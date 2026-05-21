Borbély Balázs: Szavakkal szinte leírhatatlan, milyen megtisztelő bajnoknak lenni az ETO-val; Szűcs Tamás: Sergio Navarro volt a legjobb edzőm

A bajnoki címet szerző ETO FC edzője, Borbély Balázs sok más mellett elmondta, mely játékosai nőtték ki az NB I-et, mit jelent neki, hogy klublegenda lett az ETO-nál, beszélt az idény mérföldköveiről, a csapat magjáról, a fiatalokról és a rosszabb napokról is. Mohai Dominik interjúja

Bamidele Yusuf: A következő idényben még jobb akarok lenni. Ferencvárosi csapattársaival ezekben a napokban Spanyolországban pihen Bamidele Yusuf. A zöld-fehérek nigériai csatára lapunknak azt is elárulta, kinek szurkol a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntőben. A Fradi játékosát Borbola Bence kérdezte

Szűcs Tamás: Sergio Navarro volt a legjobb edzőm. Heti külön videóelemzések, „megjósolt” győzelmek és kivételes öltözői légkör – Szűcs Tamás szerint ezek tették különlegessé Sergio Navarro munkáját Debrecenben. A válogatott középpályás a Nemzeti Sportnak beszélt a fejlődéséről, az erőnléti mutatók jelentőségéről, valamint arról is, hogy készen áll-e a szintlépésre. A futballistával Borsos László beszélgetett

Julian Jenner: Kovács Bendegúzban minden megvan, hogy a válogatott első számú csatára legyen. Megszállottan gólt akar lőni – emiatt tartja különleges csatárnak a 19 évesen válogatott újonc Kovács Bendegúzt Julian Jenner: a Ferencváros és a DVTK korábbi játékosa, aki jelenleg Hollandiában dolgozik edzőként, jellemezte a magyar középcsatárt, és elmondta, hogyan zajlik az elitképzés az Alkmaarnál, és melyik magyar támadóban lát még Premier League-szintű potenciált. Borsos László írása

