Öngól döntött Gironában, nem tudta kihasználni az Atleti botlását a Villarreal

M. B.
2026.04.06. 23:03
Girona Villarreal La Liga
A Girona 1–0-ra legyőzte a Villarrealt a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 30. fordulójának hétfői, záró mérkőzésén.

Meddő fölényben játszott az első játékrészben a Girona, s már mindenki elkönyvelte, hogy gól nélküli döntetlennel fordulnak a felek, amikor Arnau Martínez jobb oldalról érkező beadása a menteni igyekvő Pau Navarro lábáról pattant a saját kapujába.

A fordulás után Gerard Moreno lábában volt az egyenlítés, de kapáslövését a kapu torkából mentette Reis. A második félidő derekán növelhette volna előnyét a katalán együttes, de előbb Cihankov, majd Witsel helyzete is kimaradt. A mérkőzés végjátékában a Girona átengedte a kezdeményezést a vendégeknek, de az egyenlítés így sem jött nekik össze, így nem tudtak elhúzni a Barcelona elleni rangadón alulmaradó Atlético Madridtól. 1–0

SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Girona–Villarreal 1–0 (P. Navarro 45+1. – öngól)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Oviedo–Sevilla 1–0 (Vinas 32.)
Kiállítva: Nianzou (38., Sevilla)
Valencia–Celta Vigo 2–3 (G. Rodríguez 11., 90+3., ill. Moriba 55., Fer López 59., Swedberg 80.)
Getafe–Athletic Bilbao 2–0 (L. Vázquez 14., Satriano 90+)
Alavés–Osasuna 2–2 (T. Martínez 44., Boyé 90+1. – 11-esből, ill. Rosier 4., Budimir 80. – 11-esből)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Betis–Espanyol 0–0
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
Atlético Madrid–FC Barcelona 1–2 (Giu. Simeone 39., ill. Rashford 42., Lewandowski 87.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona30251480–29+51 76 
2. Real Madrid30223567–29+38 69 
3. Villarreal30184854–35+19 58 
4. Atlético Madrid30175849–30+19 56 
5. Betis301112744–37+7 45 
6. Celta Vigo301111844–37+7 44 
7. Real Sociedad301181146–45+1 41 
8. Getafe301251327–31–4 41 
9. Osasuna301081237–40–3 38 
10. Espanyol301081236–44–8 38 
11. Athletic Bilbao301151432–43–11 38 
12. Girona309101132–44–12 37 
13. Rayo Vallecano308111129–35–6 35 
14. Valencia30981334–45–11 35 
15. Alaves30881432–43–11 32 
16. Elche307101338–46–8 31 
17. Mallorca30871536–48–12 31 
18. Sevilla30871537–50–13 31 
19. Levante30681634–50–16 26 
20. Oviedo30591621–48–27 24 

 

 

