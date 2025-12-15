Curling vegyes páros olimpiai selejtező: harmadszor is kikaptak a magyarok

A viadal eredményközlője szerint a magyar duó a meccs feléig 4–1-es hátrányba került, s bár az utolsó endet 4–6-ról kezdte, innen már nem tudott fordítani.

A magyarok az első körben a kínaiakkal szemben 9–3-ra, a másodikban az ausztrálok ellen 9–6-ra maradtak alul, és közép-európai idő szerint kedd hajnalban a hollandokkal találkoznak.

Az olimpiai selejtezőn két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek és az első két-két csapat küzdhet tovább az utolsó két kvótáért. Először a két első és a két második egymással játszik, az előbbi mérkőzés győztese automatikusan kvótát szerez, míg az utóbbi vesztese biztosan anélkül távozik Kanadából. Végül a csoportelsők vesztese és a csoportmásodikok győztese egy mérkőzésen dönt az utolsó kvótáról.

A vegyes párosok mezőnyébe minden olyan nemzet nevezhetett, amely részt vett a 2024-es vagy 2025-ös világbajnokságon, de még nem szerezte meg az olimpiai indulási jogot. Mivel ezen országok száma nem érte el a 16-ot, a világranglista alapján töltötte fel a mezőnyt a nemzetközi szövetség. Ennek köszönhetően vesz részt a magyar kettős a tornán, melyen a B csoportban a kínaiak, az ausztrálok, a dánok és a hollandok mellett a spanyolokkal, a franciákkal és az új-zélandiakkal szerepel együtt.