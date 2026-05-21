Az FTC simán megnyerte a női vízilabda ob I döntőjének első meccsét

Igyekezett megnehezíteni címvédő ellenfele dolgát a BVSC a női ob I döntőjének első felvonásán a Népligetben, és ez eleinte valamelyest sikerült is a Vasutasnak, amely 2017 után finalista ismét. Jól blokkoltak, labdákat szereztek hátul a vendégek, ám elöl kissé bátortalanul hoztak döntéseket, több lehetőségüket (köztük egy ötméterest) elpuskázták. Az első negyedben mindössze egy-egy gól született. A következő nyolc percben a hazaiak jobban zárták a passzsávokat, támadásban feljebb kapcsoltak. Egy vendég oldalháló után Vályi Vanda úszott meg a kapás oldalon, majd tette át a túloldalon érkező, a gólt szerző Leimeter Dórának, Beatriz Ortiz második góljával 4–1 volt a Ferencvárosnak. Mucsy Mandula révén a második negyed derekán megszületett az első gól emberelőnyből (addig összesen hét alkalomból egyik oldalon sem született gól hat az öt ellen), de Hertzka Orsolya ötméterese után maradt a háromgólos zöld-fehér előny a nagyszünetben (5–2).

A harmadik negyed elején ugyanúgy Gurisatti Gréta harcolta ki az ötméterest, mint az előzőt, ezúttal ő is lőtte be, majd Leimeter akasztott nagy gólt Schmuck Tünde kapujába. Máté Zsuzsanna szép összjáték után a felső kapufát találta el, de a társak összeszedték, majd Máté centerben visszakapta, és besodorta a vendég kapuba – nem figyeltek rá eléggé a védők. A felvonás végén mindkét oldalon elkezdtek potyogni a gólok, de úgy tűnt, a Vasutas későn kezdi javítani a helyzetkihasználását, miközben kapott néhány elkerülhetőnek tűnő gólt.

A háromszor nyolc perc után kialakult hétgólos különbség (12–7) maradt a végén is, az FTC 15–8-ra nyert, és előnybe került a döntőben.

VÍZILABDA

NŐI OB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC 15–8 (1–1, 4–1, 7–3, 3–3)

Népliget, 200 néző. V: Kun Gy., Debreceni

FTC: Neszmély – Vályi V., GURISATTI 3, Hertzka 1, ORTIZ 3, Bonca, LEIMETER 3. Csere: Szilágyi D. 1, De Vries 1, FARKAS T. 1, Szalkai 1, Máté Zs. 1, Kuna. Edző: Matajsz Márk

BVSC: Schmuck – GORTER 3, Lendvay, Dobos, Nagy L. 1, Dobi 1, MUCSY 2. Csere: Tóth M. (kapus), Pőcze, Dömsödi Dalma 1, Tóth Fruzsina, Végvári, Bereczki, Endrédi. Edző: Béres Gergely

Emberelőny-kihasználás: 10/2, ill. 12/3. Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 3/2. Kipontozódott: Pőcze (25. p.), Bonca (27. p.), Dobos (27. p.), Gurisatti (27. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az FTC javára

MESTERMÉRLEG

Matajsz Márk: – Kicsit lassabban, megilletődötten kezdtünk, de szerencsére a védelem jól működött, nagyon sok hátrányt védekeztünk ki, ami fontos volt. Ez mentálisan nekünk jelentett előnyt, és ahogy telt az idő, úgy tudtuk egyre inkább diktálni a tempót, amire képesek vagyunk.

Béres Gergely: – Az elején kevés gólon tartottuk az ellenfelet, jól védekeztünk, helyzeteket alakítottunk ki, de a kimaradt lehetőségek, fórok megbosszulják magukat, főleg egy ilyen jó csapat ellen. Jól akadályoztuk meg a lefordulásaikat, de ez sok energiát kivett belőlünk, mennünk kellett az eredmény után, így kicsit feladtuk a védekezést, és inkább a támadásra koncentráltunk.