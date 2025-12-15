A jövő sztárjai: Szeleczki Szabina, Toncs Péter

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége az U23-as Európa-bajnok cselgáncsozó, Szeleczki Szabina (20) és trénere, a Budapesti Honvéd vezetőedzője, Toncs Péter.

A Hornyák Balázs által készített műsorból kiderül, mennyire volt váratlan az edző-versenyző páros számára, hogy

a juniorvilágversenyeken elmaradt sikerek után Szeleczkinek az eggyel idősebbek között, az U23-as Eb-n jött össze az idén a várva várt nagy eredmény.

Emellett szóba kerül az is, hogy a juniorkorosztályból kiöregedő ígéretnek mennyi esélye lehet eljutni a Los Angeles-i olimpiára, illetve milyen hogy célokat tűzhet ki jövőre a felnőttek között.

A podcast elérhető ITT

(Kiemelt képünkön: Szeleczki Szabina és Toncs Péter a stúdióban Fotó: Máj Tamás)