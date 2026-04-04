Nemzeti Sportrádió

Kikapott a Sociedadtól, nem került közelebb a bennmaradáshoz a Levante

R. D. P.R. D. P.
2026.04.04. 16:14
Brais Méndez (balra) állította be a végeredményt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Hazai győzelemmel indult a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 30. fordulójának szombati játéknapja: a Real Sociedad kétgólos sikert aratott a kiesőjelölt Levante felett.

A válogatott szünetet megelőzően szokatlanul sok pontot begyűjtött a Levante (négy mérkőzésen két győzelem és két döntetlen), a visszatérés azonban nem alakult jól a csapat számára.

A Real Sociedad a 19. percben szerzett vezetést Jon Martín révén, az előnyt pedig Brais Méndez duplázta meg az összecsapás hajrájában. Válasza a második gólra sem volt a kiesőjelöltnek.

SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Real Sociedad–Levante 2–0 (Martín 19., Méndez 83.)
16.15: Mallorca–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (Nteka 74.)
Kiállítva: Bigas (Elche, 39.)
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona29241478–28+50 73 
2. Real Madrid29223466–27+39 69 
3. Villarreal29184754–34+20 58 
4. Atlético Madrid29175748–28+20 56 
5. Betis291111744–37+7 44 
6. Celta Vigo291011841–35+6 41 
7. Real Sociedad301181146–45+1 41 
8. Getafe291151325–31–6 38 
9. Athletic Bilbao291151332–41–9 38 
10. Osasuna291071235–38–3 37 
11. Espanyol291071236–44–8 37 
12. Rayo Vallecano308111129–35–6 35 
13. Valencia29981232–42–10 35 
14. Girona298101131–44–13 34 
15. Elche307101338–46–8 31 
16. Alaves29871430–41–11 31 
17. Sevilla29871437–49–12 31 
18. Mallorca29771534–47–13 28 
19. Levante30681634–50–16 26 
20. Oviedo29491620–48–28 21 

 

Legfrissebb hírek

La Liga: új edzőjével is kikapott a Sevilla, ráadásul a sereghajtótól

Spanyol labdarúgás
7 órája

A cserék hozták össze a győzelmet a Celta Vigónak a Valencia ellen

Spanyol labdarúgás
9 órája

Nem ment semmire a mezőnyfölénnyel, kikapott a Getafétól a Bilbao

Spanyol labdarúgás
12 órája

Gerard Martín visszavont piros lapja miatt füstölög az Atlético a Barca elleni zakó után

Spanyol labdarúgás
18 órája

Az Atlético nem bírta ki az emberhátrányt, a Barcelona elvitte a három pontot

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 23:04

Folytatódott a Betis és az Espanyol nyeretlenségi sorozata

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 20:50

A Real Madrid kikapott a Mallorca otthonában, még jobban elhúzhat a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2026.04.04. 18:13

Az Elche legyőzésével hangolt a Vargáék elleni Kl-meccsre a Rayo Vallecano

Spanyol labdarúgás
2026.04.03. 22:54
Ezek is érdekelhetik