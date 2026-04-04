Kikapott a Sociedadtól, nem került közelebb a bennmaradáshoz a Levante
A válogatott szünetet megelőzően szokatlanul sok pontot begyűjtött a Levante (négy mérkőzésen két győzelem és két döntetlen), a visszatérés azonban nem alakult jól a csapat számára.
A Real Sociedad a 19. percben szerzett vezetést Jon Martín révén, az előnyt pedig Brais Méndez duplázta meg az összecsapás hajrájában. Válasza a második gólra sem volt a kiesőjelöltnek.
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
16.15: Mallorca–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|29
|24
|1
|4
|78–28
|+50
|73
|2. Real Madrid
|29
|22
|3
|4
|66–27
|+39
|69
|3. Villarreal
|29
|18
|4
|7
|54–34
|+20
|58
|4. Atlético Madrid
|29
|17
|5
|7
|48–28
|+20
|56
|5. Betis
|29
|11
|11
|7
|44–37
|+7
|44
|6. Celta Vigo
|29
|10
|11
|8
|41–35
|+6
|41
|7. Real Sociedad
|30
|11
|8
|11
|46–45
|+1
|41
|8. Getafe
|29
|11
|5
|13
|25–31
|–6
|38
|9. Athletic Bilbao
|29
|11
|5
|13
|32–41
|–9
|38
|10. Osasuna
|29
|10
|7
|12
|35–38
|–3
|37
|11. Espanyol
|29
|10
|7
|12
|36–44
|–8
|37
|12. Rayo Vallecano
|30
|8
|11
|11
|29–35
|–6
|35
|13. Valencia
|29
|9
|8
|12
|32–42
|–10
|35
|14. Girona
|29
|8
|10
|11
|31–44
|–13
|34
|15. Elche
|30
|7
|10
|13
|38–46
|–8
|31
|16. Alaves
|29
|8
|7
|14
|30–41
|–11
|31
|17. Sevilla
|29
|8
|7
|14
|37–49
|–12
|31
|18. Mallorca
|29
|7
|7
|15
|34–47
|–13
|28
|19. Levante
|30
|6
|8
|16
|34–50
|–16
|26
|20. Oviedo
|29
|4
|9
|16
|20–48
|–28
|21