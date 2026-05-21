Pénteki sportműsor: a németekkel játszunk a jégkorong-vb-n
MÁJUS 22., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
30. FORDULÓ
16.00: ETO FC II–Sopron
FRANCIA KUPA
DÖNTŐ
21.00: Lens–Nice (Tv: Spíler2)
OLASZ SERIE A
38. FORDULÓ
20.45: Fiorentina–Atalanta (Tv: Match4)
SZLOVÉN 2. SNL
17.00: Nafta Lendva–Triglav
SOCCA EB, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
19.00: Magyarország–Románia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL
18.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
22.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
21.00: The CJ Cup Byron Nelson, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 8. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Németország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.20: Finnország–Nagy-Britannia (Tv: Sport1)
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Kanada–Szlovénia
20.20: Svédország–Olaszország
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 13. szakasz, Alessandria–Verbania, 189 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
BUNDESLIGA, 32. FORDULÓ
19.00: Eisenach–Lemgo (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
20.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI EUROLIGA
NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN
Elődöntő
17.00: Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török)
20.00: Valencia (spanyol)–Real Madrid (spanyol)
RÖPLABDA
Férfi MEVZA-torna, 3. játéknap, Fonyód
16.30: Ausztria–Ciprus
19.00: Horvátország–Luxemburg
Női MEVZA-torna, 3. játéknap, Maribor
19.00: Magyarország–Luxemburg
TENISZ
Roland Garros, Párizs
11.00: férfiak, egyes, selejtező, 3. forduló; nők, egyes, selejtező, 3. forduló
ATP 500-as torna, Hamburg
11.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 250-es torna, Genf
12.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 500-as torna, Strasbourg
12.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Rabat
13.00: egyes, elődöntő; páros, döntő
Benne 14.00 körül: Udvardy Panna–Anhelina Kalinyina (ukrán)
VÍVÁS
Férfi kardvilágkupa-verseny, Kairó
8.00: egyéni selejtező
Női kardvilágkupa-verseny, Lima
16.00: egyéni selejtező
Férfi párbajtőrvilág-kupaverseny, Bern
8.00: egyéni selejtező
Női párbajtőrvilágkupa-verseny, Saint-Maur
9.00: Egyéni selejtező
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Szegedi VE–VasasPlaket – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szegedi-ferfi-vizilabda-csapat-kft/)
ALSÓHÁZ
18.45: UVSE–DVSE-Master Good
19.00: PannErgy-Miskolci VLC–PVSK-Mecsek Füszért
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények
Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Az UEFA átalakítja a Nemzetek Ligáját és az Eb-, vb-selejtező rendszerét is. Dénes Ferenc sportközgazdászt hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó BEK/BL története, 4. rész (1979–1985)
12.00: Bajnokok: a 34-szeres magyar bajnok középtávfutóval, Kazi Tamással beszélget Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül Regős László Pállal
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szalai Kristóf, Thury Gábor
15.00: Juhász Roland a budapesti BL-döntő nagykövete a vendégünk
15.30: Jégkorong-vb élmények, tapasztalatok
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Ballai Attila, Kis Tamás, Thury Gábor
17.00: BL-döntők története, 2018
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A Formula–1 hétvégi futamának előzetese
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Kézióra Ballai Attilával és Tomori Győzővel
19.00: Jászapáti Petra olimpiai bronz-, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok gyorskorcsolyázó érkezik a stúdióba
19.40: Mi történt a férfi kosárlabda-bajnoki döntő első két mérkőzésén?
20.00: Közvetítés a Szolnok–Falco férfi kosárlabda NB I, döntő 3. mérkőzéséről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea
22.00: Németországgal játszott a magyar férfi jégkorong-válogatott a világbajnokságon
22.15: Ma lenne 80 éves George Best
22.30: Sportvilág Szabó Szilviával