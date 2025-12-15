Hoki: a csapategység meghozta a sikert az U20-as válogatottnak a vb-n

Mint arról beszámoltunk, a záró napon a japánok legyőzésével kivívta a feljutást a magyar csapat a Milánóban rendezett divízió I/B-s U20-as jégkorong-világbajnokságon. Tokaji Viktor együttese nagyon meggyőző teljesítményt mutatott a vb első felében, ugyanis kezdésként a litvánokat (4–0), majd az észteket is magabiztosan verte (3–1), majd a harmadik meccsen hosszabbításban a lengyeleket is felülmúlták a mieink (4–3). Ezután viszont – immár a feljutás kapujában – botlottak a magyar fiúk, és 4–1-re kikaptak a házigazdaként utolsó helyen záró, és így végül kieső olaszoktól. Azonban az utolsó játéknapon akadt még egy „meccslabda” a japánok ellen, amelyet pedig már ki is használt válogattunk, és az ázsiaiak 6–1-es legyőzésével megszerezte az aranyérmet, s azzal együtt meglett az áhított feljutás is a divízió I/A-csoportba.

Az utolsó előtti, olaszok elleni mérkőzés rendkívül tanulságosnak bizonyult

– nyilatkoza az Utánpótlássportnak Vén Bendegúz, a csapat hátvédje, aki egy gólt és három gólpasszt jegyzett a tornán. – Sajnos azon az estén hiányzott a kellő fókuszáltság nálunk, úgy mentünk fel a jégre, hogy előtte szinte egész nap azon járt az agyunk, hogy a többi meccsen milyen eredményekre van szükségünk ahhoz, hogy biztosan meglegyen a feljutásunk. Azonban ez elvonta a figyelmünket a saját feladatunkról, vagyis hogy le kell győznünk az olaszokat. Mivel a koncentráció nem volt azon a szinten, mint az azt megelőző három győzelmünk alkalmával, emiatt nem is tudtunk olyan jól játszani. Hiába voltak meg a helyzeteink, fejben nem voltunk élesek azon a meccsen, és ez megbosszulta magát.

A vereség hatására másnapra a japánok ellen kicsit változtattunk a sorokon, illetve a mentalitás, az összeszedettség terén is sikerült visszazökkeni a korábbi állapotunkba, ami aztán meg is látszott az utolsó meccsen, és sikerült feltennünk az i-re azt a bizonyos pontot.

Volt okuk az ünneplésre az U20-as fiúknak a milánói vb végeztével Forrás: MJSZ

A junior nemzeti együttesünk tavaly Szlovéniában esett ki a divízió I/A-csoportból, idén pedig az első próbálkozásra vissza is jutott a második vonalba, tehát a világ 16 legjobb csapata közé.

A csapategység hozta meg a sikert. A szakmai stáb munkájának is köszönhetően egy rendkívül összetartó társaság jött össze erre a vébére, és minden tőlünk telhetőt megtettünk egymásért, illetve a közös sikerért.

Ez volt a jó szereplésünk legfőbb kulcsa.

Nem egyénieskedtünk, hanem nagybetűs csapatként működtünk,

egytől egyig mindenki hozzátette magáét. Ez látszik a pontszerzők listáján is, hiszen nem egyen-ketten nyújtottak kiemelkedőt, hanem hat ember között szinte egyenlően oszlottak meg a gólok és a gólpasszok. Annak külön örülök, hogy az utolsóéves juniorokat, a 2006-osokat egy aranyéremmel tudtuk elbúcsúztatni az utánpótláséveiktől."

DIVÍZIÓ I/B-CSOPORTOS U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, MILÁNÓ (OLASZORSZÁG)

december 8., hétfő

Magyarország–Litvánia 4–0

december 9., kedd

Magyarország–Észtország 3–1

december 11., csütörtök

Magyarország–Lengyelország 4–3 (hosszabbítás után)

december 13., szombat

Magyarország–Olaszország 1–4

december 14., vasárnap

Magyarország–Japán 6–1



TABELLA:

1. Magyarország 11 pont

2. Észtország 9 p

3. Litvánia 9 p

4. Lengyelország 8 p

5. Japán 5 p

6. Olaszország 3 p

A VB-KERET:



Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves finn), Hajdu Martin (FEHA19), Veres Fucsku Bence (Vernal Oilers, amerikai)



Hátvédek (7): Franyó Krisztián (UTE), Horváth Alex (HC Ocelari Trinec, cseh), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Dominik (FEHA19), Szivák Gergő (BJA HC), Szongoth Döme (Vernon Vipers, kanadai), Vén Bendegúz (Södertalje, svéd)



Csatárok (13): Baróti Bence (UTE), Czecze Hunor (DVTK), Fehér Kolos (SC Bietigheim-Bissingen, német), Karó Levente (FEHA19), Kuntic Dávid (UTE), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Lobenwein Bálint (CT Chiefs North, amerikai), Mayer Marcell (UTE), Mester Máté (UTE), Rapos Gergely (UTE), Schwartz Gergő (Grand Junction River Hawks, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Zimányi Dániel (BJA HC)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)