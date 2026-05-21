Pénteki sportműsor: a németekkel játszunk a jégkorong-vb-n

MÁJUS 22., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB III

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

30. FORDULÓ

16.00: ETO FC II–Sopron

FRANCIA KUPA

DÖNTŐ

21.00: Lens–Nice (Tv: Spíler2)

OLASZ SERIE A

38. FORDULÓ

20.45: Fiorentina–Atalanta (Tv: Match4)

SZLOVÉN 2. SNL

17.00: Nafta Lendva–Triglav

SOCCA EB, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

19.00: Magyarország–Románia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL

18.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

22.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

21.00: The CJ Cup Byron Nelson, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 8. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Németország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.20: Finnország–Nagy-Britannia (Tv: Sport1)

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Kanada–Szlovénia

20.20: Svédország–Olaszország

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 13. szakasz, Alessandria–Verbania, 189 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

BUNDESLIGA, 32. FORDULÓ

19.00: Eisenach–Lemgo (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

20.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI EUROLIGA

NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN

Elődöntő

17.00: Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török)

20.00: Valencia (spanyol)–Real Madrid (spanyol)

RÖPLABDA

Férfi MEVZA-torna, 3. játéknap, Fonyód

16.30: Ausztria–Ciprus

19.00: Horvátország–Luxemburg

Női MEVZA-torna, 3. játéknap, Maribor

19.00: Magyarország–Luxemburg

TENISZ

Roland Garros, Párizs

11.00: férfiak, egyes, selejtező, 3. forduló; nők, egyes, selejtező, 3. forduló

ATP 500-as torna, Hamburg

11.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ATP 250-es torna, Genf

12.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 500-as torna, Strasbourg

12.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Rabat

13.00: egyes, elődöntő; páros, döntő

Benne 14.00 körül: Udvardy Panna–Anhelina Kalinyina (ukrán)

VÍVÁS

Férfi kardvilágkupa-verseny, Kairó

8.00: egyéni selejtező

Női kardvilágkupa-verseny, Lima

16.00: egyéni selejtező

Férfi párbajtőrvilág-kupaverseny, Bern

8.00: egyéni selejtező

Női párbajtőrvilágkupa-verseny, Saint-Maur

9.00: Egyéni selejtező

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Szegedi VE–VasasPlaket – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szegedi-ferfi-vizilabda-csapat-kft/)

ALSÓHÁZ

18.45: UVSE–DVSE-Master Good

19.00: PannErgy-Miskolci VLC–PVSK-Mecsek Füszért

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények

Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Az UEFA átalakítja a Nemzetek Ligáját és az Eb-, vb-selejtező rendszerét is. Dénes Ferenc sportközgazdászt hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó BEK/BL története, 4. rész (1979–1985)

12.00: Bajnokok: a 34-szeres magyar bajnok középtávfutóval, Kazi Tamással beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül Regős László Pállal

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf, Thury Gábor

15.00: Juhász Roland a budapesti BL-döntő nagykövete a vendégünk

15.30: Jégkorong-vb élmények, tapasztalatok

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Ballai Attila, Kis Tamás, Thury Gábor

17.00: BL-döntők története, 2018

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A Formula–1 hétvégi futamának előzetese

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Kézióra Ballai Attilával és Tomori Győzővel

19.00: Jászapáti Petra olimpiai bronz-, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok gyorskorcsolyázó érkezik a stúdióba

19.40: Mi történt a férfi kosárlabda-bajnoki döntő első két mérkőzésén?

20.00: Közvetítés a Szolnok–Falco férfi kosárlabda NB I, döntő 3. mérkőzéséről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea

22.00: Németországgal játszott a magyar férfi jégkorong-válogatott a világbajnokságon

22.15: Ma lenne 80 éves George Best

22.30: Sportvilág Szabó Szilviával