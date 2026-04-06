Öngól döntött Gironában, nem tudta kihasználni az Atleti botlását a Villarreal

Meddő fölényben játszott az első játékrészben a Girona, s már mindenki elkönyvelte, hogy gól nélküli döntetlennel fordulnak a felek, amikor Arnau Martínez jobb oldalról érkező beadása a menteni igyekvő Pau Navarro lábáról pattant a saját kapujába.

A fordulás után Gerard Moreno lábában volt az egyenlítés, de kapáslövését a kapu torkából mentette Reis. A második félidő derekán növelhette volna előnyét a katalán együttes, de előbb Cihankov, majd Witsel helyzete is kimaradt. A mérkőzés végjátékában a Girona átengedte a kezdeményezést a vendégeknek, de az egyenlítés így sem jött nekik össze, így nem tudtak elhúzni a Barcelona elleni rangadón alulmaradó Atlético Madridtól. 1–0

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Girona–Villarreal 1–0 (P. Navarro 45+1. – öngól)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Oviedo–Sevilla 1–0 (Vinas 32.)

Kiállítva: Nianzou (38., Sevilla)

Valencia–Celta Vigo 2–3 (G. Rodríguez 11., 90+3., ill. Moriba 55., Fer López 59., Swedberg 80.)

Getafe–Athletic Bilbao 2–0 (L. Vázquez 14., Satriano 90+)

Alavés–Osasuna 2–2 (T. Martínez 44., Boyé 90+1. – 11-esből, ill. Rosier 4., Budimir 80. – 11-esből)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Betis–Espanyol 0–0

Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)

Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)

Atlético Madrid–FC Barcelona 1–2 (Giu. Simeone 39., ill. Rashford 42., Lewandowski 87.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)

Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)