Nem lesz meg a 100 pontos bajnokság a Barcelonának

A Deportivo győzelme egyben azt jelenti, hogy a Barcelonának nem jön össze a 100 pont, mint a 2012–2013-as évadban.

Ibrahim Diabate gólja nagyon jól jött a kiesés ellen menekülő Deportivónak, rendkívül sűrű a mezőny a tabella második felében.

Az Espanyol egyre lejjebb süllyedt a tabellán azzal, hogy 2026-ban még nem nyert bajnokit. Azonban a Bilbao ellen megtört a rossz sorozat 2–0-ra legyőzték az Athleticet. Érdekesség, hogy legutóbbi győzelmük, amely december 22-én volt, éppen a Bilbao ellen született. Most Pere Milla és Kike García góljával alakult ki a végeredmény. Az Espanyol így sem lélegezhet fel, matematikailag még elképzelhető a kiesés.

A Sevilla gyorsan kétgólos hátrányba kerül a Villarreal otthonában, ám a végén mégis a vendégek nyertek a vendégek. Georges Mikautadze gólt szerzett és gólpasszt is adott, ez már a negyedik ilyen meccse volt a mostani idényben. A három pontot jelentő találat Akor Adams nevéhez fűződik.

SPANYOL LA LIGA

36. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Espanyol–Athletic Bilbao 2–0 (Milla 69., K. García 90+2.)

Villarreal–Sevilla 2–3 (Moreno 13., Mikautadze 20., ill. Oso 36., Salas 45+2., A. Adams 72.)

Alavés–Barcelona 1–0 (Diabate 45+1.)

Getafe–Mallorca 3–1 (Satriano 14., 41., Romero 63., ill. Mascarell 66.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Csütörtök

19.00: Valencia–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

20.00: Girona–Real Sociedad

21.30: Real Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)

Kedd

Celta Vigo–Levante 2–3 (Jutgla 4., 48., ill. Arriaga 43., Dela 57., Brugue 63.)

Betis–Elche 2–1 (C. Hernández 9., Fornals 68., ill. Fort 41.)

Kiállítva: Leo Petrot (Elche, 49.)

Osasuna–Atlético Madrid 1–2 (Barja 90+1., ill. Lookman 15. – 11-esből, Sörloth 71.)

Kiállítva: M. Llorente (Atlético Madrid, 79.)