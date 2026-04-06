Öngól döntött Gironában, nem tudta kihasználni az Atleti botlását a Villarreal
Meddő fölényben játszott az első játékrészben a Girona, s már mindenki elkönyvelte, hogy gól nélküli döntetlennel fordulnak a felek, amikor Arnau Martínez jobb oldalról érkező beadása a menteni igyekvő Pau Navarro lábáról pattant a saját kapujába.
A fordulás után Gerard Moreno lábában volt az egyenlítés, de kapáslövését a kapu torkából mentette Reis. A második félidő derekán növelhette volna előnyét a katalán együttes, de előbb Cihankov, majd Witsel helyzete is kimaradt. A mérkőzés végjátékában a Girona átengedte a kezdeményezést a vendégeknek, de az egyenlítés így sem jött nekik össze, így nem tudtak elhúzni a Barcelona elleni rangadón alulmaradó Atlético Madridtól. 1–0
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Girona–Villarreal 1–0 (P. Navarro 45+1. – öngól)
VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Oviedo–Sevilla 1–0 (Vinas 32.)
Kiállítva: Nianzou (38., Sevilla)
Valencia–Celta Vigo 2–3 (G. Rodríguez 11., 90+3., ill. Moriba 55., Fer López 59., Swedberg 80.)
Getafe–Athletic Bilbao 2–0 (L. Vázquez 14., Satriano 90+)
Alavés–Osasuna 2–2 (T. Martínez 44., Boyé 90+1. – 11-esből, ill. Rosier 4., Budimir 80. – 11-esből)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Betis–Espanyol 0–0
Mallorca–Real Madrid 2–1 (Morlanes 41., Muriqi 90+1., ill. Militao 88.)
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
Atlético Madrid–FC Barcelona 1–2 (Giu. Simeone 39., ill. Rashford 42., Lewandowski 87.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|30
|25
|1
|4
|80–29
|+51
|76
|2. Real Madrid
|30
|22
|3
|5
|67–29
|+38
|69
|3. Villarreal
|30
|18
|4
|8
|54–35
|+19
|58
|4. Atlético Madrid
|30
|17
|5
|8
|49–30
|+19
|56
|5. Betis
|30
|11
|12
|7
|44–37
|+7
|45
|6. Celta Vigo
|30
|11
|11
|8
|44–37
|+7
|44
|7. Real Sociedad
|30
|11
|8
|11
|46–45
|+1
|41
|8. Getafe
|30
|12
|5
|13
|27–31
|–4
|41
|9. Osasuna
|30
|10
|8
|12
|37–40
|–3
|38
|10. Espanyol
|30
|10
|8
|12
|36–44
|–8
|38
|11. Athletic Bilbao
|30
|11
|5
|14
|32–43
|–11
|38
|12. Girona
|30
|9
|10
|11
|32–44
|–12
|37
|13. Rayo Vallecano
|30
|8
|11
|11
|29–35
|–6
|35
|14. Valencia
|30
|9
|8
|13
|34–45
|–11
|35
|15. Alaves
|30
|8
|8
|14
|32–43
|–11
|32
|16. Elche
|30
|7
|10
|13
|38–46
|–8
|31
|17. Mallorca
|30
|8
|7
|15
|36–48
|–12
|31
|18. Sevilla
|30
|8
|7
|15
|37–50
|–13
|31
|19. Levante
|30
|6
|8
|16
|34–50
|–16
|26
|20. Oviedo
|30
|5
|9
|16
|21–48
|–27
|24