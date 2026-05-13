Nem lesz meg a 100 pontos bajnokság a Barcelonának

2026.05.13. 23:15
Nagy győzelmet ért el a Deportivo Alavés (Fotó: Getty Images)
Espanyol Barcelona Deportivo Alavés Sevilla La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 36. fordulójában a Deportivo Alavés 1–0-ra legyőzte Barcelonát, így rendkívül értékes három pontot szerzett a kiesés elleni harcban. Az Espanyol 2–0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót, ezzel 2026-ban először nyert tétmeccset. A Sevilla kétgólos hátrányból fordítva szerezte meg a három pontot a Villarreal otthonában.

 

A Deportivo győzelme egyben azt jelenti, hogy a Barcelonának nem jön össze a 100 pont, mint a 2012–2013-as évadban.

Ibrahim Diabate gólja nagyon jól jött a kiesés ellen menekülő Deportivónak, rendkívül sűrű a mezőny a tabella második felében.

Az Espanyol egyre lejjebb süllyedt a tabellán azzal, hogy 2026-ban még nem nyert bajnokit. Azonban a Bilbao ellen megtört a rossz sorozat 2–0-ra legyőzték az Athleticet. Érdekesség, hogy legutóbbi győzelmük, amely december 22-én volt, éppen a Bilbao ellen született. Most Pere Milla és Kike García góljával alakult ki a végeredmény. Az Espanyol így sem lélegezhet fel, matematikailag még elképzelhető a kiesés.

A Sevilla gyorsan kétgólos hátrányba kerül a Villarreal otthonában, ám a végén mégis a vendégek nyertek a vendégek. Georges Mikautadze gólt szerzett és gólpasszt is adott, ez már a negyedik ilyen meccse volt a mostani idényben. A három pontot jelentő találat Akor Adams nevéhez fűződik.

SPANYOL LA LIGA
36. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Espanyol–Athletic Bilbao 2–0 (Milla 69., K. García 90+2.)
Villarreal–Sevilla 2–3 (Moreno 13., Mikautadze 20., ill. Oso 36., Salas 45+2., A. Adams 72.)
Alavés–Barcelona 1–0 (Diabate 45+1.)
Getafe–Mallorca 3–1 (Satriano 14., 41., Romero 63., ill. Mascarell 66.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Csütörtök
19.00: Valencia–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
20.00: Girona–Real Sociedad
21.30: Real Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)
Kedd
Celta Vigo–Levante 2–3 (Jutgla 4., 48., ill. Arriaga 43., Dela 57., Brugue 63.)
Betis–Elche 2–1 (C. Hernández 9., Fornals 68., ill. Fort 41.)
Kiállítva: Leo Petrot (Elche, 49.)
Osasuna–Atlético Madrid 1–2 (Barja 90+1., ill. Lookman 15. – 11-esből, Sörloth 71.)
Kiállítva: M. Llorente (Atlético Madrid, 79.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona36301590–30+60 91 
2. Real Madrid35245670–33+37 77 
3. Villarreal36216967–43+24 69 
4. Atlético Madrid362061060–38+22 66 
5. Betis361415756–44+12 57 
6. Celta Vigo3613111251–47+4 50 
7. Getafe361461631–37–6 48 
8. Real Sociedad3511111354–55–1 44 
9. Athletic Bilbao361351839–53–14 44 
10. Rayo Vallecano3510131236–42–6 43 
11. Sevilla361271746–58–12 43 
12. Osasuna361191643–47–4 42 
13. Valencia351191538–50–12 42 
14. Espanyol361191640–53–13 42 
15. Alaves3610101642–54–12 40 
16. Elche369121547–56–9 39 
17. Mallorca361091744–55–11 39 
18. Girona359121437–52–15 39 
19. Levante361091742–58–16 39 
20. Oviedo356111826–54–28 29 

 

 

