Nemzeti Sportrádió

Curling vegyes páros olimpiai selejtező: harmadszor is kikaptak a magyarok

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2025.12.15. 21:14
null
Koszta Raul és Joó Linda (Fotó: Facebook/huncurling)
Címkék
Kárász Raul Joó Linda curling
Harmadik mérkőzésén 7–4-re a dánoktól is kikapott a Joó Linda, Kárász Raul magyar curling vegyes páros a kanadai Kelownában zajló olimpiai selejtezőn.

A viadal eredményközlője szerint a magyar duó a meccs feléig 4–1-es hátrányba került, s bár az utolsó endet 4–6-ról kezdte, innen már nem tudott fordítani.

A magyarok az első körben a kínaiakkal szemben 9–3-ra, a másodikban az ausztrálok ellen 9–6-ra maradtak alul, és közép-európai idő szerint kedd hajnalban a hollandokkal találkoznak.

Az olimpiai selejtezőn két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek és az első két-két csapat küzdhet tovább az utolsó két kvótáért. Először a két első és a két második egymással játszik, az előbbi mérkőzés győztese automatikusan kvótát szerez, míg az utóbbi vesztese biztosan anélkül távozik Kanadából. Végül a csoportelsők vesztese és a csoportmásodikok győztese egy mérkőzésen dönt az utolsó kvótáról.

A vegyes párosok mezőnyébe minden olyan nemzet nevezhetett, amely részt vett a 2024-es vagy 2025-ös világbajnokságon, de még nem szerezte meg az olimpiai indulási jogot. Mivel ezen országok száma nem érte el a 16-ot, a világranglista alapján töltötte fel a mezőnyt a nemzetközi szövetség. Ennek köszönhetően vesz részt a magyar kettős a tornán, melyen a B csoportban a kínaiak, az ausztrálok, a dánok és a hollandok mellett a spanyolokkal, a franciákkal és az új-zélandiakkal szerepel együtt.

 

Kárász Raul Joó Linda curling
Legfrissebb hírek

Curling: másodszor is kikapott a magyar vegyes páros az olimpiai selejtezőn

Téli sportok
14 órája

Curling vegyes páros olimpiai selejtező: vereséggel kezdtek a magyarok

Téli sportok
Tegnap, 8:53

Három magyar szakember a Nemzetközi Curlingszövetség bizottságaiban

Téli sportok
2025.12.10. 16:06

Kikapott a lengyelektől a curling Eb-n a női csapat, így nem jutott fel

Téli sportok
2025.11.28. 16:16

Kikapott a szlovákoktól a női csapat, az utolsó forduló dönt a továbbjutásról a curling Eb-n

Téli sportok
2025.11.27. 11:23

Curling Eb: az osztrákok legyőzésével továbbjutó helyen a magyar női csapat

Téli sportok
2025.11.26. 18:20

Mindkét magyar csapat kikapott a curling Eb-n

Téli sportok
2025.11.26. 14:19

Curling Eb: a magyar férfi- és női csapat is kikapott a hétfői játéknapon

Téli sportok
2025.11.24. 17:19
Ezek is érdekelhetik