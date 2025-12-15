Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: három magyar jutott döntőbe az U17-es Eb-n hétfőn

2025.12.15. 19:57
Hétfőn mindhárom ringbe lépő magyar ígéret döntőbe jutott a németországi U17-es ökölvívó Eb-n.

A németországi Kienbaumban zajló U17-es ökölvívó Európa-bajnokság hétfői versenynapján

Kiss Zsófia Csenge (57 kg) német, Bodnár Krisztina (+80 kg) litván, míg Czifra István (63 kg) ukrán ellenfelet győzött le az elődöntőben, így mind a hárman az aranyéremért léphetnek szorítóba.

Hétfőn eredetileg négy magyarnak szurkolhattunk volna, de Domján Alex (75 kg) betegség miatt visszalépett az elődöntőtől, így bronzérmes lett.

A 6. versenynap magyar eredményei
Leány 57 kg, a döntőbe jutásért: Kiss Zsófia–Lorin Sayim (német) 4:1
Leány +80 kg, a döntőbe jutásért: Bodnár Krisztina–Evelina Lescik (litván) 5:0
Fiú 63 kg, a döntőbe jutásért: Czifra István–Rosztyiszlav Horodinszkij (ukrán) 3:0
Fiú 75 kg, a döntőbe jutásért: Domján Alex–Sukar Alijev (azeri) –  Domján visszalépett

(Kiemelt képünkön: Czifra István is aranyért bokszolhat az U17-es Eb-n Forrás: MÖSZ)

 

Ezek is érdekelhetik