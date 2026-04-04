Kikapott a Sociedadtól, nem került közelebb a bennmaradáshoz a Levante

A válogatott szünetet megelőzően szokatlanul sok pontot begyűjtött a Levante (négy mérkőzésen két győzelem és két döntetlen), a visszatérés azonban nem alakult jól a csapat számára.

A Real Sociedad a 19. percben szerzett vezetést Jon Martín révén, az előnyt pedig Brais Méndez duplázta meg az összecsapás hajrájában. Válasza a második gólra sem volt a kiesőjelöltnek.

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)

16.15: Mallorca–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)

Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)

Vasárnap játsszák

14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)