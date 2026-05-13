Nem lesz meg a 100 pontos bajnokság a Barcelonának
A Deportivo győzelme egyben azt jelenti, hogy a Barcelonának nem jön össze a 100 pont, mint a 2012–2013-as évadban.
Ibrahim Diabate gólja nagyon jól jött a kiesés ellen menekülő Deportivónak, rendkívül sűrű a mezőny a tabella második felében.
Az Espanyol egyre lejjebb süllyedt a tabellán azzal, hogy 2026-ban még nem nyert bajnokit. Azonban a Bilbao ellen megtört a rossz sorozat 2–0-ra legyőzték az Athleticet. Érdekesség, hogy legutóbbi győzelmük, amely december 22-én volt, éppen a Bilbao ellen született. Most Pere Milla és Kike García góljával alakult ki a végeredmény. Az Espanyol így sem lélegezhet fel, matematikailag még elképzelhető a kiesés.
A Sevilla gyorsan kétgólos hátrányba kerül a Villarreal otthonában, ám a végén mégis a vendégek nyertek a vendégek. Georges Mikautadze gólt szerzett és gólpasszt is adott, ez már a negyedik ilyen meccse volt a mostani idényben. A három pontot jelentő találat Akor Adams nevéhez fűződik.
SPANYOL LA LIGA
36. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Espanyol–Athletic Bilbao 2–0 (Milla 69., K. García 90+2.)
Villarreal–Sevilla 2–3 (Moreno 13., Mikautadze 20., ill. Oso 36., Salas 45+2., A. Adams 72.)
Alavés–Barcelona 1–0 (Diabate 45+1.)
Getafe–Mallorca 3–1 (Satriano 14., 41., Romero 63., ill. Mascarell 66.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Csütörtök
19.00: Valencia–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
20.00: Girona–Real Sociedad
21.30: Real Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)
Kedd
Celta Vigo–Levante 2–3 (Jutgla 4., 48., ill. Arriaga 43., Dela 57., Brugue 63.)
Betis–Elche 2–1 (C. Hernández 9., Fornals 68., ill. Fort 41.)
Kiállítva: Leo Petrot (Elche, 49.)
Osasuna–Atlético Madrid 1–2 (Barja 90+1., ill. Lookman 15. – 11-esből, Sörloth 71.)
Kiállítva: M. Llorente (Atlético Madrid, 79.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|36
|30
|1
|5
|90–30
|+60
|91
|2. Real Madrid
|35
|24
|5
|6
|70–33
|+37
|77
|3. Villarreal
|36
|21
|6
|9
|67–43
|+24
|69
|4. Atlético Madrid
|36
|20
|6
|10
|60–38
|+22
|66
|5. Betis
|36
|14
|15
|7
|56–44
|+12
|57
|6. Celta Vigo
|36
|13
|11
|12
|51–47
|+4
|50
|7. Getafe
|36
|14
|6
|16
|31–37
|–6
|48
|8. Real Sociedad
|35
|11
|11
|13
|54–55
|–1
|44
|9. Athletic Bilbao
|36
|13
|5
|18
|39–53
|–14
|44
|10. Rayo Vallecano
|35
|10
|13
|12
|36–42
|–6
|43
|11. Sevilla
|36
|12
|7
|17
|46–58
|–12
|43
|12. Osasuna
|36
|11
|9
|16
|43–47
|–4
|42
|13. Valencia
|35
|11
|9
|15
|38–50
|–12
|42
|14. Espanyol
|36
|11
|9
|16
|40–53
|–13
|42
|15. Alaves
|36
|10
|10
|16
|42–54
|–12
|40
|16. Elche
|36
|9
|12
|15
|47–56
|–9
|39
|17. Mallorca
|36
|10
|9
|17
|44–55
|–11
|39
|18. Girona
|35
|9
|12
|14
|37–52
|–15
|39
|19. Levante
|36
|10
|9
|17
|42–58
|–16
|39
|20. Oviedo
|35
|6
|11
|18
|26–54
|–28
|29