Darts-vb: nem jött a meccsnyíl, szétverte az italospultját a skót

2025.12.15. 16:09
Itt még csak magában dühöng a skót (Fotó: Getty Images)
A PDC Londonban zajló dartsvilágbajnokságának ötödik napján a délutáni probramg második mérkőzésén a történelem kissé megismlételte önmagát a skót Cameron Menzies meccsén.

Egy éve az elveszített vb-meccsén az összecsapás közben elsírta magát Menzies a színpadon, amikor a közönség az ellenfele mellé állt, most viszont a fiatal Charlie Manby elleni üösszecsapás során a jó kezdése után bírt az érzelmeivel, amikor a közönség a 20 éves angolnak kezdett inkább drukkolni. Főleg az után élveszte a szimpátiát a fiatal dartsos, miután kétszer is szetthátrányba hátrányba került, de végül kiharcolta a döntő játszmát. 

Itt viszont már látszott, hogy Menzies „idegi alapra helyezkedett”, és miután az egyébként valóban nagyszerűen játszó ifjú angol bedobta a győztes nyilat, a skót az italospultján állt bosszút, s addig verte, amíg minden vizespalack lepotyogott róla. Ezért aztán a közönség azonnal kifütyülte, s Kirk Beavins mérkőzésvezető is rögtön jelezte neki, hogy azonnal hagyja el a színpadot. 

Az eset után a skót valószínűleg büntetésre számíthat.

 

 

