött volna a klubbal, Szoboszlai Dominik sérülése viszont – még ha nem is tűnik súlyosnak – bizonytalan helyzetet teremt.

A címvédőnél ismét bizakodnak – már ami Mohamed Szalah jövőjét illeti az Anfieldben. Az egyiptomi támadó a Leeds elleni bajnokit követően fakadt ki a sajtónak, miszerint őt a „busz alá lökték”, és „valaki” nem akarja, hogy a klubnál maradjon, mire kimaradt az Inter elleni hétközi BL-meccs keretéből, de a Brighton ellen visszatérhetett, ráadásul gólpasszal vette ki részét a csapat győzelméből.
Jóllehet hagyott ki ziccert és az utolsó labdaérintésével hosszan szöktette a kontránál vele felfutó csapattársakat, az Anfield felállva tapsolta meg a mérkőzés után. Sőt, Szalah is megtapsolta a szurkolókat, miközben a stadion hangszóróiból felcsendült a James együttes Sit Down című slágere, amely a támadó híres lelátói dalát ihlette.

„Nincs megoldandó probléma, Szalahot ugyanúgy kezelem, mint az összes többi játékost” – fogalmazott a mérkőzést követő sajtótájékoztatóján Arne Slot menedzser, míg Virgil van Dijk csapatkapitány a következőket mondta a vegyes zónában: „Mindent megbeszéltem vele. Elmondtam neki, szeretném, ha maradna.”

Slot szerint tehát nincs megoldandó probléma Szalah miatt – aki nemsokára elindul az egyiptomi válogatotthoz az Afrikai Nemzetek Kupájára –, ugyanakkor sokkal nagyobb érvágás lenne a Liverpoolnak, ha Szoboszlai Dominikot is elveszítené egy időre. A magyar válogatott csapatkapitánya eddig végigjátszotta az összes bajnoki mérkőzést, a Brighton ellen hozta le először idő előtt a menedzser, ám nem önszántából. A középpályás a Liverpool egyik támadása közben a tizenhatoson belül átugrotta az elé csúszó Mitoma Kaorut, majd a földre érkezésnél rosszul fogott talajt, és bár tíz percig még a pályán tudott maradni, végül fájdalmas arccal hagyta el a játékteret.
„Dominik bokája sérült meg – adott felvilágosítást a Liverpool hivatalos honlapjának Arne Slot. – Nem nézett ki jól az imént, amikor megnéztem, de hihetetlen mentalitása van, úgyhogy bízunk a legjobban.”

Lapunk információi szerint az első vizsgálatok nem állapítottak meg súlyos sérülést, és vélhetően a hét második felében derül ki, hogy pályára léphet-e a Tottenham elleni bajnokin.

Figyelembe véve, hogy az első félidőben Joe Gomez izomhúzódás miatt kidőlt a jobb oldali védő pozíciójából és nem tudni, mikor térhet vissza, Szalah pedig a válogatottja miatt lesz távol, kifejezetten fájó lenne Szoboszlai esetleges kiesése a Spurs ellen, mert bár Conor Bradley visszatérhet az eltiltásából, Jeremie Frimpong pedig a sérüléséből, a végre jó ütemet találó jobb szélt egy igen kiélezettnek ígérkező meccsen kellene újrakalibrálni. Arról nem is beszélve, hogy Szoboszlai játéka korántsem csak a jobb oldalra korlátozódik, személyében a Liverpool motorja maradna ki.

Bajnokok Ligája
12 órája

Rövid tél Európában – Cselőtei Márk publicisztikája

ALAPVONAL. A korábbi rendszerben még úgy lehetett évet zárni, hogy már a nyolcaddöntős párosításokat is ismertük, jelenleg azt sem tudjuk, a csapatok hányadik helyen, hol, melyik szakaszba jutnak tovább, hiszen két forduló még hátravan januárban, de összegezni már lehet, egyre inkább tisztul a kép.

