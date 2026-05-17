Antoine Griezmann gólpasszal búcsúzott a Metropolitanótól; Vinícius Júnior góljával nyert a Real Madrid

2026.05.17. 21:00
Antoine Griezmann (jobbra) gólpasszal búcsúzott az Atlético Madrid stadionjától (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 37. fordulójában egygólos győzelmet aratott mindkét madridi nagy csapat. Az Atlético Madrid hazai pályán a Gironát, a Real Madrid idegenben a Sevillát múlta felül. Hétgólos meccsen nyert a Valencia, míg a Levante és az Elche győzelmével eltávolodott a kieső helyektől.

Immár 450. mérkőzésén lépett pályára Dani Carvajal, ezzel a védők közül csak Marcelónak (546) és Sergio Ramosnak (671) van több meccse a Real Madrid színeiben. A madridiak a 15. percben Vinícius Júnior góljával szereztek vezetést, a brazil 15 méterről talált a bal alsó sarokba. A vendégeknek ez volt az első félidőben az egyetlen kaput eltaláló lövésük.

A második félidőben a legutóbbi két meccset kihagyó Kylian Mbappé a kapus mellett eltolva a labdát az üres kapuba passzolt, de a találatot les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Ebben a játékrészben nagyrészt a vendégek domináltak, de a kaput nem találta el a Real Madrid. A királyiaknak ez volt sorozatban a hetedik veretlen meccse a Sevilla vendégeként, ami a legjobb sorozata a madridiaknak, ráadásul immár 15 meccse tart a veretlenségük az andalúziaiak ellen, ami ebben a kategóriában szintén a legjobb szériájuk. 0–1

Antoine Griezmann családja körében búcsúzott az Atlético Madridtól (Fotó: Getty Images)

A nyáron távozó Antoine Griezmann utolsó meccsére készült a Metropolitanóban, ennek apropóján családja kíséretében jött ki az öltözőből. A franciának ráadásul minden sorozatot figyelembe véve a Girona elleni volt az 500. mérkőzése az Atlético Madrid színeiben. Az első helyzetek a vendégek előtt adódtak, de Bryan Gil és Joel Roca sem találta el a kaput. Aztán a 21. percben Griezmann passzából Ademola Lookman megszerezte a vezetést a madridiaknak. Griezmann a 2010–2011-es idényben debütált a La Ligában, azóta ez volt a 90. gólpassza a sorozatban, aminél csak Lionel Messi (155) és Karim Benzema (102) szerzett többet. Az első félidőben a két csapat összesen több mint 20 lövésig jutott és közel hármas várható gólértéket (xG) termelt, de több találat nem született.

Ezzel szemben a második játékrészben jóval visszafogottabb volt a tempó, a hazaiak megőrizték előnyüket, és győzelmükkel pontszámban beérték a harmadik helyen álló Villarrealt. A „sárga tengeralattjáró” ugyanis kétgólos vereséget szenvedett a Konferencialiga-döntős Rayo Vallecano otthonában, így legutóbbi három meccsén mindössze egy pontot szerzett.

A forduló előtt még a nyolcadik, európai kupaindulást érő helyen álló Real Sociedad hat pontra állt a kieső helytől. A biztos búcsúzó, az utolsó helyen álló Oviedo előtt három csapat állt 39 ponttal. Közülük az Elche jobb gólkülönbségének köszönhetően volt lépéselőnyben. Eder Sarabia tanítványai legyűrték a több mint egy félidőt emberhátrányban játszó Getafét, az Alavés az Oviedo otthonában aratott győzelmet, míg a Levante két góllal múlta felül a Mallorcát.

Így az utolsó forduló előtt 39 ponttal utolsó előtti helyen áll a Mallorca, amely az Oviedo ellen zárja a bajnokságot. A harmadik kieső helyen a Girona áll, amely az Elchét fogadja, és egy győzelemmel még megmenekülhet.

SPANYOL LA LIGA
37. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Celta Vigo 1–1 (I. Williams 52., ill. Swedberg 4.)
Atlético Madrid–Girona 1–0 (Lookman 21.)
Elche–Getafe 1–0 (Chust 19.)
Kiállítva: Djene (39. – Getafe)
Levante–Mallorca 2–0 (Espi 32., Arriaga 87.)
Kiállítva: Brugue (86.), ill. Mojica (86.)
Osasuna–Espanyol 1–2 (Munoz 49., ill. Romero 27., K. García 53.)
Oviedo–Alavés 0–1 (Martínez 17.)
Rayo Vallecano–Villarreal 2–0 (Camello 28., Alemao 47.)
Real Sociedad–Valencia 3–4 (A. Munoz 3., Tarrega 60. – öngól, Óskarsson 63., ill. Guerra 8., 90+3., Duro 22., Rodriguez 89.)
Kiállítva: Comert (70. – Valencia)
Sevilla–Real Madrid 0–1 (Vinícius Júnior 15.)
21.15: Barcelona–Betis (Tv: Spíler2)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Barcelona

36

30

1

5

90–30

+60 

91 

2. Real Madrid

37

26

5

6

73–33

+40 

83 

3. Atlético Madrid

37

21

6

10

61–38

+23 

69 

4. Villarreal

37

21

6

10

67–45

+22 

69 

5. Betis

36

14

15

7

56–44

+12 

57 

6. Celta Vigo

37

13

12

12

52–48

+4 

51 

7. Getafe

37

14

6

17

31–38

–7 

48 

8. Rayo Vallecano

37

11

14

12

39–43

–4 

47 

9. Valencia

37

12

10

15

43–54

–11 

46 

10. Real Sociedad

37

11

12

14

58–60

–2 

45 

11. Espanyol

37

12

9

16

42–54

–12 

45 

12. Athletic Bilbao

37

13

6

18

40–54

–14 

45 

13. Alaves

37

11

10

16

43–54

–11 

43 

14. Sevilla

37

12

7

18

46–59

–13 

43 

15. Osasuna

37

11

9

17

44–49

–5 

42 

16. Elche

37

10

12

15

48–56

–8 

42 

17. Levante

37

11

9

17

44–58

–14 

42 

18. Girona

37

9

13

15

38–54

–16 

40 

19. Mallorca

37

10

9

18

44–57

–13 

39 

20. Oviedo

37

6

11

20

26–57

–31 

29 

 

 

