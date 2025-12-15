Nemzeti Sportrádió

Davis-kupa: Tatabányán, salakon fogadjuk az amerikaiakat a februári selejtezőben

2025.12.15. 19:35
A magyar férfi teniszválogatott Tatabányán, salakpályán fogadja az amerikai csapatot februárban a Davis-kupa selejtezőjében. A sportági szövetség hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy a nemzetközi szövetség jóváhagyta a helyszínre és a borításra vonatkozó magyar terveket: Marozsán Fábiánék a tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban mérkőznek meg az amerikaiakkal február 7-8-án.

A párharcra kedden kezdődik a jegyértékesítés.

Az a novembert 23-i, bolognai sorsoláson dőlt el, hogy a magyarok – történetük során először – az Egyesült Államok válogatottjával csapnak össze a selejtező 1. fordulójában. Mivel a két együttes még nem találkozott, az is sorsoláson dőlt el, hogy Magyarország lesz a házigazda.

A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár majd a selejtező 2. fordulójában.

A válogatott idén februárban Montrealban 3:2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott a mieink az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3:2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a nyolccsapatos szuperdöntőre.

 

