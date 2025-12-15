Van Duijvenbode 111-es átlaggal nyerte meg döntő szettjét a darts-vb-n
Nagy ellenállásba ütközött a mindig energikus Dirk van Duijvenbode a belga Andy Baetens ellen, az első szettet még a 29. kiemelt holland nyerte meg, de aztán a világranglistán 75. A meccsen 50%-kal kiszállózó Baetens egymás után két játszmát behúzva fordított, majd a negyedikben is 1–0-s vezetést szerzett. Van Duijvenbodénak innen sikerült talpra állnia, a hátralévő hét legből hatot ő nyert meg, és 1:2-ről fordítva, az ötödik szettben, amikor a legjobban számított, 111.62 pontos körátlagot dobva jutott tovább. A 12 180-as kört hozó mérkőzésen a holland megdobta a vb negyedik 170-es kiszállóját (Rob Cross, Gabriel Clemens és Brendan Dolan után), és készülhet az angol James Hurrell ellen.
A 170-es kiszálló
Az 5. kiemelt Jonny Clayton messze volt csúcsformájától, de 21 kihagyott dupla is belefért neki a Pro Tour-ramnglistáról vb-kvótát szerző angol Adam Lipscombe ellen. Az 51 éves walesi a második szettet elbukta, de a többiben összesen három leget engedett a kiszálló élehetőségfét 26-ból 20-szor elhibázó Lipscombe-nak, akinek az első meccsén véget ért első PDC-világbajnoksága. Claytonra a következő körben egy másik angol vb-debütáns, Dom Taylor vár.
A világbajnokságra 2020 után visszatérő Max Hopp remekül kezdett az angol Martin Lukeman ellen, az első szettet söpréssel nyerte meg, mielőtt a másodikat 0–2-ről fordította a maga javára. A 2018-ban Németország első PDC-tornagyőzelmét arató Hopp a harmadik játszmában is felállt 0–2-ről, és majdnem megtette ezt a harmadikban is, de 2–2-nél Lukeman 100-ról ki tudott szállni, és szépített. Az tavaly az Alexandra Palace-ban a német televízió szakértőjeként dolgozó, a színpadra hét 180-as kört dobva visszatérő Hopp a következő szettet 3–0-ra megnyerte, és készülhet Luke Woodhouse ellen.
A nap záró meccsét a 2010-es vb-n döntőt játszó, a 17. PDC-vb-jére az ausztrál-új-zélandi Premier League megnyerésével kijutó Simon Whitlock játszotta a harmadik világbajnokságán szereplő angol Connor Scutt-tal. A győztesre Gary Anderson várt, az 56 éves auszrál még a 2011-es vb negyeddöntőjében győzte le a skótot, de Scutt nem szándékozott asszisztálni a nosztalgiameccshez, az első két szettet megnyerte Whitlock ellen. A harmadikban az ausztrál közönségkedvenc többek között egy 167-es kiszállóval is igyekezett szépíteni, és miután Scutt négy meccsnyilat hibázott, sikerült is. A negyedik szettet is 3–2-re nyerte meg Whitlock (ezúttal az angol nem dobhatott a meccsért), és kiharcolta a döntő játszmát. Abban vezetett először a meccsen a veterán ausztrál, de Scutt 56-os és 127-es kiszállóval fordított, és hét tökéletes nyíllal kezdte a következő leget, amelyet végül meg is nyert, és elérte, hogy ő játszhasson Gary Andersonnal.
DARTS, PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. FORDULÓ
Martin Lukeman (angol, 85.31)–Max Hopp (német, 88.32) 1:3 (0–3, 2–3, 3–2, 0–3)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29., 98.54)–Andy Baetens (belga, 92.50) 3:2 (3–1, 1–3, 1–3, 3–1, 3–1)
Jonny Clayton (walesi, 5., 92.53)–Adam Lipscombe (angol, 87.60) 3:1 (3–1, 2–3, 3–1, 3–1)
Connor Scutt (angol, 90.70)–Simon Whitlock (ausztrál, 85.82) 3:2 (3–1, 3–2, 2–3, 2–3, 3–1)
Délután játszották
Brendan Dolan (északír, 89.86)–Tavis Dudeney (angol, 89.96) 3:1
Cameron Menzies (skót, 26., 91.99)–Charlie Manby (angol, 90.62) 2:3
Mensur Suljovic (osztrák, 94.92)–David Cameron (kanadai, 92.93) 3:1
Peter Wright (skót, 30., 83.51)–Noa-Lynn van Leuven (holland, 82.87) 3:0
A KEDDI PROGRAM
13.30 (Tv: Sport1)
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)
20.00 (Tv: Sport1)
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai) 3:1
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0
Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német) 1:3
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga) 3:2
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol) 3:1
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol) 3:1
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)
Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)
James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol) 2:3
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland) 3:0
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál) 3:2
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK