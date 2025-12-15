Van Duijvenbode 111-es átlaggal nyerte meg döntő szettjét a darts-vb-n

Nagy ellenállásba ütközött a mindig energikus Dirk van Duijvenbode a belga Andy Baetens ellen, az első szettet még a 29. kiemelt holland nyerte meg, de aztán a világranglistán 75. A meccsen 50%-kal kiszállózó Baetens egymás után két játszmát behúzva fordított, majd a negyedikben is 1–0-s vezetést szerzett. Van Duijvenbodénak innen sikerült talpra állnia, a hátralévő hét legből hatot ő nyert meg, és 1:2-ről fordítva, az ötödik szettben, amikor a legjobban számított, 111.62 pontos körátlagot dobva jutott tovább. A 12 180-as kört hozó mérkőzésen a holland megdobta a vb negyedik 170-es kiszállóját (Rob Cross, Gabriel Clemens és Brendan Dolan után), és készülhet az angol James Hurrell ellen.

Az 5. kiemelt Jonny Clayton messze volt csúcsformájától, de 21 kihagyott dupla is belefért neki a Pro Tour-ramnglistáról vb-kvótát szerző angol Adam Lipscombe ellen. Az 51 éves walesi a második szettet elbukta, de a többiben összesen három leget engedett a kiszálló élehetőségfét 26-ból 20-szor elhibázó Lipscombe-nak, akinek az első meccsén véget ért első PDC-világbajnoksága. Claytonra a következő körben egy másik angol vb-debütáns, Dom Taylor vár.

A világbajnokságra 2020 után visszatérő Max Hopp remekül kezdett az angol Martin Lukeman ellen, az első szettet söpréssel nyerte meg, mielőtt a másodikat 0–2-ről fordította a maga javára. A 2018-ban Németország első PDC-tornagyőzelmét arató Hopp a harmadik játszmában is felállt 0–2-ről, és majdnem megtette ezt a harmadikban is, de 2–2-nél Lukeman 100-ról ki tudott szállni, és szépített. Az tavaly az Alexandra Palace-ban a német televízió szakértőjeként dolgozó, a színpadra hét 180-as kört dobva visszatérő Hopp a következő szettet 3–0-ra megnyerte, és készülhet Luke Woodhouse ellen.

A nap záró meccsét a 2010-es vb-n döntőt játszó, a 17. PDC-vb-jére az ausztrál-új-zélandi Premier League megnyerésével kijutó Simon Whitlock játszotta a harmadik világbajnokságán szereplő angol Connor Scutt-tal. A győztesre Gary Anderson várt, az 56 éves auszrál még a 2011-es vb negyeddöntőjében győzte le a skótot, de Scutt nem szándékozott asszisztálni a nosztalgiameccshez, az első két szettet megnyerte Whitlock ellen. A harmadikban az ausztrál közönségkedvenc többek között egy 167-es kiszállóval is igyekezett szépíteni, és miután Scutt négy meccsnyilat hibázott, sikerült is. A negyedik szettet is 3–2-re nyerte meg Whitlock (ezúttal az angol nem dobhatott a meccsért), és kiharcolta a döntő játszmát. Abban vezetett először a meccsen a veterán ausztrál, de Scutt 56-os és 127-es kiszállóval fordított, és hét tökéletes nyíllal kezdte a következő leget, amelyet végül meg is nyert, és elérte, hogy ő játszhasson Gary Andersonnal.

DARTS, PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. FORDULÓ

Martin Lukeman (angol, 85.31)–Max Hopp (német, 88.32) 1:3 (0–3, 2–3, 3–2, 0–3)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29., 98.54)–Andy Baetens (belga, 92.50) 3:2 (3–1, 1–3, 1–3, 3–1, 3–1)

Jonny Clayton (walesi, 5., 92.53)–Adam Lipscombe (angol, 87.60) 3:1 (3–1, 2–3, 3–1, 3–1)

Connor Scutt (angol, 90.70)–Simon Whitlock (ausztrál, 85.82) 3:2 (3–1, 3–2, 2–3, 2–3, 3–1)

Délután játszották

Brendan Dolan (északír, 89.86)–Tavis Dudeney (angol, 89.96) 3:1

Cameron Menzies (skót, 26., 91.99)–Charlie Manby (angol, 90.62) 2:3

Mensur Suljovic (osztrák, 94.92)–David Cameron (kanadai, 92.93) 3:1

Peter Wright (skót, 30., 83.51)–Noa-Lynn van Leuven (holland, 82.87) 3:0