Davis-kupa: Tatabányán, salakon fogadjuk az amerikaiakat a februári selejtezőben

A párharcra kedden kezdődik a jegyértékesítés.

Az a novembert 23-i, bolognai sorsoláson dőlt el, hogy a magyarok – történetük során először – az Egyesült Államok válogatottjával csapnak össze a selejtező 1. fordulójában. Mivel a két együttes még nem találkozott, az is sorsoláson dőlt el, hogy Magyarország lesz a házigazda.

A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár majd a selejtező 2. fordulójában.

A válogatott idén februárban Montrealban 3:2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott a mieink az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3:2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a nyolccsapatos szuperdöntőre.