Rekord: 274-en mászták meg a Mount Everestet egy nap alatt

Az adatot hivatalosan Rishi Bhandari, a Nepáli Expedíciószervezők Szövetségének főtitkára mondta el csütörtökön a sajtónak. A sportvezető emlékeztetett, hogy a korábbi csúcsot 2019. május 22-én regisztrálták, akkor 223 hegymászó ért fel a csúcsra a nepáli oldalról. Hozzátette: ez a szám akár még emelkedhet is, mert akik az adott napon elérték a csúcsot, teljesítményükről még nem mindannyian adtak tájékoztatást az alaptábornak.

A 8849 méter magas Mount Everest Nepál és Kína határán fekszik, mindkét oldalról megmászható. Rishi Bhandari kiemelte, hogy idén a tibeti (kínai) oldalról nincsenek hegymászók, tekintve, hogy a kínai hatóságok nem adtak ki engedélyeket, de amúgy sem szolgáltatnak erre vonatkozóan adatokat. A nepáli sportvezető úgy véli, hogy a tibeti oldalról az áprilisi és májusi mászószezonban mintegy száz ember indulhat az Everestre.

A Guinness Rekordok Könyve nem különbözteti meg, hogy a Mount Everestre melyik oldalról érnek fel az emberek. Abban egy napra vonatkozó rekordként 354 hegymászó van elkönyvelve 2019. május 23-ra vonatkozóan.

Nepál idén 494 engedélyt adott ki a Mount Everest megmászására, ezek egyenként 15 ezer dollárba (körülbelül 5.4 millió forint) kerülnek.