 

„Pillanatnyilag ő a keret legfontosabb játékosa. Minden rábízott feladatot elvégez, több poszton is bevethető, szóval óriási veszteség lenne, ha nem játszhatna a Tottenham ellen. Ugyanakkor a Liverpool középpályája kezd összeállni, és talán már nem függ annyira Dominik játékától, mint az elmúlt időszakban. Korábban úgy tűnt, mintha csak ő dolgozott volna azokban a szituációkban, amikor az ellenfél birtokolta a labdát, mostanra viszont úgy érzékelem, a többiek is odateszik magukat” – értékelte lapunknak Szoboszlai Dominik szerepét és fontosságát David O’Con­nell, a Liverpoolhoz kötődő független hírportál, a DaveOCKOP főszerkesztője.

A keret másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos is alaposan megszenvedett a szombati győzelemért, a bal oldali védő a mérkőzés vége felé erős görcsöt érzett a vádlijában. Az ő esetében azonban joggal lehet azzal számolni, hogy bevethető lesz a Spurs ellen, ami jól jönne a Liverpoolnak, a Brighton ellen ugyanis talán a legjobb teljesítményét nyújtotta az idényben.

– Miként értékeli a Brighton teljesítményét?     
– Borzalmasan kezdtük a mérkőzést, azonnal gólt kaptunk, és máris futhattunk az eredmény után – mondta Ferdi Kadioglu, a Brighton hátvédje a Spíler TV-nek. –  Igyekeztünk rendezni a sorokat, akadtak helyzeteink, a második félidőben kifejezetten ígéretesek is. Közel jártunk az egyenlítéshez, de végül mi kaptunk újabb gólt, onnantól pedig még nagyobb kockázatot vállalva játszott a csapat. Ezután is lehetett volna keresnivalónk, igazából csak a Liverpool kontrái jelentettek valós veszélyt. Nem vagyok boldog, de nem adjuk fel, a következő meccsre talpra állunk.
– A Brightonnak akadtak kifejezetten erős időszakai. A szerencsén vagy esetleg a gyors Liverpool-gólon ment el a meccs?     
– Valóban, időnként mi irányítottuk a játékot, kis szerencsével gólt is szerezhettünk volna. Nem azon ment el a mérkőzés, hogy nagyon hamar hátrányba kerültünk, de meghatározta a játék képét. Mondhatni, a saját dolgunkat nehezítettük meg. Nem szabad ilyen hamar gólt kapni, mert mire összeszedjük magunkat minden elúszhat. Szerintem a körülményekhez mérten jól reagált a csapat a hideg zuhanyra.
– A gyors gólon kívül mi billentette még a Liverpool felé a mérleg nyelvét?     
– A hazaiak végig nagyon jól kontráztak, minél nagyobb kockázatot vállaltunk, annál inkább váltak veszélyessé a Liverpool-lehetőségek. Lendületesen és erőteljesen támadtak le, a szabályos keretek között a lehető legkeményebben. Idővel sajnos már nem tudtunk mit kezdeni ezzel a lendülettel, és helyenként túl könnyen adtuk el a labdát.
Maguknak nehezítették meg a dolgukat

ANGLIA
Premier League
Liverpool–Brighton & Hove Albion 2–0
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik kezdett, a 83. percben lecserélték.

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal16113230–10+2036
  2. Manchester City16111438–16+2234
  3. Aston Villa16103325–17+833
  4. Chelsea1684427–15+1228
  5. Crystal Palace1675420–15+526
  6. Liverpool1682626–24+226
  7. Sunderland1675419–17+226
  8. Manchester United1574426–22+425
  9. Everton1673618–19–124
10. Brighton & Hove Albion1665525–23+223
11. Tottenham1664625–21+422
12. Newcastle1664621–20+122
13. Fulham1662823–26–320
14. Brentford1662822–25–320
15. Bournemouth1555521–24–320
16. Nottingham Forest1653817–25–818
17. Leeds United1644820–30–1016
18. West Ham1634919–32–1313
19. Burnley16311218–33–1510
20. Wolverhampton162149–35–262

 

 

Ezek is érdekelhetik